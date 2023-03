Genellikle bildiğimiz veya tahmin edebildiğimiz sonlarına rağmen yine de süper kahraman filmleri tüm dünyada en çok izlenen filmler listesinde en üst basamaklarda yer alıyor. Düşünsenize, hayatımızın bir noktasında süper kahramanlar gibi uçmayı, görünmez olmayı, hızlı hareket etmeyi veya daha fazlasını hangimiz hayal etmedi ki? Tüm bu dürtüleri hayata geçiren çizgi romanlar ve süper kahraman filmlerini belki de bu yüzden sevdik. O kahramanlardan biri Shazam.







1939 yılında yaratılan süper kahraman Shazam, aynı evrendeki diğer kardeşlerine göre oldukça geç filme alındı. Sihirli "Shazam!" kelimesini söyledikten sonra, yetişkin Süper Kahraman alter egosu Shazam'a dönüşen, genç Billy Batson'un hikâyesini ancak 2019'da izlemiştik. 'Shazam 6 Güç' adlı filmde genç bir çocuğun süper güçlerle, altı mitolojik karakterin gücüne sahip pelerinli ve kaslı bir kahramana dönüşmesi anlatılıyordu. Süleyman'ın bilgeliği, Herkül'ün gücü, Atlas'ın dayanıklılığı, Zeus'un görkemi, Aşil'in cesareti ve Merkür'ün hızına sahip olan karakter, edindiği güçlerin sahiplerinin baş harfleri ile SHAZAM adını alıyordu. Kasvetli, asık suratlı süper kahramanların aksine, oldukça sempatik bir süper kahraman portresi çizen Shazam, bugüne kadarki herhangi bir DC Comics filminden çok daha genç bir izleyici kitlesini hedefliyordu.

Amacına ulaştığı söylenebilir. Çünkü filmin merakla beklenen devamı geldi. Bill Parker ve C.C. Beck'in yarattığı karakter, 'Shazam! Tanrıların Öfkesi' adıyla yoluna devam ediyor. Senaryosunu Henry Gayden ve Chris Morgan'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda yine David Sandberg'in oturduğu serinin ikinci filmi, baştan söylemek gerekirse, hem Shazam takipçilerinin hem de bu türün meraklılarının beklentisini karşılayacak nitelikte. Bir süper kahraman filminde olması gereken her şey var hem de bolca göndermesi ve sürpriziyle birlikte.









ÇALINAN SİHRİN PEŞİNDELER

"Shazam! Tanrıların Öfkesi"nde, Zachary Levi, küstah ama samimi, akıllıca laflar eden genç-DC Süper Kahramanı Shazam olarak süper güçleriyle birlikte geri dönüyor. Sihirli sözcükleri söylediği an dünyanın en güçlü ölümlüsüne dönüşen karakter, gündelik hayatında okul ödevleri gibi meselelerle boğuşurken, süper kahraman olduğunda da dünyanın güvenliği için mücadele veriyor. Filmde Billy'nin üvey kardeşleriyle birlikte gizli kimlikleri ile ergen yaşamını dengelemeye çalıştıklarını görüyoruz. Her biri farklı güçlere sahip olan ekipten Freedy (Jack Dylan Grazer), gizli özelliğini, dışlandığı ve zorbalığa uğradığı okulda hoşlandığı kıza göstermek isteyince işler değişiyor. Çünkü çok geçmeden kızın aslında Atlas Kızları'ndan olduğunu fark ediyor.

Uzun süre önce kendilerinden çalınan sihri aramak için dünyaya gelen Atlas Kızları; Hespera (Helen Mirren), Kalypso (Lucy Liu) ve Anthea (Rachel Zegler) güçlerini Billy ve kardeşlerinden geri almak için göklerden iniyorlar. Bu üç vahşi Yunan tanrıçası ve onların canavarlarından oluşan grup, kaderlerini geri almak ve dünyayı yok etmek için Shazam ailesiyle karşı karşıya geliyor ve kimin daha süper! olduğu kavgası veriliyor. Şehri ateşe veren dev ejderha Ladon ile savaşmak zorunda kalan Billy'nin dünyayı kurtarmak için verdiği mücadelenin esas dayanağı ailesi oluyor. Ailesini kaybetme korkusu yaşayan Shazam, hem ailesinin güvenini kazanmak hem dünyayı kurtarmak için büyük çaba sarf ediyor. Sonunda en büyük hayranı olduğu Wonder Woman'a (Gal Gadot) kavuşmak ise hem onun için hem de izleyenler için hoş bir sürpriz oluyor.

İlk filmde çok tartışılan karakterin kostümlerine bu filmde daha özenilmiş. Shazam'ın güçlerini aslında nereden aldığını da gördüğümüz film, ilkinin üzerine koymayı başarmış. İkinci Shazam filmi, DC Comic filmleri serisinde kendisine hatrı sayılır bir yer buluyor.