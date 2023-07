Bayram sonrası kilo verdiren kırmızı et detoksu

Eğer bayramda yemenin ayarını kaçırıp kilo almaya başladıysanız sizlere hazırladığım bayram sonrası kırmızı et detoksuyla yağ yakıp, kolayca kilo verebilirsiniz

Kurban Bayramı'nda yediklerimiz sonrası normalden fazla kilo alma sık karşılaştığımız durumlardan biridir. Kurban etleriyle hazırlanmış kavurma, mangal, sarma, börek ve tatlılardan oluşan bayram sofraları porsiyon kontrolüne dikkat etmediğiniz takdirde kilo almanıza neden olur. Ve birçoğumuz da porsiyon miktarlarına doğal olarak dikkat etmiyoruz.

Bayramda yüksek yağlı ve enerjili besinler, basit şeker içeren rafine olmuş tatlılar, sağlıklı olsun diye yapay tatlandırıcı içecekler, doğal yapısı bozulmuş yiyecekleri tüketerek vücudu obezite gelişimine hazır hale getirdik diyebiliriz. Bu kısa sürede olumsuz yeme davranışı, insülin direncinin gelişmesine ve karaciğer yağlanmasına da zemin hazırladığını söylemek yanlış olmaz. Bayramda yediklerinize dikkat etmediğinizi düşünüyorsanız şimdi metabolizmanızın çalışmasına katkıda bulunmanız önemli. Yoğun beslenmeye maruz bıraktığımız bedeninizi arındırmak ve fazlalık oluşturan vücut yağını yakmak için bayram sonrası detoks yapmanızı öneririm. 3 gün boyunca düzenli olarak yapacağınız bu programda, bol miktarda su içmeye ve hareketinizi arttırmaya özen göstermeyi unutmayın.







AŞIRI TÜKETİM RİSKLİ

Kırmızı et; iyi kalite hayvansal proteinin, demir, çinko, fosfor, magnezyum mineralleri ve B grubu vitaminleri içeriğiyle sağlık için faydalı olsa da, özellikle yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içerikleri yüksektir. Görünür yağları olabildiğinde temizleseniz bile kırmızı etin ortalama yağ içeriği yüzde 20'dir. Kırmızı etin fazla miktarda ve sık tüketimi pişirme ile oluşan heterosiklik aminler, polisiklik aromatik hidrokarbonlar ve nitroz adlı kansere yatkınlık sağlayan genleri aktive eden zararlı bileşiklerin oluşmasından dolayı risk yarattığı birçok araştırma ile belirlenmiştir. Haftanın beş günü, günde 150-200 gramın üzerinde ateşe çok yakın pişirilmiş, kömüre uzun süre maruz kalmış kırmızı et tüketiminin sindirim sistemi kanserleri için büyük tehlike olduğu açıkça bildirilmektedir.

Kırmızı et besleyici değeri yüksek doğal bir besindir ve sağlıklı bir beslenme planının vazgeçilmez bir unsurudur. Ama fazla tüketiminde sağlığa yarar yerine zarar getirebilecek bir protein kaynağıdır. Bu sebeple mutlaka yumurta, balık, tavuk ve hindi eti ile çeşitlendirerek yemeyi ilke edinmeli, etlerinizi düdüklü tencerede bol taze sebzelerle pişirmeli ve sık yemekten uzak durmayı önemsemelisiniz.







ÇEKİLMEZ HALE GELMESİN

Arınma anlamına gelen detoksu yanlış uygulamalarla çekilmez hale getirebiliyoruz. Tamamen sıvı beslendiğiniz detoks programlarıyla hızla kaybedilen ve sudan oluşan ağırlık kaybını bir haftada geri kazanmak kaçınılmazdır. Siz ne yaparsanız yapın yaşam devamlılığı için vücut kaybettiği sıvıyı bir şekilde geri kazanacaktır. Detoksu kafein tüketimini azaltarak, yeterli sıvı alarak ve protein ve sebze ihtiyacınızı karşılayarak da yapmak gayet mümkün. Yani etinizi doya doya yerken salata tüketimini yeterli miktarda gerçekleştirir; çay – kahve tüketimini abartmazsanız bayram sonrasında kilo bile verebilirsiniz.



ÇORBA DETOKSTA ETKİLİ

Mutfak kültürümüzün bize en büyük mirası olan çorbalar bedenimizi arındırmak için de eşsiz yiyeceklerdir. Yapılan araştırmalar çorbaların vücudumuzun toksinlerinden kurtulabilmesi için gerekli vitamin ve antioksidanları almamıza yardımcı olduğunu göstermektedir. Kurban Bayramı sonrası alınan kilolara veda etmek için çorbanın detoks etkisi ile hedeflediğiniz kiloya ulaşabilirsiniz. Çünkü öğünlere çorba ile başlarsanız çorba düşük kalorisiyle midede yer kaplayarak kısa sürede doygunluğa ulaşmanızı sağlar ve fazla yemenizi önler. Böylece hem öğünde hem de gün içinde az kalori alarak zayıflama sürecini hızlandırabilirsiniz.



BAĞIRSAKLARINIZA YARDIM EDİN

Hayvansal gıdalar posa içermez. Bayram boyunca sebze, meyve tüketimini de azalttıysanız bağırsak hareketlerinde yavaşlama ve kabızlık problemi oluşabilir. Bu sebeple bayram sonrası daha fazla posa ve vitamin – mineral açısından sebze ve meyve ve tahıl ürünleri tüketimine ağırlık verin. Probiyotikli yoğurt ve kefire beslenmenizde yer vererek bağırsaklarınızı eski düzenine geri döndürebilirsiniz. Günlük 2.5 -3 litreye yakın su tüketmeye de dikkat edin.







TEK SUÇLU KIRMIZI ET DEĞİL

Kan kolesterol seviyesini yükselten en etkili faktör diyetle alınan fazla enerji yani tüketilen tatlılar, hamur işleri ve fazla yağlı yiyecekler, kızartmalardır. Bilinenin aksine kırmızı et bu saydığım yiyeceklerden çok daha masumdur. Yumurtadan bahsetmeme bile gerek yok! Eğer bireyin kan kolesterol düzeyi yüksekse fazla enerji yiyecek ve içecek tüketiminin yanında alkol, sigara, hareketsiz yaşam tarzı ve stres düzeyini de dikkate almak gerekir.



TATLIDAN UZAK DURUN

3 dilim baklava ortalama yağsız yerinden 200g kırmızı ete eşdeğerdir. Aynı zamanda da şerbetli tatlıların kan kolesterol seviyesine tehlikesinin yağsız kırmızı etten daha fazla olduğu çalışmalarca kanıtlanmıştır. Bayram boyunca tükettiğiniz hamurlu ve şerbetli tatlılar yerine meyve tüketebilirsiniz ancak sınırlı bir şekilde. Tatlı ihtiyacınızı meyvelerden alırken mevsim meyvelerini tüketmeye de özen göstermelisiniz. Üstelik ara öğünde tüketeceğiniz meyveleri çeşitlendirerek vitamin ve mineral bakımından zengin bir beslenmiş olursunuz. Meyvelerin üzerine az zencefil ve toz tarçın serperek de yaşayacağınız tokluk hissinin süresini uzatabilirsiniz.



YOĞURT KİLO VERMEYİ KOLAYLAŞTIRIR

Yoğurt, yüksek protein ve kalsiyum sayesinde tokluk hormonları olan peptid YY ve GLP 1 seviyesini artırarak iştahı azaltıyor böylece kalori alımının daha az olmasını sağlayarak kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Birçok çalışma yoğurt tüketen bireylerin vücut ağırlığının, yağ oranının ve bel çevresi genişliğinin tüketmeyenlere göre daha düşük olduğunu gösteriyor. 3 kaşık yoğurda ekleyeceğiniz 1 tatlı kaşığı zerdeçal ve 1 tatlı kaşığı zencefil ile yağ yakımını hızlandırabilir, bel yağlarınızdan kurtulabilirsiniz.







KURBAN BAYRAMI KİLOLARINA, VEDA ETTİREN DİYET

Kanser, böbrek hastaları, hamile ve emziren anneler dışında her bireyin uygulayabileceği bayram kilolarına veda diyetimde verilen besinleri değiştirmeden aynı şekilde en az altı gün uygulamanız etkili sonuç almanızı sağlayacak. Mutlaka diyette planlanan her öğünde en az iki büyük su bardağı su tüketmeli, her gün en az 45 dakikalık yürüyüş yapmalısınız. Günde 5-6 bardağa kadar siyah veya bitkisel çay, dört fincana kadar şekersiz ve sütsüz kahve tüketebilirsiniz.



KAHVALTI:

1 adet haşlanmış yumurta, 1 dilim tam yağlı beyaz peynir, 3 tam ceviz, salatalık, domates.

ÖĞLE:

1 kase nohutlu soğuk yoğurt çorbası veya 1 kase brokolili detoks çorbası, 1 dilim tam buğday ekmeği, 1 yemek kaşığı zeytinyağlı bol salata.

ARA:

1 küçük boy elma veya 10 çilek veya 12 kiraz veya 1 şeftali veya 1 nektarin.

AKŞAM:

Yeşil mercimekli lorlu salata.



MALZEMELER:

4 yemek kaşığı yeşil mercimek, 1 yemek kaşığı lor peyniri, 1 adet kapya biber, 1 kase ince kıyılmış marul, 1 kase rendelenmiş havuç.



HAZIRLANIŞI:

Derin bir kasede haşlanmış yeşil mercimeği, ince kıydığınız marulu, havucu ve kapya biberi harmanlayın. Üzerine lor peyniri ve 1 kaşık zeytinyağı gezdirin.



ARA:

3 yemek kaşığı yoğurt veya 1 su bardağı kefir.