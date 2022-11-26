SONAT BAHAR

Emojiler sosyal medya iletişiminin en önemli araçlarından biri. Onlar olmadan bir metin yazmak mümkün değil. Ama emojiler söz konusu olduğunda, nesilleri birbirine düşüren kuşak farkı da devreye giriyor. Her yaşın emojiyi kullanış biçimi farklı, haliyle kafalar karışık

Farklı nesiller hayata karşı çok farklı bakış açılarına sahip... İşe, internete, teknolojiye, medyaya ve modaya her neslin yaklaşımı farklı. Ama iş sosyal iletişim olduğunda nesiller arası fark iyice açılıyor. Mesela emoji kullanımı... Z Kuşağı, Y Kuşağı, X Kuşağı ve Boomerlar Kuşağı artık emojilerle iletişim kurmaya alıştı. Ama hangi jenerasyon hengi emojiyi ne amaçla kullanıyor? İşte burada kafalar karışık. Üç farklı neslin emojiyi algılayış biçimleri bile değişik...

Araştırmalar gösterdi ki, Z Kuşağı emojileri "kullanılması gerektiği gibi" değil, "ironik bir şekilde" kullanıyor. Üstelik emojiyi gerektiği gibi kullananlarla dalga geçiyorlar. Z Kuşağı gerçekten hızlı gelişiyor. Bir gün komik olan bir şey, ertesi gün komik olmayabilir, bu yüzden onlara ayak uydurmak zor! Orta yaş kesimi emojileri ne anlatıyorsa onun için kullanma eğiliminde... Daha yaşlı nesiller, internette olmayanlarsa emojileri epey ciddiye alıyor.

Üç farklı nesle çeşitli emojileri ne için kullandıkları sorulmuş. Yanıtlar şaşırtıcı:

KURU KAFA: Tenaage'ler aptalca bir şey varsa bu emojiyi kullanıyor. Ya da ironik olarak 'öldüm' ifadesi için. 30'larındaki kişilerse kuru kafayı, "Bu şey beni gülmekten öldürdü ya da şaşırttı" demek için ya da "Utançtan, şoktan, komiklikten öldüm" demek için. 60'larındaki grup ise bu emojiyi kullanmıyor. Bunun psikolojilerine iyi gelmediğini söylüyor.







GÖZÜNDEN YAŞ GELME: Genç kuşak bu emojiyi, komik olmaması gereken bir şeye, travmatik bir şeye gülmek için kullanıyor. Mesela düşen birine ya da komik bir şekilde yaralanan birine gülmek gibi. 30'larındakiler. "Bu çok güzel veya sevimli veya iyi' anlamında kullanıyor, kimi de süper mutlu olduğunda veya çok sevildiğinde... 60'larındaki grup ise, kendisine ya da mesaj attığı kişiye gerçekten üzücü bir şey olursa, kedisi ölmüş falan gibi, kullanıyor.

YORGUN YÜZ: 15'lerindeki gençler bu emojiyi, beğendikleri ya da etkilendikleri birine reaksion vermek için kullanırken, 30'lar ve 40'larındaki emoji kullanıcıları, "İnanamıyorum, bu beni çok sarstı" demek için kullanıyor. 60'lar içinse bu emoji hayal kırıklığını ifade etme şekli. Mesala, "Bu haftaki yemek planı iptal" cümlesine bu emojiyle karşılık veriyorlar.

KIZARMIŞ SURAT: Gençler arkadaşlarına seksi olduklarını, alaycı bir şekilde veya şaka olarak söylemek için bu emojiyi kullanırken, orta kuşak da benzer anlayışı yakalamış vaziyette. Ama 60'larındaki grup bunu gerçekten sıcak kelimesinin karşılığı olarak kullanıyor. "Burası çok sıcak, bunaldım" demek için mesela...

KALPLİ GÜLEN YÜZ: Gençlere göre bu internette birisine zorbalık yapmanın pasif-agresif bir yolu. Tik Tok'ta mesela, "Senden nefret ediyorum" gibi kaba bir şey söyledikten sonra arkasına bu emojiyi yapıştırıyorlar.

Orta yaş grubu ise, "Teşekkürler, bana karşı çok nazik olduğunuzu düşünüyorum" demek için ya da birisi yapılan şeyi takdir ettiğinde 'rica ederim' ifadesi olarak kullanıyor. 60'larındaki grup ise şöyle ifade ediyor: "Ailem güzel bir şey söylerse. Ya da bir araya geleceksek ya da parti yapacaksak. Temelde mutlu bir ruh hali için kullanıyorum"

DUA EDEN ELLER: Gençler birine teşekkür ettikten sonra veya birine yalvarıyormuş gibi "Lütfen" demek için, orta yaşlılar ve yaşlılarsa teşekkür ya da lütfen demek için, dua ifadesi olarak ya da "Allah Korusun" demek için kullanıyor.