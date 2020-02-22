Sessiz devrim yaptılar

TMSF, aldığı radikal kararlarla Erciyes Anadolu Holding şirketlerine altın çağını yaşattı. İstikbal’in arzının yıl sonunda gerçekleşeceğini söyleyen TMSF Başkanı Gülal, bazı şirketlerin satılacağı sinyalini verdi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki Erciyes Anadolu Holding, sessiz devrim yaptı. 2019'da fabrikaları taşıdı, şirketleri yeniden yapılandırdı, borçları azalttı, yatırımı sürdürdü, finansal verilerde başarı hikâyesi yazdı. Bu yıl cirosunu yüzde 18, kârını da yüzde 20 artırmayı hedefleyen holding, 2020'de ağırlığı enerji olmak üzere 1.2 milyar liralık yatırım planlıyor. Holdingin finansal verilerinin açıklandığı Kayseri'deki basın toplantısında konuşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, grup şirketlerini sadece yönetmediklerini, radikal değişiklikler de yaptıklarını belirterek, "Holdingi devraldığımız 2016'dan bu yana net kâr yüzde 75.5, ciro yüzde 70, özkaynaklar yüzde 60.4 arttı. Devraldığımızda yüzde 26 olan borçların aktifteki oranı 14'e geriledi. Borçlar 92 milyon dolara indi" dedi.



BAŞIMIZI DİK TUTAN ŞİRKETLERDEN

Yeniden yapılandırmayla gelecek 20 yılın garanti altına alındığını belirten Başkan Gülal, "Şirketleri birbirleriyle rekabet edebilir hale getirdik" diye konuştu. Gülal, Erciyes Anadolu Holding'in TMSF bünyesindeki şirketler içinde başarılı bir performans sergilediğini vurgulayarak, "Burası başımızı dik tutan şirketlerden" mesajı verdi. Holdingle ilgili yargı süreçlerinin devam ettiğini anlatan Gülal, "Müsadere kararı verildi. İstinaf Mahkemesi'nde karar onaylandı. Dosya Yargıtay'da… Yargıtay'dan da onaylandıktan sonra hisseler Hazine'ye geçecek. İlk yarıda bu karar çıkarsa İstikbal'in halka arzı yılsonunda gerçekleşir" dedi. Gülal, bazı şirketlerin de satılabileceği sinyalini verdi.



2020'DE BÜYÜK SATIŞLAR OLACAK

TMSF bünyesinde 807 şirket bulunduğunu, bunların aktif büyüklüğünün 60.1 milyar TL, özkaynaklarının 26 milyar TL, çalışan sayısının da 40 bin 668 olduğunu anlatan Gülal, şöyle konuştu: "Bu şirketlere 3.5 yıldır vaziyet ediyoruz. TMSF bünyesindeki şirketler devraldığımızdan bu yana aktif olarak yüzde 39, özkaynak olarak da yüzde 42 büyüdü. Bu şirketlerde irtifa kaybı olmadı, hepsini büyüttük." Gülal, 2020'de büyük montanlı satışlar planladıklarını anlattı.



BOYTEKS 43.2 MİLYONLUK YATIRIM YAPACAK

TÜRKİYE'NİN en büyük ihracatçı firmalarından Boyteks bünyesindeki halı ve kumaş işlerini ayırdıklarını anlatan Ertekin, "Boyteks A.Ş., Weawers A.Ş., Velteks A.Ş. ve Elda A.Ş.'yi kurduk. Dışarıda halı satışımız yoktu. Gümüşsuyu'nu alarak Elda Halıcılığı Gümüşsuyu ile buluşturduk" dedi. Ertekin'in verdiği bilgiye göre, 2019'da 10.8 milyon TL yatırım yapan Boyteks, bu yıl rakamı 43.2 milyon TL'ye çıkaracak. Velteks, 4 milyon TL makine yatırımı gerçekleştirecek. Weavers sürdürülebilirlik üzerine odaklanacak.



ÇİN'DEN ALAMADIKLARI ÇORAPLAR İÇİN GELDİLER

ÇİN'DEKİ koronavirüs salgınının Türkiye'ye yarayacağını anlatan Gülal, "Çin'den tedarik sağlayamayan firmalar bizimle çalışmaya başladılar. Bünyemizdeki Akın Çorap yüklü sipariş aldı" dedi.



18 AYDA BELGESEL OLACAK İŞ ÇIKARDIK

ERCİYES Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Alpaslan Baki Ertekin de 8 alanda faaliyet gösteren 30 şirketin 2019 performansını ve yeniden yapılandırmasını anlattı. 18 ayda yapılanların belgesellere konu olacak kadar önemli olduğunu anlatan Ertekin, "Her fabrikanın hattını bünyesine taşıdık. Şirketler arasında birleştirme stratejisi uyguladık. Her şirket kendi pazarlaması, ihracatı, üretimiyle var olacak. İstikbal Bellona'yla, Bello'na Mondi'yle yarışıyor. İSO 500'de ilk 100 içinde bu şirketleri kendi isimleriyle görebileceksiniz" dedi.



EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜNE ADIM ATTI

İstikbal bünyesindeki değişimi de anlatan Ertekin, "İstikbal Mobilya Sanayi A.Ş. ve Doqu Ev Tekstili A.Ş. adında iki şirket oluşturduk. Şu anda ev tekstili ürünlerimiz 1.600 bayimizde satılıyor. 2020'de ilk etapta 100 ayrı mağaza açacağız" dedi.



BELLONA'DAN KATLANABİLİR KANEPE

Bellona'nın altıncı fabrikasının da kasımda deneme üretimlerine başladığını anlatan Ertekin, online ticarete önem vereceklerini, mobilyada kolay, taşınabilir ürünlere de yöneleceklerini belirterek, "Bellona katlanabilir kanepe üretecek" dedi. Mondihome ile markaya yatırım yaptıklarını söyleyen Ertekin, 2020'de yeni konseptle 100 mağaza açacaklarını anlattı.



HES SAVUNMA SANAYİSİNE GİRİYOR

HES Kablo'nun 2020'de 14.5 milyon euro yatırım yapacağını anlatan Ertekin, savunma sanayisinde ithal edilen bir kablo üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Savunma Sanayi ile görüşüyoruz. Yer istedik. Sektöre yönelik kablo üreterek önemli bir projenin içinde yer alacağız" dedi.



YENILENEBILIR ENERJİYE YÖNELDİ

Enerjide yenilenebilir yatırımlarına yöneldiklerini söyleyen Ertekin, "254 megavat büyüklüğünde 254 HES projesi var. Ömerli RES, Sibel RES, Van GES, Antalya GES lisanslarımıza yatırım yaptık. HES'leri belli bir süre sonra devlete teslim edeceğiz. Hepsi eski teknoloji… O haliyle vermek istemiyoruz. Teknoloji yatırımı yapacağız" diye konuştu.