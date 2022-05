Turizm, tarım, hayvancılık... 50 çeşit peynir... Oksijen deposu Kaz Dağları... Zeytin... Kolonya... Yağcıbedir halısı... Çam balı... Kestane balı... Bolluk bereket... İşte Balıkesir.

Vali Hasan Şıldak, "Eğitim de çok önemli" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Türkiye'yi biz doyuruyoruz" diye ekledi.







Cemil Çiçek, takıldı:

"Yani... Şişmanlatıyorsunuz."

Herkes gülmeye başlayınca... "Üç K" diyerek araya girdik.

Yücel Yılmaz:

- Evet... Üç K'miz çok meşhurdur... Kolonyamız... Kaymağımız... Ve kızlarımız... Balkanlar'dan göç aldık... Nüfus melez... Onun için kızlarımız güzel mi güzel.

***



Manevi kardeş

Balıkesir'den Afyonkarahisar'ı aradık... Profesör Veysel Eroğlu'nu:

- Balıkesir Valisi ile bir akrabalığınız var mı?







- Manevi kardeşimdir.

Sonra Vali Hasan Şıldak'a sorduk:

- Veysel Eroğlu ile akraba mısınız?







Başladı gülmeye:

- Çok mu benziyoruz? O kadar çok kişi bunu söyledi ki.

Hani... Ne derler? İnsanlar çift yaratılmış... Veysel Eroğlu ile Hasan Şıldak da öyle.

***



Eğitimde başarının formülü

Vali Hasan Şıldak, iki konuya odaklanmış... Turizm ve eğitim.

Turizm... Maşallah... Bu yıl iyi.

Eğitime gelince... Vali Şıldak, dedi ki:







Eğitimde kaliteyi yükseltmek çok önemli... Ve de başarıyı.

Parolamız... Eğitime farklı bir bakış.

Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi uyguluyoruz.

Yönetici... Öğretmen... Öğrenci... Veli... İşbirliği içinde.

Her ay sınav... Liseye ve üniversiteye giriş için hazırlık.

Başarılı öğrencilere ödül... Seyahat... Kalem... Kıyafet... Sinema bileti... Kitap.

Öğretmene ödül... Başarı belgesi. Vali Şıldak'ın projeleri tutmuş... Eğitimde başarı yükseliyor.

***



Turizm

Türkiye'de... İki denize kıyısı olan il sayısı fazla değil... Balıkesir bunlardan biri.

Marmara Denizi'ne de kıyısı var, Ege'ye de.

Erdek... Bandırma... Gönen... Marmara Adası... Edremit... Burhaniye... Gömeç...

Ayvalık... 290 kilometre sahil.

Yerli turist çok. Ayvalık ile Edremit'e yabancılar da geliyor... Ev alan, kışın kalan çok.

***





Süt, et, tarım

Süt... Ve et... Balıkesir, öylesine iddialı ki.

Başkan Yücel Yılmaz'ı dinleyelim:







Süt ve et üretiminde, Türkiye'nin ilk üç ilinden biriyiz.

Çay ve fındık hariç, bütün ürünler yetişir.

Nohuttan fasulyeye... Pirinçten şeftaliye... Türkiye'de ilk 10 il arasında olmadığımız ürün yok. Dağları bal, ovaları yağ deposu olunca... Ekonomi, Türkiye'nin pek çok yerinden daha iyi.

***



Manda yoğurdu

Büyükbaş hayvan mevcudu... 750 bin.

Küçükbaş... 1.5 milyon.

Manda... 5 bin civarında.

Balıkesir'in manda kaymağı... Manda yoğurdu meşhur.

Sorduk... Öğrendik... Paylaşalım:







Sırf manda sütünden yoğurt yapılmıyor... Yapılırsa yoğurdu bıçakla kesmeniz gerekiyor... Dilim dilim.

Beş litre inek sütüne iki litre manda sütü karıştırılıyor... Ve manda yoğurdu yapılıyor... Oldukça katı.

İnek sütünün litresi 7.5 lira... Manda sütü ise 15.

Manda sucuğu... Duymuş muydunuz? Balıkesir'e yolunuz düşerse yemelisiniz.

***



Efsane İsmail Akçay

Akşam... Sohbet... Şampiyonu sorduk... İsmail Akçay'ı.

Efsane maratoncu... Bir zamanlar fırtına gibiydi... Olimpiyat... Dünya Şampiyonası... Balkanlar... Akdeniz Oyunları.

Dünyanın her yerinde bayrağımızı dalgalandırdı... Bugünlerde... 80 yaşında.

Biz, "Şampiyon nasıl?" deyince... Masadakiler, "Arayalım mı?" dediler:

- Her sabah koşuyor... Telefon edelim, hemen gelir.

"Hayır" dedik:

- Vakit geç oldu... Rahatsız etmeyelim. Şampiyon... Seninle gurur duyuyoruz... Bu kez görüşemedik... Sonraki gelişimizde birlikte koşarız.

***



Peynir dünyası

Kilogramı 40 liraya da peynir var, 200 liraya da.

50 çeşit peynir... Hangi birini sayalım?







Manyas peyniri... Bükdere peyniri... Tütsülü peynir... Keçi peyniri, koyun peyniri... Tulum peyniri... Kaşar peyniri.

Kelle... Sepet peyniri... Bir yıl bekletildikten sonra satılıyor... En pahalısı.

Peynir ekonomisi... Oldukça hareketli... Ve bereketli.

***



Höşmerim

Erkek, askerden gelmiş... Karnı aç.

Eşi... İrmik, taze peynir, şeker, yağ karıştırıp pişirmiş:

- Beğendin mi? Hoş mu olmuş erim?

- Beğenmek de söz mü? Bayıldım.

Ve... Tatlının adı... Höşmerim olarak kalmış... Bir Balıkesir klasiği.

Israr ettiler ama yemedik... Aşçı, biraz alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Höşmerim, koyun peynirinden daha iyi olur" dedi:

- Hele bir de Havran peynirinden yapılırsa... Tadına doyum olmaz.