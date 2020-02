Promosyon savaşı kızıştı

Bankalar, 13 milyon emeklinin maaşını kapmak için kıyasıya rekabete girdi. Bu ay yapılacak görüşmelerde promosyonun en az 600 lira olması bekleniyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Bankalar Birliği, emeklilerin aylıkları karşılığında bankalardan alacağı yeni promosyon miktarlarını belirlemek için masaya oturmaya hazırlanırken, bankalar arasındaki rekabet de kızıştı. Bankalar emekli aylıklarını kapmak için, tüm ATM'lerden bedava para çekmeden, ücretsiz havale ve EFT'ye, kredi kartı ücreti alınmamasından, yönlendirilen her emekli için ek ödemeye kadar teklifler sunarken, nakit destek ise bazı bankalarda 2 bin 500 liraya kadar yükseldi.



3 YILLIK SÜRE DOLDU

SGK ile bankalar arasında 2017'de imzalanan protokolle ilk defa toplu olarak başlatılan emeklilere banka promosyonu uygulamasında 3 yıl geride kaldı. 3 yıllığına 1.000 lira aylık alanlara 300, 1.000 ila 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira olarak uygulanan banka promosyonunda, birçok emeklinin sözleşme süresi bu ay itibarıyla sona eriyor. SGK ile Türkiye Bankalar Birliği arasında yapılacak müzakereler sonucunda 13 milyon emeklinin aylıkları karşılığında alacakları yeni promosyon miktarları belirlenecek.







EN AZ 600 TL BEKLENİYOR

Promosyon miktarı SGK ile bankaların yapacağı yeni protokolle yükselecek. Burada rakamın en az 600 lira olması bekleniyor. Ancak bankalar rakamı değişik şartlarla bin 250 liraya kadar yükseltmiş durumda. Emekli maaşı bağlanan herkes bir banka seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Eski yeni tüm emeklilerin hakkı bulunuyor. Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli. Fatura, kredili hesap gibi şartlar yok. Bunları öne süren bankayı uyarın ya da tercih etmeyin. Süresi sona eren emekliler istedikleri bankayı seçip ikinci promosyonlarını oradan alabilirler. Ancak süre dolmadan da banka değiştiriliyor. Maaşın yatırılması istenen bankanın herhangi bir şubesine başvurmak yetiyor. e-Devlet'ten de banka ve şubesi kolayca seçilebiliyor.



BANKALAR YARIŞA BAŞLADI

AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, kredilere özel faiz gibi imkânlar sunuyor.

DENİZBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli maaşı müşterisi kazandıranlara da 100 lira veriyor.

FİBABANKA: Maaşa göre 330, 415, 500 lira ödeme yapıyor.

ING: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz maaşı çekme, özel faiz oranları gibi imkânlar sunuyor.

İŞ BANKASI: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Kredi kartı ücreti almıyor, ücretsiz havale ve EFT sunuyor.

QNB FİNANSBANK: Maaşını taşıyıp bir bankacılık ürününü kullananlara bin 250 liraya varan promosyon ödüyor.

ŞEKERBANK: Emekliye; 450 liraya varan promosyon, 2 otomatik talimatı verirse 150 lira, 10 kişi ile sınırlı olmak üzere yönlendirdiği her yeni emekli için de 150 lira ödüyor.

TEB: Emekli maaşını taşıyan ve 10 emekliyi yönlendirene 2500 TL'ye varan promosyon verecek.



İKRAMİYE TARİHLERİ BELLİ OLDU

Emeklilerin bu yıl alacakları ikinci ek ödeme ise ikramiyede yaşanacak. Emeklilere bu yıl da Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde 1.000'er liralık ikramiyeleri ödenecek. Ramazan Bayramı ikramiyesinin 18-22 Mayıs, Kurban Bayramı ikramiyesinin 27-30 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. İkramiye maaşı ne olursa olsun her emekliye ödeniyor. Dul ve yetim maaşı alanlar ise hisseleri oranında ikramiye alıyorlar.