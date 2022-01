"Keşke her gece yılbaşı olsa... " Cuma gecesi ekran başında o kanal senin bu kanal benim gezerken hep böyle söyledim.

Diziler ekrana egemen olup, televizyonculuk video dükkanı işletmeciliğinden farksız hale gelince hepimiz program ve formatlara hasret kalmıştık. Diziler yüzünden şiddet ve kasvete boğulan bizler, yılbaşı programları sayesinde eğlendik, moral bulduk.







BİR ATV KLASİĞİ

İki yıldır pandemi sayesinde bilim yeniden önem kazanmıştı. Atv bu yıl da bilim ve bilginin önemine vurgu yaparak yeni yılı fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster ile karşıladı. Ünlü sanatçıların renklendirdiği yarışma büyük ilgiyle izlendi. Atv, gece yarısından sonra da Ahmet Özhan konseriyle seyircisini selamladı. Özhan; giyimi, kuşamı, tavırları, hitabet tarzı ve enfes Türkçesiyle bir kez daha "Ne varsa eskilerde var" dedirtti.



İDO ROL ÇALDI

Star TV'deki İbo Show da muhteşem kadrosuyla bir zamanların gazinolarına taş çıkarttı. Programın yıldızı ise İbrahim Tatlıses'in sempatik oğlu İdo'ydu. Bu çocukta müthiş bir potansiyel var. Televizyon yapımcıları mutlaka değerlendirmeli. Programda en fazla zorlananlar ise yönetmen ile kameramanlardı. Zira Gülben Ergen'in derin göğüs dekolteli elbisesi yüzünden frikik vermesini engellemek için ne yapacaklarını bilemediler. Ergen ayaktayken sorun yoktu. Ama otururken fenaydı, çok fena...







ESER İLE BERFU

TV 8'deki O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'in bu yılki yıldızları ise Berfu-Eser Yenenler çiftiydi. Harika bir koreografi eşliğinde sergiledikleri Martılar-Baby Shark miksi çok eğlenceliydi ve onlara gecenin birinciliğini getirdi. Kadın komedyen Yasemin Sakallıoğlu'nun hem müzikal performansı hem de naklettiği harika anekdotlar yeni yılı kahkahalarla karşılamamızı sağladı. Bu arada Oğuzhan Koç'un abartılı makyajı gözüme takılıp durdu. Sevgili Oğuzhan; sürmeleri, farları ve allığıyla nişana giden komşu kızı gibiydi...



MAHSUN KIRMIZIGÜL 2.0

16 yıl sonra müziğe yeni albümüyle dönen Mahsun Kırmızıgül yeni albümünü Show TV ekranlarındaki konseriyle tanıttı. Tarzım olmamasına rağmen şarkılarından bazılarını çok beğendim. Örneğin Hırka'yı çok sevdim. Nem Kaldı'nın club versiyonu ise, Mahsun'u sevenlerin arasına pek çok genç ekleyecek gibi görünüyor. Bazı şarkılarında ise kulağıma Ahmet Kaya tınıları takıldı. Ne mirasmış kardeşim, yiye yiye bitmiyor...

Malum, Mahsun aynı zamanda iyi bir yönetmen. Bu konseri evinde baştan sona izlerken ne hissettiğini doğrusu çok merak ediyorum. O dekor, ışık, reji olmuş mu? O pano da olsun, bu efekt de bulunsun derken sahne fonu aşureye dönmüş. İnsan film yapınca şarkıcılığı, şarkı söylerken yönetmenliği unutmamalı. Tıpkı söylediği Canım Sağ Olsun şarkısındaki gibi: "Tükenen sadece zaman değil ki, insan tükenir, aşk da tükenir..."







TRT VE NOSTALJİ

TRT'nin yılbaşı tercihi ise Seksenler dizisiydi. İyi ki de öyle yaptılar. Seksenler sayesinde gençliğimin şahane yılbaşı gecelerini hatırladım. Herkesin sobalı odada toplanıp, kestane eşliğinde tek kanal TRT'nin ekranına kilitlenip, Zeki Müren'i, Orhan Gencebay'ı ve illaki dansözü beklediği yıllara... Meğer internet, cep telefonu ve sadece maddesel ihtiyaçların öne çıktığı hırslı hayat, bizden neler götürmüş... Saatler 00.00'ı gösterdiğinde ise TRT ekranındaki nostalji, Zeki Müren ve Orhan Gencebay'ın yıllar önce çekilmiş yılbaşı programı görüntüleriyle katlandı. Komşu kanalda evladıyla birlikte program yapan İbrahim Tatlıses, tam da İdo'nun yaşlarındayken Ayağında Kundura'yı söylüyordu...



ATA'YI ÖZLEMİŞİM

Bir türlü sahnede izleme fırsatı bulamadığım Ata Demirer Gazinosu'nu yılbaşı gecesi FOX'ta yakalamak da benim hediyem oldu. Bulduğum her boşlukta Ata'ya döndüm. Dönünce de kumanda aletinin yerini unuttum. Böylelikle Ata'yı ekranda ne kadar çok özlediğimi de fark ettim. Haydi be kardeşim... Dizi olur, stand-up olur, eğlence programı olur... Hatta haberleri sunmana bile razıyım. Kımılda artık...



Ne demiş?

"Ebru Gündeş patendir, Murat Boz buz hokeyi takımıdır, Oğuzhan Koç kayaktır. Peki ben neyim biliyor musun? Naylon torba... Sen hiç naylonla kaydın mı?" (Beyazıt Öztürk, O Ses'te Sabri Sarıoğlu'nu ikna etmeye çalışırken)



Gaf kürsüsü

"Oğuzhan tam bir sahne hayvanıdır." (Cem Davran, O Ses Türkiye jürisi Oğuzhan Koç'u överken)



Zap'tiye

Hayatımda ilk kez bir yılbaşında Milli Piyango'dan para kazandım. Çünkü bilet almayı unuttum!