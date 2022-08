Bozkırın Tezenesi, Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük halk ozanlarından biri olan, gizli toplum bilimci, UNESCO tarafından koruma altına alınan kültür varlığı, rahmetli Neşet Ertaş'ın Kırşehir Kaman'daki büstüne saldırdılar geçen hafta. Heykeli taşlayarak büyük zarar verdiler.

Düşündüm... Neşet Ertaş, bir siyasi figür müydü? Hayır. Söylemleri bir kesimi mutlu ederken, diğerlerini incitecek tarzda mıydı? Kesinlikle hayır. Hayatında onun için tek bir kem söz söyleyene rastlanmış mıydı? Asla. Peki ne demişti Allah'ın bu garip kulu?

■ "İlimsizlik, bilgisizlik yüzünden cehalet hortlayıp çıkar mı, çıkar. Sevgisizlik, saygısızlık yüzünden insan insandan bıkar mı, bıkar..."

■ "Kendi kendinden utanmayan, yeryüzünde kimseden utanmaz."

■ "Size karşı haddi aşan, hududu geçen, küstahlaşanı altın olsa kesenizde, bal olsa kasenizde tutmayın."

■ "Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil..."

Sahnede ceketini çıkarmak için bile izleyicisinden izin alan adamdı Neşet Ertaş. Onun heykelini taşlayan, mutlaka hasetlikten taşlamıştır. "Bu derinlik, bu fikir, bu nahiflik bende niye yok?" diye...

Bilmem anlatabildim mi, başlıktaki "insan" kelimesinin ardından gelen parantez içindeki ünlemi?..



Yönetmen Hülya Avşar

Kimine şımarık gelir, kimine deli... Ama bana soracak olursanız, şov dünyamızın en zeki ve en "nevi şahsına münhasır" şahsiyetidir Hülya Avşar. Türkiye'de magazin medyasının nasıl dikkatinin çekileceğinin, nasıl gündem olunacağının adeta master'ını yapmıştır. Fırınından çıkan her pastasının üzerine çilek kondurmasını bilir. Hiçbir şey üretmediği günde bile manşete çıkmak onun için çocuk oyuncağıdır.







Hülya Avşar bir kez daha manşetlerde. Sebebi, yeni şarkısı Yapma Aşkım'ın klibi. Bir kere harika konsept bulmuş kendine. Eski Türk filmlerine özgü "mahalle dilberi"ni öyle sahici, öyle neşeli ekrana taşımış ki bayıldım. Kliplerdeki "Görselin, öncelikle şarkıya hizmet etmesi" kuralının adeta dersini vermiş. Bir de insan kendini en iyi bilen kişidir ya, Hülya da vücudunu, bakışlarını, mimiklerini nerede nasıl kullanacağını en seçme yönetmenden daha iyi bildiği için ortaya kalburüstü bir çalışma çıkmış. Dedim ya, kendinden bahsettirmesini iyi bilir diye, sakızını ağzından çıkartıp, göğsüne yapıştırdığı kare de magazin medyasının balıklama atladığı olta olmuş... Yabancı klipleri birebir kopyalayarak ortada yönetmenim diye geçinenlerin bu klibi defalarca izlemesinde fayda var.

Ben Hülya'nın gündelik yaşamını anlattığı ve cep telefonu ile çektiği Selfi filmini de çok beğenmiştim. Belli ki maviş gözleri kamera arkasından da iyi görüyor. Şimdi kendisinden şöyle enikonu bir sinema filmi yönetmenliği bekliyorum. Çok bekler miyim acaba?..



'Sağdan sola donat!..'

Kerameti kendinden menkul bir cinci kadın türedi. Tuhaf kampanyanın aleti olmamak için ismini yazmıyorum. Önce canlı yayında sözde cin çıkarttı. Seansı (!) yaparken acayip hallere bürünerek söylediği "Sağdan sola, yukarıdan aşağı donat" sözü dalga konusu oldu. Hakkında caps'ler, komik videolar yapıldı. Sonra Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Orada da "1400 cin kavmini komutlandırıyorum" dedi. Her ne demekse?..

Hanımefendi şimdi sabah programlarının şeref konuğu haline geldi. Hangi sabah uyansam, onu ister istemez karşımda buluyorum. Eh, bulmuş bedava reklam fırsatını, ekranlara serilip, su akarken dolduracak küpünü tabii ki...

Yahu yasalar gereği cinci hocaların, muska yazanların cümlesinin görüldüğü yerde yakalanıp içeri tıkılması gerekmiyor mu? Peki biz ne yapıyoruz? Kariyerlerine (!) her türlü desteği sağlıyoruz. Vallahi çarpılacağız!..



Gaf kürsüsü

Habertürk'teki Para Gündemi programının sunucusu Ebru Baki, konuğu konuştuğu sırada uyuklarken kameraya yakalanmasın mı?



Zap'tiye

Sevgili Gülşen kardeşim, izleyiciye kapalı bir konserde anadan üryan sahneye çık. Sen de rahatla, biz de...



Ne demiş?

"Kızlar kötü erkeklerden hoşlanıyor. Ama bilmiyorlar ki ben pek çok şeyi kötü yapıyorum." Atv'deki Milyoner yarışmasının sempatik yarışmacısı Ata'nın sözü)