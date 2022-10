Türkiye'min çevresini kuşatan emperyalistlerin hayallerini süsleyen sözde harita, Atv'nin büyük ilgiyle izlenen dizisi Yalnız Kurt'ta gözler önüne serildi. Türkiye'yi bölüp parçalamak için bir araya gelen "üst akıl", kendilerine Konsül ismini vermişlerdi. Onların Türkiye'deki paravan güvenlik şirketindeki Mira karakterinin arkasında yer alan harita dehşet vericiydi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyi ile Türkiye'nin Güneydoğusu'nu içine alan Kürt devleti, onun üzerinde Doğu ve Kuzeydoğu illerimizi kapsayan bir Ermeni Devleti, Karadeniz'de yeni Rum Pontus Devleti, Ege ve İstanbul'un hemen yanı başına kadar uzanan Yunan ilhakı vs... Gözü Sevr Antlaşması'ndan beri Türkiye'de kalmış dış güçlerin ne kadar ihtirası varsa o haritaya taşınmıştı.







Bu arada PKK'nın uyuşturucudan sonraki yeni para kaynakları da dizinin son bölümünde deşifre edildi. Suriye ve Irak'tan turistik vize ile getirilen lüks araçlar, hurdacılarda şasi ve motor numaraları değiştiriliyor ya da parçalanarak satılıyordu. Elde edilen para da PKK'nın dağ kadrolarına ulaştırılıyordu.

PKK'nın yeni mali trafiği de kripto para sistemi üzerinden yürütülmeye başlanmıştı. Böylece dijital cüzdanlar arasında el değiştiren paranın izini bulmak güçleşiyordu.

Bu arada ilginç bir adetimizden de dizinin bilge karakteri Bayram sayesinde haberim oldu. Meğer cennetten çıkma yiyeceklerden zeytin, çift sayı halinde yenmezmiş. Bayram, tabağındaki altı zeytinden birini Altay'a verdi ve böylece ikisi de zeytini tek sayı olarak yedi. Diğer yandan Hakan Bilgin, dizideki Kürt örgüt lideri Gani'yi muhteşem oynuyor. Hatta şivesi, vücut dili, mimikleri ile oynamıyor da yaşıyor gibi. Helal olsun...







AKİL DAĞI KAHRAMANLARINA SELAM

Yalnız Kurt dizisinde sık sık Akil Dağı muharebesinden söz ediliyor. Peki nedir bu Akil Dağı olayı?

12 Aralık 2016'da özel birliğimiz, Suriye'deki Akil Dağı'nda sözde hastane olarak kullanılan İŞİD komuta merkezini ele geçirmek için sızma harekatı başlattı. Ancak FETÖ'nün TSK'ya sızan işbirlikçileri, bu harekatı İŞİD'e haber verdi. 21 kahraman askerimizle, takviye olarak bölgeye gönderilen 1000'e yakın İŞİD militanı saatlerce çatıştı. O muharebede 16 Mehmetçik şehit oldu ama tepedeki hastane de ele geçirildi.

Yalnız Kurt'taki Altay ve dört silah arkadaşı da oradan kurtulan kahramanları temsil etmektedir.



Gaf kürsüsü

Köşemizin aktif okurlarından Murat Aydın not etmiş: Pişkinlikte son nokta, Hayatta Her Şey Var programından: Kocasının, sevgilisine ev aldığını öğrenen kadına eşi ne dese beğenirsiniz? "Sana da deniz manzaralı ev alacağım."



Zap'tiye

Futbol Federasyonu'na yeni kaynak önerisi: Orta hakem ile VAR hakemlerinin maç sırasındaki konuşmalarını yayın ihalesine çıkarın, köşeyi dönün.



Ne demiş?

"Müşteriye önce tansiyonu yükselip kalp krizi geçirmesin diye bir dil altı hap veriyoruz sonra fiyatını söylüyoruz." (Show Haber'deki pazarcının acı acı tebessüm ettiren esprisi)