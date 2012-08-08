Türkiye'nin en iyi haber sitesi
24 Ağustos'ta New York'ta evleniyorlar

Manken Didem Uzel ve New York'ta finans sektöründe çalışan sevgilisi Selim Sarı, 2.5 yıllık aşklarını Mart ayında resmiyete dökmüş; nişanlanmışlardı. Düğün tarihi ve yeri konusunda uzun süre tereddüt eden nişanlılar, nihai kararlarını vermişler.
İstanbul ve Roma'nın da alternatifler arasında olduğu düğün mekanı konusunda New York'ta karar kılmışlar. Düğün tarihi de 24 Ağustos Cuma. New York Başkonsolosluğu'nda nikah masasına oturacak olan çift, akşamına da ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı bir düğün yapacakmış. Umarım bir ömür aynı yastığa baş koyarlar...

