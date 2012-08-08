Ünlü işadamı Cem Boyner'in Bilgün Dereli'den olan 23 yaşındaki kızı Emine Boyner, bu ayın sonunda Ali Kürşat ile Ayvalık'ta vuslata ermeye hazırlanıyor.

Ayvalık'ta iki gün iki gece sürecek, dillere destan düğün töreni için hummalı bir hazırlığın devam ettiği konuşuluyor.

Bilgün Hanım ile gelin olmaya hazırlanan küçük kızı Emine'yi, önceki gün Nişantaşı'nda gördüm. Herhalde Emine'nin evi ve düğünü için gerekli olan son ihtiyaçlar için alışverişe çıkmışlardı. Gün boyu Nişantaşı'nda turlayan annekız, eksiklerini giderebildi mi bilmiyorum ama umarım Emine, Ali'si ile bir ömür mutlu olur...

