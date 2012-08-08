Show TV'den 80 milyon liralık alacağını tahsil edemediği için, yıllık 70 milyon liraya dümeni Star'a kıran Acun Ilıcalı'nın ticari zekası müthişmiş! Ilıcalı, çalıştığı dönemde kanaldan ciddi bir tahsilat yapamasa da, diğer kazançlarını iyi değerlendirmiş.

İşte bir örnek: Acun, yaklaşık 1.5 yıl önce Bodrum'daki Seba Blue Evleri'nde yatırım amacıyla 1.7 milyon dolara 550 metrekarelik bir villa almıştı.

Duydum ki, burasını satılığa çıkarmış. Kaç lira, pardon dolar istediğini tahmin edin; tam tamına 3.5 milyon dolar! Ciddi bir alıcı çıkarsa üç-beş indirim yapar herhalde ama bu kadar sürede böylesi para kazanmak sizce de ticari bir zeka gerektirmez mi!!!



