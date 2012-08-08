20 Ocak'ta dünyaya gelen; başta Alev ismini koyduğu kızının adını sonradan mahkeme kararı ile Masal olarak değiştiren Hande Acar, bu hamileliğinde 30 kilo almıştı.

Hamileliğinin son günlerinde 'topaç' gibi olduğu konuşulan Hande Hanım, üç ayda aldığı kiloların 23'ünü vermeyi başarmıştı. Bodrum'da görevli arkadaşım Fuat Çağdaş, ailesiyle birlikte teknelerinde tatil yapan Hande Hanım'ı görüntülemiş. Hande Hanım, geçen sürede neredeyse fazlalıklarının hepsinden kurtulup eski formuna kavuşmayı başarmış.

