Mimar Adnan Aksoy ile evlendikten sonra podyumlara veda eden ünlü manken Güzide Duran'ın ikinci bebeğine hamile olduğunu ilk bu köşede okumuştunuz. İlk evliliğinden 14 yaşında Kaan adında bir oğlu olan Adnan Bey'in de, Güzide Hanım'ın da gönlünden bu kez bir erkek evlat geçiyordu.

Ancak maalesef Allah gönüllerine göre vermemiş; yine bir kız geliyor. Güzide Hanım, ilk kızı Selin'i 2009'da Miami'de dünyaya getirmişti.

Öğrendim ki Aksoy çifti, doğacak kızlarının da ABD vatandaşı olmasını istediği için Güzide Hanım, geçen hafta Miami'nin yolunu tutmuş. Umarım anne de bebek de sağlıkla kurtulur.

