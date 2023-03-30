Sosyete kulislerinde şimdilerde en çok konuşulan konu, Erol Sabancı'nın küçük kızı Çiğdem Sabancı Bilen ile 26 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi Faruk Bilen'in sancılı boşanma süreci. Kasım 2022'de evlerini ayırmaları ve ardından Çiğdem Sabancı Bilen'in boşanma davası açmasıyla başlayan süreç, Faruk Bilen'in, kayınpederinin düğün hediyesi olarak verdiği 250 bin doların yarısını almak için açtığı davayla bambaşka bir boyuta taşınmıştı.







Bu evlilikten iki kızı olan Çiğdem Hanım, bu sancılı süreçte en büyük desteği, ablası Suzan Sabancı Dinçer'den görüyor. Suzan Hanım, sıkıntılı günler yaşayan kardeşini yanından hiç ayırmıyor, her fırsatta onunla buluşuyor.







Suzan Hanım ve Çiğdem Hanım önceki gün yine birlikteydi. Bu kez Bebek'te buluşan kardeşler, önce Boğaz'da biraz yürüyüş yaptı ardından da bir kafede oturup uzun uzun sohbet ettiler. Sosyete gibi ben de bu boşanmanın nasıl sonuçlanacağını merakla bekliyorum.



ÇALIŞKAN ÖĞRENCİ

Geçen eylül ayında futbolu bırakan Arda Turan, yeşil sahalara antrenör olarak dönmeyi kafasını koymuş durumda. Önceki gün Bursa'da oynanan Türkiye-Hırvatistan maçı öncesi, 100 kez ay-yıldızlı formayı giydiği için ödül alan Arda, sabahında da İstanbul'da antrenörlük kursundaydı.







Aralık ayında başladığı UEFA B/A Antrenörlük Eğitim Kursu'nu hiç aksatmayan Arda, gece yarısı maç bittikten sonra İstanbul'a döndü, sabahında da kurs için soluğu Riva'daki Milli Takım Tesisleri'nde aldı. Arda, "Futbolculuğumda olduğu gibi hocalıkta da bir devrim yapmak istiyorum" demişti, bu çalışma ve disiplinle giderse onu da başaracağına inanıyorum.



MUTLU OLMANIN YOLLARINI ANLATTI

Türkiye'nin en zengin 57'nci kişisi Yalçın Sabancı'nın gelini, İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Sabancı, "Çocuk da yaparım kariyer de" demiş, üç çocuğunun ardından Oxford Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde yüksek lisans yapmıştı.







Pınar Sabancı, önceki gün Doç. Dr. Nilhan Atsü, tarafından özel bir üniversiteye konuşmacı olarak davet edildi. Orada 'Mutluluğun Psikolojisi' başlıklı bir konuşma yapan Sabancı'yı öğrencilerin yanı sıra öğretim görevlileri de dinledi. Konuşmanın ardından teşekkür plaketi verilen Pınar Sabancı, mesleğiyle ilgili bir şey yapmanın mutluluğuyla üniversiteden ayrıldı.



MİAMİ'DE VAHŞİ YAŞAM!

1987 Türkiye ikinci güzeli Şebnem Dinçgör'ün, iş insanı Mehmet Dereli'den olan oğlu Kerim, ABD Rhode Island'da üniversitede okuyor. Oğlundan çok uzak kalmak istemeyen Şebnem Hanım da, yılın çoğunu Miami'deki evinde geçiriyor.







En azından hafta sonları Miami'den birkaç saatlik uçuşla oğlunu görmeye gidebiliyor. Diğer zamanlarda da Miami'de sıcak havanın tadını çıkaran Şebnem Hanım, önceki gün sosyal medyasından, "Jurassic Park'a hoş geldiniz" notuyla bir fotoğraf paylaştı. Şebnem Hanım, şehrin göbeğinde, yolda karşıdan karşıya geçen bir timsahı görüntülemiş!