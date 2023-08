MFÖ'nün en sevilen şarkısı 'Peki Peki Anladık'ı, Mazhar Alanson'un, Ayhan Sicimoğlu'na ithafen yazdığı yıllar sonra ortaya çıkmıştı. O şarkının en güzel yeri "Sen neymişsin be abi"dir. Evet Ayhan Sicimoğlu, sen neymişsin be abi! Alanson, şarkıda Sicimoğlu'na özetle "Peki peki anladık, her şeyden sen anlarsın, sen neymişsin be abi" derken ben ise vefasızlığı yüzünden bu cümleyi kurdum.







Kimse bilmez ama müzisyen, seyahat programı yapımcısı ve gurme Sicimoğlu, İstanbul sosyetesinin ağır toplarından Akar Ailesi'nin damadı. 40 yıl önce Yılmaz-Raika Akar çiftinin kızları Zeynep Akar ile evlenmiş. 1999'da Sicimoğlu'nun ticari sorunları nedeniyle kağıt üzerinde boşanırlar. Resmi olmasa da evlilikleri devam eder, hatta Akar Ailesi'ne ait yalıda yaşarlar, ailenin Bodrum'daki yazlığında tatillerini yaparlar, ailenin Paris'teki evlerinde keyif sürerler. Evlilikleri mutlu mesut devam ederken dört yıl önce Akar'ın beyninde tümöre rastlanıyor. Amerika'da başarılı bir ameliyat geçiriyor ama tam iyileşmesi için evde düzenli olarak vücudunu hareket ettirmesi ve konuşma terapisi görmesi gerekiyor. Bu aşamada en büyük görev eşi Sicimoğlu'na düşüyor. Gelin görün ki, Ayhan Bey bu göreve ancak iki yıl dayanabiliyor! "Yeter, iki yıldır ben bakıyorum, bundan sonra ailen baksın" deyip 40 yıllık eşini terk ediyor. Zeynep Akar yıkılıyor, hareket etmeyi, konuşmayı bırakıyor, hayata küsüyor. 85 yaşındaki annesi Raika Hanım ile birlikte kalan Zeynep Hanım, daha da kötüleşiyor. Bu nasıl bir vefasızlık, nasıl bir insafsızlık! Hakikaten sen neymişsin be abi!!!







DİSNEY'E DERİN TEPKİ

'Atatürk' dizisini Ermeni lobisinin baskısıyla kaldıran dijital yayın platformu Disney Plus'a her kesimden tepki yağıyor. Disney Plus'a, "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" diyen sosyeteden de büyük tepki var. Sosyetenin en gözde isimlerinden Derin Mermerci de platformun 'Atatürk' dizisini yayınlamama kararı aldığını duyar duymaz aboneliğini iptal ettiğini söyledi.







Derin Hanım, önceki gün de sosyal medya hesabından, "Ne mutlu Türk'üm diyene" başlığıyla yanda gördüğünüz paylaşımı yaptı. Sizler de Derin Mermerci gibi bu konudaki duyarlılığını sosyal medyadan gösterin ki, Disney Plus gücümüzü görsün.







DURMAK YOK DALMAYA DEVAM

Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 metreye dalarak rekor kıran milli sporcumuz Şahika Ercümen, bu anlamlı başarının ardından ilk röportajını Şamdan Plus'ın internet sitesine verdi. Rekora giden süreci anlattığı röportajdan öğrendim ki, Şahika Ercümen hiç dinlenmeden Dünya Şampiyonası için Honduras'a uçmuş. Orada, Türkiye'ye dünya kupasını getirmek için dalacağını söyleyen milli sporcumuza başarılar diliyorum. Bu arada sporcumuz, anlamlı rekor için hazırlanırken sponsor bulamamaktan dert yanmış, koca koca şirketlerimizi göreve çağırıyorum, hadi Şahika Ercümen'e bir bir nefes verin...