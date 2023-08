İspanya'nın dünyaca ünlü kulübü Real Madrid, Arda Güler'in ardından bir Türk'ü daha transfer etti. Evet; yanlış okumadınız... Real Madrid'in kadrosuna bir Türk daha katıldı. Ancak bu sefer futbolcu değil basketbolcu. Avrupa'nın en büyük kulüplerinden olan Real Madrid'in basketbol takımı, Turkish Airlines EuroLeague'de en büyük rakiplerinden olan Anadolu Efes'in yıldız takımında oynayan 13 yaşındaki Ömer Kutluay'ı transfer etti.







Peki, Avrupa basketbolunun yıldızı Real Madrid'in, ileride takımının yıldızı olacağına inanıp transfer ettiği Ömer kim? Basketbolla ilgilenenler bilir ama ben bilmeyenler için anlatayım. Ömer, eski milli basketbolcumuz İbrahim Kutluay'ın Demet Şener ile evliliğinden olan oğlu. Armut dibine düştü ve Ömer de babası gibi basketbola merak sardı.







Babasının yeteneği ona da geçmiş olmalı ki, şubat ayında milli takıma seçildi ve hatta mayıstaki U14 Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda 'En Değerli Oyuncu', 'Sayı Kralı' ve 'En İyi 5' unvanlarını kazandı. Tabii Ömer'in bu başarıları, yıldız avında olan Real Madrid'in gözünden kaçmadı ve onu transfer etti. 25 Ağustos'ta Madrid'e gidip topbaşı yapacak olan Ömer'in yolu açık olur inşallah.



ŞAŞIRTAN BİR BOŞANMA DAHA!

Son zamanlarda evliliği 'oyun' sanan ve birkaç yıl geçmeden 'oyunbozanlık' yapanlara alıştık ama birbirleri için yaratılmış gibi görünen çiftlerin boşandığını duymak, şaşırtıyor! Mutluluklarına benim de onlarca kez şahit olduğum, Çeşme'nin en popüler beach'ini yaratan Burak- Ece Beşer çiftinden bahsediyorum.







Evet, onlar da boşanmış! Beşer, 2015'te baba mesleğini bırakıp Alaçatı Hacımemiş'te bir restoran açınca Ece Hanım ile tipik mahalle aşkı olarak başlamıştı ilişkileri. 2020'de aile arasında evlenmişlerdi. Geçen ay boşanmışlar; üzüldüm. İkisinin de yolu açık olsun.



BEACH'TE ŞIK VE EĞLENCELİ PARTİ

Hafta sonunda, Bodrum'daki ünlü tatilciler, beach party'de buluştu. Şamdan Plus Dergisi, Bodrum'un son zamanlarda en merak edilen oteli olan Lujo Hotel Bodrum'da cumartesi günü parti düzenledi. Sosyete ve sanat dünyasının ünlüleri partiye akın etti.







Otelin Maldivler'i aratmayan plajında düzenlenen parti, 17.00'de başladı ve gecenin karanlığına kadar sürdü. Özel lezzetlerin ve kokteyllerin ikram edildiği partiye su balesi gösterisi de renk kattı. Eğlence işi ise ünlü DJ David Şaboy'daydı. Şaboy, öyle güzel bir playlist hazırlamıştı ki, konuklar parti bitsin istemedi. Konukların şıklığı da görülmeye değerdi.