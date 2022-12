Öyle bir yıl geçirdik ki; iyisiyle, kötüsüyle kimileri için güzel, kimileri içinse çok kötü... Hayal kırıklıkları olduğu kadar sürprizi de çoktu ama. Dönüp baktığımızda bıraktığı etkiyle hiç aklımızda olmayanları konuşturduğu için 'Hiç aklımda yoktu yılı'nın da ta kendisiydi diyebiliriz 2022 için. Öğretisi çoktu bir kere, o yüzden öğrendiklerimizi uygulama yılı olacak 2023...

Yarın, 365 sayfalık bir kitabın ilk boş sayfası. Güzel bir şey yazmaya hazırlanalım. Bu artık bir klasik, bir çoğunuz eminim benim gibi her sene dileklerini yazıyordur, kesinlikle iyi geliyor. Bir de teşekkür etmek için geçtiğimiz yılın videolarından kolaj yapın, izleyince neler yapmışsınız neleri es geçmişsiniz, ertelemişsiniz görüyorsunuz.







Savaşsız, sömürüsüz ve herkesin barış içerisinde kimsenin kimseyi ötekileştirmediği, eşit koşullarda insan gibi yaşayabileceği bir yıl dileğiyle... Hoşcakal 2022, merhaba 2023! Sağlıkla, huzurla, neşeyle, coşkuyla iyi gel hepimize...

Genel geçer bir yeni yıl dileğiyle yazımı bitireceğimi düşünüyorsanız yanılıyorsununuz. Yarın başlayacak yeni yılın ilk günündeki asıl dileğim, zorlama pozitiflikten, yapmacıklıklardan, ayıp olmasın baskısından kurtulmak. Bu yılı başkası ne der diye yaşamayalım. Özgürlük inanın bu, çünkü bu üç mesele gerçek bir tuzak.

Mutluluk artık takıntı haline geldi, herkes zorlama pozitiflik yüzünden sahte duygular yaşamaya başladı. Bir kere gerçek olmaktan başlamalı işe, ister üzül, ister mutsuz ol ama gerçek ol. Zorlama pozitiflikten nasibini alma.

Pozitiflik maalesef 21. yüzyılda artık bir dayatmaya dönüştü, sığlık aldı başını gidiyor, sohbetler yüzeysel, derinlik yok. New York'ta olduğum sürede, New York Üniversitesi Psikoloji bölümünden profesör Gabrielle Oettingen'in makalelerini çok okudum. O kadar önemli bir şeye vurgu yapıyor ki, pozitif düşüncenin performansı engellediğini çünkü harekete geçmek için ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi tükettiğini söylüyor. Yaptıkları bir çalışmada katılımcıların olumlu hayaller kurduktan sonra enerji seviyesinin standardı olan sistolik kan basınçlarında düşüş oluyor. Oettingen sürekli pozitif olma halinin zihinsel bir kandırmacaya yol açtığını da söylüyor.

Özetle yeni yılda herkese zorlama pozitiflikten uzak, ayıp olur baskısına hayır diyebilen, başkası ne der diye yaşamayan bir gerçeklik diliyorum.

***



2022'DE 1120 KÜLTÜR VARLIĞI TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ

Ne mutlu ki, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, bu yıl 1120 tarihi eser niteliğindeki kültür varlığının yurt dışından Türkiye'ye iadesi sağlandı. Bu yıl getirilen 1120 eser ile 20 yılda yurt dışından iadesi sağlanan eser sayısı, 9 bin 42 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan 393 bin 544'ü 2022 yılında olmak üzere son 3 yılda yurt içinde toplam 890 bin 158 kültür varlığı ve obje, yurt dışına kaçırılmadan ele geçirilerek müze müdürlüklerinde muhafaza altına alındı. Kültür varlıklarının iadesinde, ülkeler arası anlaşmalar önemli rol oynuyor. Kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesi ve eserlerin iadesinin sağlanması için Türkiye'nin ikili anlaşması bulunan ülke sayısı 2022 yılında Sırbistan, Ekvator ve İsviçre ile imzalanan anlaşmalarla 12'ye yükselmiş. Dilerim New York Metropolitan Müzesi'ndeki eserlerimizin de iadesini 2023 yılında kutlarız.







2023 AŞIK VEYSEL YILI

2023'ün Aşık Veysel yılı olması çok şahane bir karar olmuş. Aşık Veysel'in vefatının 50'nci sene-i devriyesi olan 2023 yılı, UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmış. Sazı ve sözüyle dünya penceresinden insanlığa seslenen Aşık Veysel'i hürmetle ve rahmetle yad etmek üzere yıl boyunca yurt genelinde ve yurt dışında etkinlikler düzenlenecek. Hepsini yakından takip edip, nerede ne oluyor sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum.