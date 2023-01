Hayatımıza hoşgeldin 2023, bizler için ne gibi sürprizler hazırladın bilmiyoruz. Ancak içimden bir ses sanat açısından uzun yıllardır beklediğimiz bir yılla karşı karşıya olacağımızı söylüyor. Histen öte gerçeklik payı da var elbet. Şimdiden 2023'te gerçekleşecek sanat etkinlikleri için çok heyecanlıyım. Sizi bilemem ama ben bu etkinlikleri hiç kaçırmamayı planlıyorum. Hazırsanız kaçırılmaması gereken, sergi, sinema, müzik, festival, müze, bienal neler var, hep birlikte mercek altına alalım.







DÖNÜŞÜM SERGİSİ...

Çağdaş sanatın en başarılı isimlerinden Ergin İnan, 15-31 Ocak tarihleri arasında Metamorphosis sergisini New York Türkevi ev sahipliğinde açıyor. Ergin İnan'ın resimlerinde böceklere yer vermesinin nedeni, Franz Kafka'nın meşhur 'The Metamorphosis' adlı yapıtındaki, fantastik kompozisyonun etkisi. Ana karakterin uyanıp bir böceğe dönüştüğünü anladığı zaman sanatçının ilham perileri harekete geçmiş ve ortaya şahane böcekli eserler çıkmış. Metamorfoz kavramı sanat odağında ele alındığında, tarihsel bir dönüşümü ve bunun uzantılarını ifade etmektedir. İşte Ergin İnan'ın da dönüşüm eserleri New York'ta izleyiciyle buluşacak.







VENEDİK MİMARLIK BİENALİ

Dünyanın önde gelen mimarlık etkinliklerinden biri olan 18. Uluslararası Venedik Bienali Mimarlık Sergisi, 20 Mayıs-26 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. Açık çağrı ve iki aşamalı değerlendirmenin ardından Seçici Kurul, sergilenecek projeyi belirledi. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) koordinasyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın himayesinde gerçekleştirilen Türkiye Pavyonu'nda sergilenecek. Mimari ve kentsel tartışmalara özgün bir bakış açısı getiren seçilen proje, dünyada olduğu kadar Türkiye'de de güncel ve önemli bir soruna odaklanıyor.







42. İSTANBUL FİLM FESTİVALİ

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından ilk kez 1982 yılında bir sinema haftası olarak düzenlenen İstanbul Film Festivali, 2023 yılında 42.kez düzenlenecek. 42. İstanbul Film Festivali'nin 7-18 Nisan'da yapılması planlanıyor. Dünya sinemasının en çok konuşulan örneklerinden sinemamızın en yeni yapımlarına, uluslararası festivallerde prömiyer yapmış ödüllü filmlerden klasiklere ve yeni keşiflere, efsane yönetmenlerin iz bırakan başyapıtlarına ve kült filmlere; söyleşiler, özel gösterimler ve festival sohbetleriyle Türkiye sinema endüstrisinin kalbinin attığı İstanbul Film Festivali'ne başvurular açıldı. Teması "Sinemaya Yeni Bakışlar" olan Uluslararası Yarışma'da büyük ödül Altın Lale, Şakir Eczacıbaşı anısına veriliyor.







MERAKLA BEKLİYORUZ

2023'te açılması beklenen müzelerin başında Karaköy'deki eski konumunda yeniden kapılarını açacak İstanbul Modern Sanat Müzesi yer alıyor. Yeni binanın, Centre Pompidou, Whitney Müzesi, Centro Botín, Beyeler Vakfı Müzesi gibi uluslararası pek çok müze ve sanat kurumunu tasarlayan, Pritzker ödüllü İtalyan mimar Renzo Piano imzası taşıması tüm dünyadan birçok insanın ilgisini çekti. İstanbul Modern, ziyaretçilerini çağdaş sanatın özgün ve yenilikçi isimlerinden Tony Cragg'in 'Runner' (Koşucu) adlı heykeliyle karşılayacak. Yeni müze binasının 2023'ün ilk çeyreğinde açılması planlanıyor. Yeni sanat mekanımızı merakla bekliyoruz.







LUDOVICO KAÇMAZ

Çarşamba, 8 Şubat 2023 günü saatler 21:00'i gösterdiğinde kim ararsa arasın, telefonumu açmam. Çünkü günümüzün en büyük bestecilerinden ve piyanistlerinden biri olan, Ludovico Einaudi, "Underwater Tour" kapsamındaki konserinde olmayı planlıyorum.

Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde klasik müziği rock ve elektronik gibi güncel türlerin elementleri ve enstrümanları ile harmanlayarak eski ve yeni arasında müzikal bir köprü inşa eden piyanist ve besteciyi dinlemek için şimdiden biletlerinizi şimdiden organize etmenizde fayda var.







ANT-MAN İÇİN GERİ SAYIM

17 Şubat'ı merakla bekleyenler Marvel hayranları değil sadece, sinemayı özleyenler de aynı durumda. Marvel Sinematik Evreni'nin beşinci fazının ilk filmi Ant-Man ve Wasp: Quantumania, Avengers: Endgame sonrası insanlar arasındaki popülerliğinin keyfini çıkaran Ant- Man'in, kızının yaptığı bir sinyal gönderici aracılığıyla bu sefer tüm ailesiyle birlikte Kuantum Alemi'ne geçişini konu ediniyor.