İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Aksaray'a gidiyoruz... İç Anadolu bölgesi sınırları içerisinde yer alan Aksaray, hububat üretiminin yaygın olarak yapıldığı şehirlerden biridir. Ayrıca hayvancılık da oldukça gelişmiştir ve bölge halkı geçiminin büyük çoğunluğunu hayvancılıktan sağlamaktadır. Tarım alanlarının gelişmiş olması, bağ bahçe yapımının yaygınlığı da Aksaray mutfağının şekillenmesinde önemli etkenlerdir. Aksaray mutfağı, genel olarak et ve sebze ağırlıklı yemeklerden oluşur. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aksaray, Kapadokya bölgesi sınırları içerisindedir. Dolayısıyla Ihlara Vadisi, Peri Bacaları ve tarihi noktalarıyla bölgenin en çok turist çeken yerlerinden biridir. Gördükleri doğal güzelliklerin yanında bölgeye gelen turistlerin aklından çıkmayan bir diğer unsur da Aksaray yemekleridir. Kapadokya gezilerinizde yörenin meşhur lezzetleri olan sıkma, Aksaray tava, mantarlı bulgur pilavı, soğan dolması, bamya çorbası, asker kurabiyesi ve daha birçok lezzeti tadabilirsiniz.



DOLAZ



MALZEMELER

9 yemek kaşığı un

1 su bardağı sıvı yağ

3 yemek kaşığı bal (Bal koymayacaksanız 10 yemek kaşığı şeker) SOSU:

2 su bardağı süt

1 paket kabartma tozu

1 yumurta







YAPILIŞI: Sos için yumurta, kabartma tozu ve sütü karıştırıp kenarda bekletiyoruz. Sıvı yağın üstüne unu koyup, ocağı yakıyoruz ve rengi değişine kadar kavuruyoruz. Hafif kahve rengi olunca sosumuzu döküyoruz, ezer gibi bastırarak karıştırıyoruz. Dağılım sağladıktan sonra altını kapatıp servis tabağına bastırarak ortası hafif çukur şekilde olacak bal gezdiriyoruz. Ardından servis yapıyoruz.



MANTARLI BULGUR PİLAVI



MALZEMELER

2 su bardağı pilavlık bulgur

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

2 adet kırmızıbiber

1-2 adet yeşil biber

1 su bardağı domates rendesi

5 yemek kaşığı sıvıyağ

1 yemek kaşığı tereyağı

10-12 adet mantar

4 su bardağı sıcak su

YAPILIŞI: Soğan ve sarımsak ince ince doğranır. Biberlerin çekirdekleri çıkarılıp kıyılır. Mantarlar istenilen büyüklükte doğranır. Tencereye alınan soğan ve sarımsak yağlarla kavurulur. Soğanlar şeffaflaşmaya başlayınca biberler ilave edilir ve 1-2 dakika daha kavurulur. Mantarlar ve rendelenmiş domates de eklenip, suyunu çekinceye kadar kavurulur. Suyunu çeken domates ve mantarlara bulgur eklenip 2 dakika kadar kavurulur. Kaynayan suyun içinde bulyon eritilip 4 su bardağı su bulgurların üzerine ilave edilir. Kısık ateşte pilav suyunu çekene kadar pişirilir. Ocak kapatılıp suyunu çeken pilavın kapağı açılır. Tencerenin üzerine havlu kağıt konulup kapağı tekrar kapatılır. Servis yapıncaya kadar pilav demlenmeye bırakılır.



AKSARAY TAVA



MALZEMELER

Yarım kg. kuşbaşı et

250 gram kuyruk yağı

4-5 tane patlıcan

1 kg. domates

Yarım kg. ince sivri biber

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 baş sarımsak

Tuz

YAPILIŞI: Öncelikle patlıcanları tırnak büyüklüğünde doğrayalım ve tuzlu suda bekletelim. Bu sırada domateslerin kabuklarını soyup doğrayalım. Biberleri ve sarımsağı da doğrayalım. Tepsimizin alt katına patlıcanları, üzerine biberleri, ara ara sarımsakları koyalım. En üste domates ve onun üzerine kuşbaşı et ve kuyruk yağı koyalım. Fırına koymadan sıvı yağını tuz ile yemeğimizin üzerine gezdirelim. 180 derece fırında 40 dakika pişirelim. (Fırına göre süre uzayıp kısalabilir) Bu 40 dakikalık zamanda bir iki defa karıştıralım.