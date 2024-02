Bugün İdilika'nın mutfağında, seveni de sevmeyeni de bol olan, kışın vazgeçilmez sebzesi karnabahara yer verdim.

Çorbasından salatasına, kıymalı yemeğine ve lalangasına kadar birçok yemek alternatifi sunan, her derde deva bu şirin sebze bize çok özel lezzetler vaat ediyor.

Karnıbahar mı, karnabahar mı? Sözlükler ikincisinin doğru olduğunu söylüyor. Farsça karamb-ı bahar (bahar lahanası) kelimesinden türemiş. Bu kelimenin geldiği yer ise Yunanca krambe. Bazı sözlükler ise Arapça karamb bahri'den (deniz lahanası) türediğini belirtiyorlar. Ama hepsinin birleştiği ortak nokta, bu sebzenin adının 'karnabahar' olduğu konusunda.



FAYDALARI NELERDİR?

Karnabahar sağlıklı sebzeler listesinin demirbaş ürünü kabul edilir. Besleyici, doyurucu, kaliteli besin içeriğine sahip olan karnabahar; kızartma, haşlama, turşu formlarında ya da tencere, fırın yemeklerinde birçok farklı şekilde tüketilir. Karnabahar genele hitap etmeyen bir sebze aslında ancak turpgiller ailesinden gelen sebze, yüksek lif içeriği ve değerli besin içeriğiyle sağlıklı yaşam için tüketilmesi önerilir. Karnabahar A, C, K vitaminleri ile birlikte demir, kalsiyum, potasyum, sodyum, fosfat, fosfor ve Omega –3 yağ asitleri içerir. Beslenme listelerine girmeyi hak eden karnabaharın faydaları nelerdir, gelin birlikte inceleyelim.









ENFEKSİYONLA SAVAŞIR

Hastalıkların oluşumuna sebep olan enfeksiyon, kaliteli beslenmeyle azaltılabilir. Karnabahar sahip olduğu yüksek antioksidan değerleri ve bağışıklık destekleyici C vitaminiyle enfeksiyon riskini düşürmeye yardımcı olur. İltihap, enfeksiyon, zararlı bakteri oluşumunu önlemeye destek sağlayan karnabaharı mevsiminde düzenli tüketebilirsiniz.



DETOKS ETKİSİ GÖSTERİR

Karnabahar sindirim sistemi için doğal bir destek sağlayabilir. Sindirim bozuklukları kabızlık, hazımsızlık, şişkinlik, gaz, ishal gibi problemlerle ortaya çıkabilir. Bağırsakların daha düzenli çalışmasına ve besinlerin daha kolay sindirilmesine yardımcı olur. Karnabahar ayrıca karaciğer sağlığını destekler, detoks etkisi göstererek toksik maddelerin atılmasına yardım eder.



TOK TUTAR

Bir porsiyon karnabahar 29 kaloridir. Karbonhidrat, şeker ve yağ bakımından düşük, lif bakımından ise zengin olan sebze, tok kalma süresini uzatmaya yardımcı olur. Karnabaharın besin değerleri içerisinde yer alan A vitamini ve sulforafan, göz dokularının korunmasına yardımcı olur. Katarakt başta olmak üzere pek çok göz hastalığına karşı koruyucu destek sağlar.



HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

Bağışıklık sistemini destekler, kış hastalıklarından korunmaya yardımcı olur. Diş ve kemik sağlığı için faydalı. Kalp ve damar hastalıklarına iyi gelir, riskleri düşürmeye yardımcı olur. Kilo vermeye destek olur. Bağırsak problemlerine iyi gelir. Kansızlıkta yarar sağlar, tedavi sürecini destekler.









KARNABAHAR NASIL TÜKETİLİR?

Karnabaharı çiğ şekilde salatalarda kullanabilir, çıtır bir lezzet elde edebilirsiniz.

Makarna, et, salata ve benzeri tariflerin soslarına ekleyebilirsiniz.

Haşlayıp hafif bir yemek olarak tüketebilirsiniz.

Kavurma, kızartma, soteleme şeklinde pişirip farklı formlarda yiyebilirsiniz.

Minik güveç kaplarında pişirebilirsiniz.

Kokusuz karnabahar pişirmek İçin 5 ilginç püf noktası:



ÇİÇEKLERİNE AYIRMAK

Ortadan ikiye böldükten sonra, daha kolay bir şekilde çiçeklerine ayırabilirsiniz.



SİRKE VE LİMON

Eğer karnabaharları limonlu suda bekletmediyseniz, haşlarken suyun içerisine 1 yemek kaşığı sirke ve limon dilimleri ekleyin.



SÜT

Karnabaharı limonlu suda beklettiyseniz, haşlama suyuna az miktarda süt koyabilirsiniz.



DEFNE YAPRAĞI

Kaynar suya maydanoz veya defne yaprağı eklemek de karnabaharın kokusunu azaltır.



ŞOKLAMA

Karnabaharların lezzetini korumak için, haşlama işleminden sonra soğuk suyun içerisine alıp 1-2 dakika bekleterek şoklama yapabilirsiniz.









KARNABAHAR KIZARTMASI



MALZEMELER

1 adet orta boy karnabahar

Su

Tuz

SOSU İÇİN;

2 adet yumurta

1 su bardağı un

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

KIZARTMA İÇİN

Sıvı yağ

ÜZERİ İÇİN

Sarımsaklı ya da sade yoğurt

YAPILIŞI: Sert olan kısımları kesilmiş ve çiçekleri ayıklanmış olan karnabaharları bir tencereye koyarak üzerini geçecek şekilde su ve tuz ekleyip haşlayın. Çok fazla yumuşamasına ve dağılmasına izin verilmeden suyu süzülmelidir. Başka bir kapta yumurta ve sütü çırpalım. Üzerine un ve tuzu ekleyerek tekrar çırpalım. Haşlanmış olan karnabaharları hazırladığımız karışıma teker teker bulayarak kızgın yağda her tarafını çevirerek kızartalım. Karnabaharlarınızı orta ateşte kızartmanız yeterli olacaktır. Dilerseniz peçete yardımı ile fazla yağını aldıktan sonra servis tabağına alınız.