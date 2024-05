İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Anadolu'nun çeşitli noktalarından lezzet şöleni niteliğinde bir menü ile karşınızdayım. Dolmaları ile meşhur Tokat'tan et dolması, Kırıkkale'den soğan pidesi ve Bayburt'tan süt böreği soframızda olacak...



SÜT BÖREĞİ



MALZEMELER

1 yumurta

2 yemek kaşığı yoğurt

1 çay bardağı eritilmiş tereyağı, az sıvı yağ

1 çay bardağı su

1 paket kabartma tozu

Bir çimdik tuz

Aldığı kadar un









SÜT ŞERBETİ İÇİN:

4 bardak süt

1.5-2 su bardağı şeker

ARASINA VE ÜZERİNE:

250 gr fındık kırığı (iri olacak)

5-6 kaşık tereyağı

YAPILIŞI: Hamurun bütün malzemeleri eklenir. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edilir. Minik bezeler haline getirilir. Üzeri bez ile kapatılıp biraz bekletilir. Bezeler tek tek bol un ve nişasta karışımı ile açılır. Açılan bezeler 3'e ayrılır. 3 beze tek tek bir seferde açılır. Tepsinin altı tereyağı ile yağlanır. İlk hamur katı serilir. Üstüne fındık ve az tereyağı koyulur. Aynı işlem diğer hamur katlarına da yapılır. Bardak yardımı ile şekil şekil kesilir. Üzerine bol tereyağı dökülüp fırında 180 derecede üzeri hafif kızarana kadar pişirilir. Börek pişerken süt şerbeti hazırlanır. Süt ve şeker kaynatılır. Börek piştikten sonra süt börekten sıcak olacak şekilde üzerine dökülür.



ET DOLMASI



MALZEMELER

1 kase düğü

1 kg yağlı kıyma

2 adet kuru soğan

3 çorba kaşığı domates salçası

Asma yaprağı

Kırmızı biber

Karabiber

Tuz

YAPILIŞI: Soğan ince olacak şekilde doğranır. Kıyma, düğü, salça, baharatlar ve bir su bardağı su ile iyice yoğrulur. Asma yaprağı 3-4 parçaya bölünür. Her parça küçük bohçalar şeklinde sarılır. Hazırlanan dolmalar tencereye dizilir. Üzerine ara ara tereyağı konulur. Üzerini geçmeyecek kadar sıcak su eklenerek kısık ateşte 4-5 saat pişirilir. Suyunu çektikçe sıcak su ilave edilir



SOĞAN PİDESİ



MALZEMELER

1 su bardağı süt

1 su bardağı su

1 paket kuru maya

1 çay bardağı sıvı yağ

1.5 tatlı kaşığı tuz

Aldığı kadar un

10 yemek kaşığı sıvı yağ (Yufkaların üzeri için)

İÇ HARCI İÇİN:

6 soğan (Doğranmış)

3 adet domates (Rendelenmiş)

1 yemek kaşığı domates salçası

1/2 demet maydanoz (Kıyılmış)

1.5 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı sıvı yağ

ÜZERİ İÇİN:

2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı sıvı yağ

YAPILIŞI: İç harcı için ısıtılmış tavada sıvı yağ ile soğanları yumuşayana kadar soteleyin. Salçayı ve ardından domates rendesini ekleyip orta ateşte pişirin. Tuz ve karabiberi de ilave edin. Ocaktan almadan önce maydanozu ekleyin ve karıştırıp ocaktan alın. Oda sıcaklığına gelene kadar bekletin. Hamuru için bir kapta tüm malzemeleri karıştırıp pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun ve 30 dakika mayalanmaya bırakın. Mayalanan hamuru unlu tezgaha alın ve 5 eşit beze olacak şekilde bölün. Bezeleri tepsinizin büyüklüğüne göre açın. Açtığınız yufkaların üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ sürün. 3 adet yufkayı tepsinize yerleştirin. İç harcın tam altında olacak 4'üncü yufkanın çiğ kalmaması için ayrı bir tepside 170 derecede 7 dakika kadar fırınlayın. Fırınlanan yufkayı diğer 3 yufkanın üzerine koyduktan sonra iç harcı yufkanın her yerine yayın. Son yufkayı da harcın üzerine yerleştirdikten sonra bir kapta çırptığınız yoğurt, sıvı yağ ve yumurta karışımını yufkanın üzerine iyice yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra 20 dakika dinlendirin ve servis yapın.