Bugün İdilika'nın Mutfağı'nda işten eve geldiğinizde alelacele ailenize yapabileceğiniz, hem besleyici özellikleri olan, hem de doyurucu bir mönü hazırladım. Gelişim çağındaki çocuklara ve hatta bebeklere tavsiye edilen, enfes bir çorba tarifim var; taze fasulye çorbası. Sofralarımızda her zaman besleyici gıdalar olmasına dikkat ediyorum. Hazır taze fasulye raflardan düşmemişken; koca yaz geçti hâlâ direniyorken, o zaman son günlerinde taze fasulyeyi çorbaya çevirelim diye düşündüm.



TAZE FASULYE ÇORBASI



MALZEMELER

250 gr. taze fasulye

1 adet orta boy patates

1 adet orta boy kuru soğan

2 adet kereviz sapı

3 yemek kaşığı zeytinyağı

4 su bardağı sıcak et suyu

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1.5 su bardağı süt

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber









YAPILIŞI: Kabuklarını soyduğumuz patates ve kuru soğanı iri parçalar halinde kesiyoruz. Kereviz sapını ince ince doğruyoruz. Zeytinyağını geniş bir tencerede kızdırdıktan sonra minik minik doğranmış taze fasulyeleri, patatesi, kuru soğanı ve kereviz sapı parçalarını hafif bir renk alana kadar soteliyoruz. Sotelenen sebzelere sıcak et suyunu ilave edip haşlıyoruz. Terbiye karışımı için; tereyağını ayrı bir sos tenceresinde eritiyoruz. Unu ilave edip kısık ateşte kavuruyoruz. Soğuk sütü yavaş yavaş ekliyoruz ve çorbaya yediriyoruz. Tüm malzemeyi karıştırıyoruz. Son olarak; tuz ve taze çekilmiş tane karabiber ekliyoruz ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar blender'la eziyoruz.



SOSLU LEVREK



MALZEMELER

400 gr. levrek fileto

1 yemek kaşığı un

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı kapari

8-10 adet çeri domates

1/2 limon

1/2 demet maydanoz

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI: Limon suyunun içinde unu eziyoruz. Zeytinyağının üzerine, unlu limonlu karışımı ve kaparileri ekliyoruz. En son çeri domatesleri ilave ediyoruz. Karabiber ile lezzetlendiriyoruz. Levrekleri tuzlayıp ızgarada pişiriyor, üzerine kaparili sos döküyoruz.



BEYAZ HELVA



MALZEMELER

4 su bardağı un

1 paket margarin

1 su bardağı pudra şekeri

YAPILIŞI: Unu, tavada kısık ateşte hafif pembeleşene kadar kavuruyoruz. Tel süzgeçten geçirip eliyoruz. Margarini eritip ılıtıyoruz. Margarin ve pudra şekerini, una ilave ediyoruz. İyice karıştırarak margarini una yediriyoruz ve helvayı tepsiye bastırıp üzerini düzeltiyoruz. Dilimleyip servis yapıyoruz.

PÜF NOKTASI

Helva sıcakken dilimlenir. Soğuduktan sonra sertleşeceği için keserseniz dağılabilir.