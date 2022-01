Günümüz dünyasına dönmek bana iyi geldi

‘Kardeşlerim’de ‘Resul’ü canlandıran Ogün Kaptanoğlu, dizinin senaryosunun günümüz dünyasına ait olmasının kendisine çok cazip geldiğini söyledi: “Daha önce hep dönem işlerinde rol aldım. ‘Resul’le günümüze dönmek bana da iyi geldi. ‘Resul’le aynı bakış açısına sahibiz, onu çok samimi buluyorum”

Atv dizisi 'Kardeşlerim'e sonradan dahil olan oyuncu Ogün Kaptanoğlu, GÜNAYDIN'a konuştu... Dizide 'Resul' karakterine hayat veren Kaptanoğlu, çok yönlü kişiliğiyle de dikkat çekiyor. Lisanslı basketbolcu, ödüllü yüzücü olmasının yanı sıra serbest dalış yapan, dövüş dersleri alan, profesyonel dağcılık yapan, motosikletiyle gezen ve büyük bir deniz tutkusu olan Kaptanoğlu, bilinmeyen dünyasını anlattı.

■ 'Kardeşlerim'e nasıl dahil oldunuz?

Açıkçası süreç hızlı oldu, sadece ana hatlarını öğrendiğim bir projeye dahil oldum. 'Resul' karakterini birlikte yeni tanıyoruz.

■ Bir projeye sonradan dahil olmanın zorluklarını yaşadınız mı? Ekip, sizi nasıl karşıladı?

Herhangi bir zorluk yaşamadım, bahsettiğim gibi hızlı bir giriş oldu, ekibim çok sıcak karşıladı beni. Zaman içinde çalıştığım birçok set çalışanı arkadaşımla tekrar bir araya geldik. Yönetmenlerimizden Neşe Kelsoy ile 'Karagül' dizisinde yönetmen yardımcısı olarak 4 sezon birlikte çalıştık. Şimdi dizimizin yönetmenlerinden, onunla birlikte çalışmaktan çok mutluyum. Oyuncu arkadaşlarımla ilişkilerimiz de çok keyifli.







BİYOGRAFİ ÇOK SEVDİĞİM BİR TÜR

■ 'Kardeşlerim', yayınlandığı ilk günden beri ilgi gören, kendi izleyici kitlesini oluşturmuş başarılı bir dizi. Diziyle ilgili önceden bilginiz var mıydı?

Diziyle ilgili bilgim vardı, başarılı bir proje olduğunu duyuyordum. Set ekibimiz, oyuncu arkadaşlarımız ve yapım şirketimiz, diziyi çok başarılı bir noktaya getirmişler. İlk günden beri ilgi gören, kemik bir izleyici kitlesi bulunan başarılı bir proje. Herkesi emekleri için gönülden kutlarım, ben bu başarıya sonradan ortak oldum.

■ 'Resul' sizden izler taşıyor mu ya da hangi yönleriyle sizden ayrılıyor?

'Resul'ü samimi buluyorum, insanlarla iletişimi güzel, adalet duygusu güçlü olan bir karakter. Varlıklı biri, bunun yanında mütevazı, paylaşmayı, kişilerin hayatlarına dokunmayı, ilgilenmeyi seven, onlara yardımcı olmaktan mutlu olan biri. Aynı bakış açısına sahibiz, keyifle oynadığım bir karakter oldu. Henüz ayrıldığımız bir nokta yok.

■ Bu rolde size cazip gelen neydi?

Son çalıştığım diziler, dönem işleri oldu. Günümüz hikayelerine dönmek adına bu rol bana çok cazip geldi diyebilirim.

■ Karakterin motivasyonu nedir?

'Resul'ün motivasyonunun neredeyse tamamı işi ve kariyeri ile ilgili. Kendisi çok çalışkan ve başarılı bir iş insanı. Bu başarısı onu zinde tutuyor.







■ Sizinle ilgili 1989 yılında Hülya Avşar ve Hakan Ural'ın başrollerini oynadığı Fotoğraflar adlı sinema filminde oynadığınıza dair bir bilgi var...

Uzun zamandır sorulan bir soru bu, haber nasıl yapıldı bilmiyorum ama doğru bir bilgi değil.

■ Oyunculuktan önce televizyonda sunuculuk yaparak kariyerinize başlamışsınız. Kariyerinizdeki dönüm noktası neydi?

Evet, ilk deneyimim televizyon programı sunuculuğuydu. Dönüm noktası diyebileceğim bir zaman varsa o da, 2007 senesinde çektiğimiz 'Kardan Adamlar' sinema filmi ve hemen akabindeki 'Parmaklıklar Ardında' dizisi diyebilirim.

■ İzlediğiniz, hayatınızı değiştiren film neydi? "Keşke ben de bu filmde oynasaydım" dediğiniz bir film var mı?

Beğendiğim ve hayranlık duyduğum çok başarılı projeler, çok başarılı performanslar var. İçinde gerçeklik yatan hikayeleri çok seviyorum, biyografi en sevdiğim türdür. Filmi daha değerli kılıyor benim için. Performans olarak da daha hassas ve dengeli bir oyunculuk gerektirdiğini düşünüyorum. O sebeple 'Evet keşke ben de oynasaydım' dediğim filmler ve roller oluyor. Bazı işler çıtayı yükseltti ve bu kaliteli işlerin daha da artmasına ön ayak oluyor, sevindirici bir durum. Özelikle dış yapımlarda takip ettiğim dizi ve filmler var, çok başarılı yapımlar, kıskanmamak elde değil.







KENDİMİ EN İYİ HİSSETTİĞİM YER DENİZ

■ Teknede paylaşımlarınızı gördüm. Denizde olmayı seviyor musunuz?

Bana göre denizde olmak başka hiçbir şeye benzemez, her anı çok değerli ve özeldir. Kendimi en iyi hissettiğim yerdir deniz, daha mutlu ve keyifli olurum. Uzak kalamam, hatta pullarım kurudu derim.

■ Peki en iyi tekne başkasının teknesi midir sizce de?

Kesinlikle katılmıyorum, en iyi tekne kendi teknendir. Deniz ve denizcilik kolay değildir, bilgi ve deneyim gerektirir, denizde tekneniz en yakın arkadaşınız olduğu için ona da iyi bakmanız gerekir. Zaman ayırmalısınız ona ama bu kimilerine zahmetli gelir. Ben teknemin tüm ihtiyaç ve bakımlarını kendim yapıyorum büyük bir keyifle, o yüzden kendi tekneniz en iyisidir.



HOBİ DEĞİL YAŞAM TARZI

■ Lisanslı basketbolcu, ödüllü yüzücü olmanızın yanı sıra, serbest dalış yaptığınızı, at bindiğinizi, dövüş dersleri aldığınızı, profesyonel dağcılık yaptığınızı, motosiklet tutkunu olduğunuzu öğrendim. Bu kadar çok yönlü olmayı nasıl başarıyorsunuz?

Spor hayatım daima aktif oldu. Başarılı olduğum branşlar var, iyi dereceler ve madalyalar kazandım. Küçük yaştan beri extrem sporlara hep ilgi duydum. Uzun zaman önce, artık hobi olmanın dışında yaşam tarzım oldu. Macera ve adrenalin dolu spor dallarını ve yaşam biçimini seviyorum.



MOTOSİKLETİMLE 16 ÜLKE GEZDİM

■ Motorunuzla Balkanlara, Kuzey Avrupa'ya gitmiştiniz. Gitmek istediğiniz başka yerler var mı?

Balkanlar harika bir coğrafya, çok severim. Kuzey Avrupa seyahatimde 11 bin km sürüş ile 16 ülke gezdim. Avrupa'nın en kuzey ülkesi Norveç'e gittim, unutamadığım bir seyahattir. Bu yolculuğu farklı rotalardan tekrarlamak istiyorum. Gitmek istediğim çok yer var.