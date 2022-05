ÖMER KARAHAN

Özel gereksinime sahip çocukların özel bir eğitime ihtiyacı olduğu, bu eğitimler sayesinde topluma kazandırılabilmelerinin mümkün olduğu hepimiz tarafından bilinen bir gerçek... Mühim olan bizlerin bireysel olarak neler yaptığı... Sağduyu ile yaklaşıyor muyuz, kendimizi o çocukların, ailelerin yerine koyabiliyor muyuz veya taşın altına elini koyabilme cesaretini gösterebiliyor muyuz? Şimdi size bu sorulara cevap veren bir babayiğitten bahsedeceğim. Eram Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Yardım Derneği Başkanı Barış Özgüney...







HAYATA KAZANDIRIYORLAR

Geçtiğimiz günlerde başkan Özgüney ve yönetim kurulundaki değerli isimlerin davetiyle Fatih'teki yardım derneğine gittim. Özgüney ve arkadaşları, büyük fedakarlık göstererek zamanlarının çoğunu özel çocuklarımızın yararı için çabalayarak geçiriyor. Dernek yıllardır hem özel gereksinime sahip çocukların hem de ailelerinin yaşadığı zorlukları bir nebze olsun azaltmak amacıyla faaliyet gösteriyor. Özel çocuklarımız için sabah 9'dan akşam 5'e kadar eğitimler verip, sosyal aktiviteler gerçekleştirip atölye çalışmaları oluşturup spordan müziğe etkinlikler gerçekleştirip eğitmenler, uzmanlar ve doktorlar eşliğinde psikolojik destek sağlanıyor. Bu zaman diliminde çocuklarımızın ailelerine de sosyal hayatlarını geçirebilecekleri vakit kalması sağlanıyor.







Gerçekten helal olsun sana Barış Başkan... Bugüne dek özel çocuklarımıza yapılan desteklerde aile her zaman unutuluyordu ancak Eram Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Yardım Derneği'ndeki bu çaba gerçekten çok değerli... Dernekte düzenlenen sosyal faaliyetler, toplantılar, seminerler, kermesler bu amaç çerçevesinde planlanıp uygulanıyor. Dernek, okullardan mezun olan çocuklarımıza küçük atölyeler açıp onlara iş imkanı sunarak para kazanan bireyler haline gelmelerini sağlıyor, onları üretime ve hayata adapte ediyor. Özgüney, hedeflerinin topluma kazandırdıkları çocukların sayısını on binlere ulaştırmak, daha geniş alanlara yaymak ve eğitim kalitesini daha da artırmak olduğunu belirtip birçok proje yapacaklarını belirtiyor. Başkana, yönetim kuruluna ve destekçilerine kocaman alkış...







KÜSTÜM LATİF, BİR TEK EŞİNE KÜSMEMİŞ

'Küstüm' dedikten sonra şöhret kazanan Latif Doğan'ın hayatında küsmediği tek şeyin eşi Emine Doğan olduğunu öğrendim. 35 yıldır mutlu bir birliktelik yaşayan, üç çocuk ve torun sahibi olan Latif-Emine Doğan birbirlerine büyük sevgi ve aşk duyuyor. Mutluluklarını her yerde anlatan Latif Doğan, eşini 19 kez babasından isteyip öyle evlendiğini anlatınca şoke oldum. Dile kolay 19 kez... Bu arada Doğan, "İnatçı birisiyim, resmi olarak 19 kez istedim. Bunun dışında gayrı resmi istemelerimin sayısını hatırlamıyorum" dedi. Demek nasıl sevmiş ki Latif Doğan kapıyı çalmaktan ısrarla vazgeçmemiş, kapı olmayınca bacadan girmekten çekinmemiş ve kayınpederini sonunda ikna etmiş...

Bu aşk Leyla-Mecnun, Ferhat-Şirin, Kerem-Aslı gibi birçok hikayeyi kıskandıracak cinsten...







SANAT DÜNYASI SOKAK HAYVANLARI İÇİN BİR ARADA

Sevimli dostlarımıza verdiğimiz değer, sevgi ve kıymete dair yapılan her çalışma beni hep heyecanlandırmıştır. Şimdi sizlere önümüzdeki günlerde sokak hayvanlarının daha iyi bir yaşama kavuşması için Feriye'de düzenlenecek sergiden bahsetmek istiyorum.







Sergiye Alea Pınar Du Pre, Esra Meral, Laura Margarita, Nilay Özenbay, Özge Gürkan ve Taylan Türkmen eşsiz eserleriyle katılacak. Farkındalık yaratmak için gerçekleşecek sergiden elde edilecek gelir, sahipsiz hayvanların yaşamlarına dokunması için bakım ve tedavilerinde kullanılmak üzere Çevre ve Sokak Hayvanları Derneği'ne bağışlanacak.







YAŞAMI DEĞİŞTİRECEK ÖNERİLER

Kitaplarıyla birçok kişinin yaşamına dokunan sosyolog Bircan Yıldırım'ın yeni kitabı 'Şimdi Onlar Düşünsün' okurla buluştu. Yazar, yeni kitabıyla da okurlarına yaşamlarını değiştirecek öneriler sunuyor. Sekiz yıldır kitap yazan ve çok sayıda hayran kitlesine sahip Yıldırım, kitaplarının ilgi görmesini okuyanların sorunlarına çareler bulmasına bağlıyor.