ÖMER KARAHAN

Melek Mosso'nun Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında vereceği konserinin iptal edilmesi mevzusu günlerdir konuşuluyor. Birçok kişi, afet sonrası yaralarını saran bir şehire destek çıkar gibi 'Melek Mosso'nun yanındayız' diye mesajlar atıyor. Bazı meslektaşlarım ise firari Can Dündar'ın tweet'ini referans alıp ortada bir şey varmış gibi goygoy yapıyor. Bu tek taraflı bakış açısı sonrası 'Acaba kim mantıklı bir açıklama yapacak?' diye beklerken ortalığın daha da karıştığını görünce dayanamadım.







Melek Mosso, yaşadığı bu olayın ardından "Ben bu ülkenin kadınıyım" diyerek yine ezildiğini söyleyerek kendini ortaya attı. Herkes de yapılan açıklamadaki 'ahlaki değerler' cümlesini 'kadın' objesine çekiverdi. Aslında Melek Mosso'nun yapmak istediği algı tam da buydu.







DEMAGOJİ YAPIYOR

Peki 'ahlaki değerler' meselesindeki tartışma gerçekten 'kadın' ve 'giyim kuşam' olsa, aynı etkinlikte Funda Arar ile Derya Uluğ nasıl konser veriyor da bir tek Melek Mosso'nun konseri iptal ediliyor? Funda Arar ve Derya Uluğ kadın değil mi? Gerçekten kimin neyi niçin savunduğunu, yanında olduğunu anlamakta güçlük çekiyorum. Bu arada yine firari Can Dündar ve türevlerini baz alan meslektaşlarıma rağmen ne Derya Uluğ ne Funda Arar konserini iptal etti.







Melek Mosso ise o kadar algı sever bir kadın ki, bir güruhu etkileyebileceğini bildiği için hemen demagojiye sarıldı. Oradaki ahlaki değerlerden kasıt Melek Mosso'nun konserinde, bacağını açarak "Açmak istiyorsanız açın" salvolarıyla başlayıp orta parmağını göstermesiyle, yaptığı ağır siyasi göndermelerle, fanatik konuşmalar yapıp Grup Yorum üyelerine selam gönderdiği için sahneden indirilmesiyle ilişkilendiriliyor. Yani ortada kadın unsuruyla alakalı hiçbir şey yokken Melek Mosso bu algıyla kendini şirin göstermeye çalışıyor. Hem de bunu yaparken hemcinsi olan iki kadın sanatçı Funda Arar ve Derya Uluğ'u hedef gösteriyor, üzerlerine baskı kurmaya çalışıyor.

Bu duruma şaşırdın mı diye soracak olursanız; hayır derim! Zira 'Detone oldun' denilse 'Kadın hakları', 'Koreografin eksik' dense 'Cinsiyet eşitliği' diyerek konuyu saptırmayı seven Mosso'nun acilen şarkıcılıktan oyunculuğa geçmesini şiddetle tavsiye ederim.