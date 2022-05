ÖMER KARAHAN

Türkiye'nin önde gelen müzisyenleri Özer Arkun, Göksun Çavdar ve Eralp Görgün tarafından kurulan Rubato, müzik anlamında her geçen gün yenilikler yapmaya devam ediyor. Sıradanlık ve tekdüzelikten çıkılınca da ortaya keyifli anlar çıkıyor. Rubato ve 40 kişilik senfoni orkestrasının 2 aylık bir ön çalışmanın sonucunda seyirci ile buluşturduğu 'Rubato Senfonik', Uğur Bayhan'ın organizasyonunda Harbiye sahnesine çıktı. Rubato'nun kendine has yorumunu, senfoni ile birleştiren ünlü müzisyenler, efsane şarkılardan oluşan repertuvarları ile 2.5 saat sahnede kaldı.







Grubun solisti Özer Arkun; "Biz çok konuşmayı seven bir grup değiliz, her şeyi müziğimizle anlatmayı tercih ediyoruz. Yıllarca sahnede birlikte çaldığımız abilerimizle, kardeşlerimizle bu kez böyle bir projede aynı sahnedeyiz" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

İlk kez senfoni ile birlikte müziğini paylaşan Rubato çok iyi geldi gerçekten, net!



'Yarım Asrı Devirenler'i en kısa zamanda okuyun

Uzun yıllar birlikte çalıştığım gazeteci arkadaşım Merve Yurtyapan Bozkurt'un kaleme aldığı, Sahi Kitap etiketi ile yayınlanan 'Yarım Asrı Devirenler' kitabı raflardaki yerini aldı. Geçtiğimiz hafta birçok ünlü ismin katıldığı lansman ile kitabını taçlandıran Merve Yurtyapan Bozkurt, ilişkilerinde yarım asrı geride bırakıp mutlu evliliklerini sürdürmeyi başaran 7 ünlünün hikayelerini keyifle okuyucuya aktarmış.









'Yarım Asrı Devirenler'i aldığım gibi büyük bir zevkle okudum. Cengiz-Fatma Kurtoğlu, Cüneyt Arkın-Betül Cüreklibatır, Engin Çağlar-Filiz Vural, Güzin-Erdal Özyağcılar, Hülya Koçyiğit-Selim Soydan, Serpil-Uygur Tamur ve Tamer-Rukiye Yiğit'in yer aldığı 'Yarım Asrı Devirenler' kitabında; günümüzün ilişkileri, artan boşanmalar, hızlı başlayıp çabuk biten sevgiler için önemli anekdotlar yer alıyor, saygı, sevgi ve samimiyetin altı çiziliyor. Eşlerin birbirini anlamak için birbirlerine vakit ayırmaları ve aile olmanın vurgusu çok net anlatılıyor. Yüreğine sağlık Merve... En kısa zamanda 'Yarım Asrı Devirenler' kitabını okumanızı tavsiye ediyorum.



Eğlence sektörüne yeni kan geliyor

Sinema ve dizi sektörüne yeni bir soluk getirmeyi amaçlayan yeni bir yapıdan sizlere bahsetmek istiyorum. Reklam dünyasının tanınmış isimlerinden Melih Dinçer ile bir araya geldim geçtiğimiz günlerde... Dinçer, prodüksiyon alanında yatırımcı ve kaynak bulma sorununa çözüm üretmeyi, eğlence sektörünü yurt dışına açarak yatırımcılarla buluşturmayı hedeflediklerine değindi.







Borsaya kote bir şirket olması sayesinde finansman kaynakları ve fon yaratma konusunda farklı çözüm modelleri ve enstrümanlar sunduklarını anlattı. Prodüksiyon finansmanı konusunda güçlükler yaşayan sinema ve dizi sektörü için alternatif finansman çözümleri sunan Otto, bakalım önümüzdeki günlerde sektörde ne gibi hareketlenmeler yaşatacak, izleyip göreceğiz.



Merak konusu

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un Flying Fox adlı lüks yatı, Göcek'e geldi.







Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da ülkemizde tatil yapacak olan Bezos'un geçtiğimiz yıl günlük kirası 400 bin Euro olan teknesinin bu yıl kirası ne kadar oldu acaba, merak içerisindeyim.



Özgün bir sound

Erdinç Şenyaylar'ın gitarıyla modern tınıları, Hakan Dedeler'in sesi ve tanburuyla yaşadığımız toprakların has duygularını, Engin Gürkey'in ise perküsyonuyla dünyanın ritmini dinleyene açtığı 3 Hisar grubu, geleneksel Türk müziği motiflerini klasik batı müziği formlarıyla birleştirerek özgün bir sound'a imza atıyor.







Çıkardıkları 'Aşk-ı Âlem' albümü de bunun net göstergesi... 6 sözlü 4 enstrümantal eserin yer aldığı albümde; Yunus Emre'ye ait Aşk ve Orhan Veli'ye ait Birdenbire ve Gün Olur şiirleri yer alıyor.