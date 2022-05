ÖMER KARAHAN

Şarkıcı Özgün geçtiğimiz hafta sonu, daha önce de çokça çıktığı, Moda'da yer alan özel bir kulüpte sahnedeydi. Sahne sonrası bir hayran grubu fotoğraf çektirmek için Özgün'ün kulisine indi. Ancak sanatçının menajeri Hüseyin Öngen'in, o kişiler arasında bulunan birini fotoğraf karesinden çıkarttığını duyunca inanamadım. Öyle ya sanatçı ve hayran tam fotoğraf çektirirken bir menajer niçin müdahale eder ki...







'FOTOĞRAFA GİREMEZSİN, ÇIK'

Hemen olayın perde arkasını araştırıp işin aslını öğrenmek istedim... Öğrendiklerim karşısında daha da şaşkına döndüm. Şöyle ki; genç arkadaş grubu, tam Özgün'ün kulisine girerken, o fotoğraf karesine alınmayan kız, tuvalete geçmiş. Tuvaletten çıkınca arkadaşları, onu çağırıp "Hadi gel fotoğraf çektiriyoruz Özgün'le" deyip kareye dahil etmiş.







Ancak menajer, "Sen tuvalet için aşağıya inmiştin, fotoğrafa giremezsin, çık" diye saçma sapan bir cümle kurarak sanatçının yanında olan kızı kadrajdan çıkarmış. Gerçekten akılalmaz bir olay bu. Menajerin sıkıntısı ne acaba? Kızı daha önceden tanıyor ve gıcık oluyor desem, hiç tanışıklıkları yok! Tuvaletten çıkan birisiyle sanatçısının fotoğraf çektirmesini istemiyor desem, günümüzde yemekte, yolda, yürüyüşte, cenazede, hastanede, sporda, hatta ve hatta tuvalette dahi selfie çekenler var, mesele o da değil...







Herhalde menajer ya Özgün'ü kıskanıyor benimle niye fotoğraf çektirmiyorlar diye veya iş tanımını tam anlamıyla öğrenememiş... Bu işi yapacaksa şunu en kısa zamanda öğrenmesi gerekir; sanatçı ve hayranı, ortam ne zaman müsaitse fotoğraf çektirir ve buna kimse müdahale edemez! Bu tatsız hadise sonucu keyifleri kaçan genç arkadaş grubu, durumu yetkililere bildirmiş. Kulüp üyeleri de bu durumdan son derece rahatsız olmuş. Böyle bir olaydan ötürü sanatçının sahnesine bir müdahale gelirse, bunun sorumlusu bir çuval inciri mahvetmiş olan menajerdir. Olayı öğrendikten sonra Özgün'ü aradım. Bugüne kadar sanatçı duruşu, hayranları ve arkadaşlarıyla diyaloğu herkes tarafından bilinen Özgün, yaşanan durumla ilgili büyük üzüntü duyduğunu belirterek şöyle konuştu: "Böyle bir durumun olması beni her zaman üzer. Ben hayranlarım, dinleyicilerim, sevenlerimle fotoğraf çektirmekten her zaman mutlu olurum. Asıl bu sevgimiz azalırsa, benimle fotoğraf çekilmezlerse üzülürüm. O gece arkadaş grubumda olan o kız arkadaşımızdan kendi adıma özür diliyorum. Onunla buluşup sohbet etmek, bol bol fotoğraf çektirmek isterim. O kız arkadaşımız kadar ben de üzgünüm." Anlayacağınız yine bir işgüzarlık ve ardında bıraktığı hayal kırıklıkları...



ÜSKÜDAR'DA GENÇLİK FESTİVALİ

Milli Mücadele'yi başlatan sürecin 103. yıldönümünde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm heyecanıyla kutlanıyor. Birçok festivalin olacağı bu hafta, 19 Mayıs'ta Üsküdar Belediyesi Üsküdar Gençlik Festivali'ni düzenleyecek.







Festivalde alternatif rock müziğinin öncü grubu Manga, Fatma Turgut ve Türk rap müziğinin popüler ismi Eypio sahneye çıkacak. Konserler halka açık, ücretsiz. Sahne alacak sanatçılara bakılınca not almanızı tavsiye ederim.



'68 KİLOYUM AMA SEKTÖR İÇİN HALA ŞİŞMANIM'

Oyuncu Aslı Samat'ın geçenlerde bir röportajına denk geldim. Verdiği kilolar sonrası değişimi ile birçok kişiye ilham olan Samat, içinde bulunduğu sektörün keskin dayatmalar yaptığına vurgu yaparak "68 kiloyum ama hâlâ sektör için şişmanım" açıklamasında bulundu.







O kadar derin bir söz ki bu... Maalesef toplumda farklılıklarımızla beraber var olduğumuz gerçeğini bazı yapımcılar hâlâ kabul etmeyerek sinema, dizi, reklam projelerinde basmakalıp tutumlar sergiliyor. Halbuki dünya bu durumu aşalı çok oldu, mühim olan oyuncunun senaryonun hakkını vermesi, geri kalan lafügüzaf.



KİTAP GELİRİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE GİDECEK

Yazar Güneş Altunkaş, 'O Sokağa Asla Girme' adlı yeni polisiye romanını tanıttı.







Ünlü dostlarının yalnız bırakmadığı tanıtımda Altunkaş, kitaptan elde edeceği geliri, diğer romanlarında yaptığı gibi ihtiyaç sahibi çocukların eğitimleri için bağışlayacağını söyledi.