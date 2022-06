ÖMER KARAHAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan ve 28 çevre gönüllüsünün ilham veren hikayelerinin yer aldığı, Turkuvaz Yayınları'ndan satışa çıkan 'Dünya Ortak Evimiz' adlı kitabın tanıtımının ardından 'ortak evimiz' etiketiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, müthiş bir farkındalık projesine imza attı.







Türkiye Çevre Haftası kapsamında 'ortak evimiz' etiketiyle bir tanıtım filmi hazırlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın projesi, özellikle sosyal medyada büyük ses getirdi. Tanıtım filminde Derya Uluğ 'Memleketim' şarkısını farklı bir tarz ile seslendirdi. Engin Altan Düzyatan da filmde çocuklarla birlikte rol aldı. Filmde Düzyatan, "Ülkemiz bize çocuklarımızın emaneti biliyoruz.







Bu yüzden onu korumak için var gücümüzle çalışıyoruz. Gelin hep birlikte ülkemize sahip çıkalım, çevremize iyi bakalım" mesajını dile getiriyor. Projede Türkiye'nin en güzel yerlerinden görüntülere yer verildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum nezdinde projeye emek veren, yer alan herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. 7'den 70'e bu mirasa sahip çıkıp daha çok zenginleştirmeliyiz.



ŞEREFSİZ KANTER'E FETTAH CAN AYARI!

ABD vatandaşı olduktan sonra 'Freedom' soyadını kullanan FETÖ elebaşının manevi oğlu Enes Kanter'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı hadsiz video paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor. O anları sosyal medyadan paylaşan FETÖ'cü Enes Kanter'e, "FETÖ'nün beslemesi Enes Kanter isimli kazmanın bu yaptığı şerefsizliktir!", "Kimse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı'na ve temsil ettiği makama saygısızlık yapamaz. FETÖ'cü Enes Kanter'in hareketi Türk Milleti'ne yapılmıştır.







Haddini bil" şeklindeki yorumların ardından sanatçı Fettah Can da sessiz kalmadı. Fettah Can, "Bu Enes Kanter denen y.vşağın yaptığını yeni gördüm. Ulan şerefsiz Enes Kanter, adamı sevmeyebilir hatta düşmanı olabilirsin ama bu yaptığını 82 milyonun en üst makamına yapıyorsun p.ç oğlu p.ç… Bu hakareti yalnız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a değil gelmiş geçmiş tüm Cumhurbaşkanlarımıza yapılmış sayarım" dedi. Hiçbir zaman elinde gitar, denizin üstünde suya sabuna dokunmadan, aynı melodileri tekrarlamayan, omurgalı bir adam Fettah Can… Sanatçı kişiliğin, eserlerin, icraların her zaman takdir ediliyorken bir de bu duruşunu her daim gösteriyor olman gerçekten alkışı hak ediyor. Helal olsun sana.



SERGİYE YOĞUN İLGİ

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen Art Contact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı, 26-29 Mayıs tarihleri arasında Yenikapı'da Mimar Kadir Topbaş Gösteri Merkezi'nde gerçekleşti.







Sanatçı Ahmet Nejat fuara 44 eseriyle katıldı. Pandemi sürecini çalışmalarına yansıtan Nejat'ın, bu süreçte oluşturduğu 3 boyutlu yeni eserleri büyük ilgi gördü.



KLASİK MÜZİK TARİHİNE GEÇECEK PRODÜKSİYON…

Yudum Çetiner ve Selin Şekeranber'den oluşan Blanc&Noir, ünlü besteci Bach'a ait 'Toccata' eserini yorumlamıştı. Bu yorum, ödüllü yönetmen Ecem Lawton'un gözünden, Berlin'de büyük bir prodüksiyon ile çekilen kliple taçlandırıldı.







Tamamı Alman kreatif ekipten oluşan prodüksiyonla klasik müzik tarihine geçecek bir projeye imza atıldı. Berlin-İstanbul ve New York'ta konser vereceklerini söyleyen ünlü piyanistler, el ele verdikleri bu projede alanında başarılı olan kadınlarla olmaktan mutlu olduklarını dile getirdiler.