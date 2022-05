ÖMER KARAHAN

Koronavirüs salgınındaki azalma ve havaların ısınması üzerine Türkiye'de turizm sezonu açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu sene 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelir hedefi koyduklarını söyledi. Nitekim tablo o yönde ilerlemeye başladı. Türkiye bacasız sanayi yani turizmde, bu yıl tüm dünyada açık ara lider konumda olacağının sinyallerini veriler ile ortaya koymaya başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'yi 2022 yılının ilk 4 ayında toplam 8 milyon 885 bin 876 kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. Nisan ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 225.59 artarak 2 milyon 574 bin 423 oldu.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Antalya'ya hava yoluyla gelen yolcu sayısı 2 milyon 35 bin 948'e ulaştı. 428 adet 5 yıldızlı otele ve 680 bin yatak kapasitesine sahip kent, dünyanın her yerinden turist çekiyor. Kapalıçarşı'ya turist akın ediyor. Günlük ziyaretçi sayısı 230 bini geçti.







BODRUM 150 GEMİ BEKLİYOR

Lüks yat turizminin gözde destinasyonlarından Bodrum, içindeki turistlerle birlikte dev gemileri ağırlamaya başladı. Bodrum, bu sezon "yüzen oteller" olarak bilinen yolcu gemileriyle rekor seviyede bir hareketlilik yaşayacak. Bu yıl ilk gemisini 23 Nisan'da karşılayan liman, şu ana kadar 12 kruvaziyere ev sahipliği yaptı. Bu yıl 150 gemi bekleniyor. Ayrıca otellerde doluluk oranları an itibariyle yüzde 90 seviyelerine ulaştı. Bodrum'daki ünlü otel zincirlerini de aradım, Türklerin dışında Ruslar, İngilizler, Almanlar, Belçikalılar, Balkanlar, Baltık ülkeleri, Kazaklar, Kırgızlar, Moldovalılar ve Ukraynalılar'ın otel misafirleri arasında yer aldığını belirttiler.







REZERVASYONLARI KAPATTILAR

Türkiye'nin mavi yolculuk olunca akla gelen ilk rotalarından biri olan Göcek'te acenteler tekne kiralamaları ile ilgili eylüle kadar rezervasyonlarını kapattı. Özellikle Rus oligark ve ailelerin rağbet ettiği, günlüğü binlerce Euro'dan başlayan lüks motor yat, gulet ve teknelerde iptallerin olması durumunda sıraya giren turistler var. Özellikle lüks tüketim ayağında öne çıkan Göcek'te lüks içecek satışı yapan işletmeci Ahmet Bahadır, şimdiden temmuz ayında gelecek tekne misafirleri için pahalı içki siparişi hazırladıklarını söyledi.

Yavuz Donat, geçenlerde uygarlıklar beşiği Kapadokya'da bu yıl turizmin patladığını yazmıştı. Türkiye'nin her yerinde turist yağmuru yaşanıyor.Türkiye'deki hizmet sektörünün kalitesi, çalışanların sıcak ilgisi, ürün gamının zenginliği ve lezzeti, dünyanın her yerinden turistin ülkemize gelmesini sağlıyor. Sadece yabancı değil yerli turist de ülkemizin tatil beldelerini bir an olsun boş bırakmıyor. Sözün özü, pandemi ile sıkılan herkes tatil moduna geçti.



BU YÜZYIL BİZİM OLACAK

Dünyanın sayılı üniversitelerinden biri olan World University Rankings'te 175. sırada olan Farabi Üniversitesi, Haliç Üniversitesi ile iş birliğine imza attı. Önceki gün Haliç Üniversitesi'nin 5. Levent yerleşkesine Farabi Üniversitesi'nin Türkiye temsilciliği açıldı.







Açılışta Kazakistan Fahri Konsolosu ve GrainTürk Yönetim Kurulu başkanı Murat İçcan, "Bu 21. yüzyıl inşallah Türkiye ve Türki Cumhuriyetlerin yüzyılı olacaktır. Bu birliktelik için çok çaba sarf ettik" dedi. Bu denli köklü bir eğitim kurumunun ülkemize kazandırılması çok kıymetli...



LORD'LARA SESLENDİLER

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında son zamanlarda artan temaslar ve karşılıklı ziyaretler, ülkeler arasındaki ilişkileri üst düzeye çıkardı.







Eğitim alanındaki ilişkilerde büyük bir yol kat eden okul sahibi Mehmet Gültekin ve öğrencileri, Lordlar Kamarası daimi üyesi Mohamed Iltaf Sheikh'in davetlisi olarak parlamentoda ağırlandı. Öğrenciler arasında bulunan üç Türk, konuşma yaparak lord'lara hitap etti.