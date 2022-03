PELİN KAYA

Film ve dizi ödül sezonunun tam ortasındayız. Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli olana kadar devam edecek. Bu da her hafta büyük bir ödül gecesinin yaşanması demek. Britanya Akademisi Sinema Ödülleri, İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi yani BAFTA ile Eleştirmenlerin Seçimi Ödül Töreni aynı geceye denk geldi.







Biri Los Angeles'da diğeri Londra'da art arda yapılması planlanan törenlere ünlüler art arda katılamayacağı için organizasyonlar her iki şehirde eş zamanlı yürütüldü. Kırmızı halılarda en beğendiklerimi sizler için seçtim.







Lady Gaga

Lady Gaga BAFTA'ya Ralph Lauren imzalı ama asla Ralph Lauren marka gibi görünmeyen bir elbise ile katıldı. Tabii Gaga'lığını yapıp, bu güzel elbiseyle korkunç ötesi Pleaser Shoes marka, gökdelen platform ayakkabılarını da giydi. Fakat sonuç olarak muhteşem görüntüsüne en ufak gölge düşmemiş. Hatta kendi tarzında bir dokunuş yapmasını sevdim bile diyebilirim.







Selena Gomez

Ödül sezonunda Balfe'den sonra parlayan bir diğer isim de kuşkusuz Selena Gomez. Kırmızı Louis Vuitton elbisesiyle şahane görünüyor. Boucheron marka ok küpesi de oldukça başarılı.







Caitriona Balfe

Caitriona Balfe, 2022 kırmızı halı sezonunun şıklık konusunda en iyi çıkış yapan isimlerinin başında geliyor. BAFTA'da Giorgio Armani elbisesi, makyajı, saç modeli ve mücevherleriyle kusursuz görünüyor. Bu ödül gecesinden hemen sonra Londra Savoy Otel'e geçerek Critics Choice Ödülleri'ne de katıldı. Burada da Dior elbisesiyle kusursuz bir zarafet sergiledi. Kıyafetiyle uyumlu 1 milyon dolar değerindeki Van Cleef&Arpels mücevherleri de göz kamaştırıyordu.







Kristen Stewart

Kristen Stewart Chanel giymediğinde ne kadar da hoş görünüyor. Dolce&Gabbana imzalı seçimi, çok yerinde olmuş. Kristen demişken araya gurur içeren bir bilgiyi de vermem gerek. Kendisi geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı bir televizyon programında, bu zamana kadar Lady Gaga, Katy Perry ve Madonna gibi dünyaca yıldızları giydirmiş olan Türk asıllı Ezgi Çınar'dan mavi bir tulum giydi. Çınar'ı Türk ünlülerin üzerinde göremiyoruz ama o Hollywood müşteri listesine bir yenisini daha eklemiş oldu.



İSTANBUL MODA HAFTASI'NIN EN SES GETİRENLERİ

Fashion Week Istanbul 15-18 Mart 2022 tarihleri arasında dijital ve fizikselin bir araya geldiği hibrit yapıda gerçekleşti. En ses getiren koleksiyon ve defileleri sizler için derledim.

TAGG markasının kurucusu ve tasarımcısı Gökay Gündoğdu, İstanbul Moda Haftası Sonbahar 2022 sezonu kapsamında 'ROOT' isimli koleksiyonunu sundu. Koleksiyondaki heykelsi terzilik göze çarpıyor. Uzun tuniklerin altında katmanlanan pantolonlar, akışkan silüetler sunan gömlekler, elbiseler ve pelerinli üstler Osmanlı dönemindeki saraylardan referans alıyor. Koleksiyonun parçaları dev görsellerle sunulmuş. Telefondan QR kod okutulduğunda dijitalde canlı bir şekilde tasarımı görebiliyoruz. Oldukça yenilikçi ve farklı bir yaklaşım. Sunuma katılan davetliler içinde en şık bulduğum ünlü Begüm Kütük Yaşaroğlu oldu. Zamansız parçalarla gecenin en zarif ünlüsüydü.







Nihan Peker İstanbul Moda Haftası kapsamında Sonbahar-Kış 2022/23 sezonu koleksiyonu için Çırağan Sarayı'nda görkemli bir defileye imza attı. 10. yılını Altın Çağı olarak nitelendiren Nihan Peker, koleksiyonunu için 'Yaşadığımız her an altın gibi değerli ve gerçek, işte bu sebeple koleksiyonun adı Altın Çağı' dedi. İlk kez bu kadar renkli bir koleksiyona imza atan Peker, zümrüt yeşili, fuşya, şampanya tonları, altın, siyah ve beyazdan oluşan renk paletini elde işlenen özel altın detaylarıyla buluşturdu. Defilenin stil danışmanlığını Mert Aslan üstlendi. Takılar The Ninon, saç aksesuarları ise Eli Peacock'tan. Defileye birçok yıldız isim akın etti. Özellikle Hadise, Nihan Peker imzalı kıyafeti ile altın gibi parlıyordu.







Kreatif direktörlüğünü Şansım Adalı'nın sürdürdüğü SUDI ETUZ'un dünyaca ünlü model Mao Xiaoxing ile fotoğraflanan Sonbahar 2022/23 koleksiyonunda Dalyan'dan ilham alan Şansım, lacivert pullu straplez ve çok katlı tül elbiseler ile hayallerini süsleyen deniz şiirlerini bizlere sunuyor. Koleksiyonda Akdeniz'in su ışıltılarını yansıtan payetler, siyahlar, mavinin gece tonları, portakal ve fuşyanın gün batımını çağrıştıran renkler öne çıkıyor. Kadının güçlü figürünü gösteren heykelsi elbiseler, mikro mini üstler, süper mini etekler 60 parçalık koleksiyondaki belirgin unsurlar. Ayrıca büyüleyici sunumda, piyanist İklim Tamkan ve mezzo soprano Senem Demircioğlu müzik performansıyla sahnedeydi.



Paris Fashion Week resmi takviminde yer alan tek Türk markası olan Dice Kayek, İstanbul Moda Haftası'nda Sonbahar-Kış 2022/23 koleksiyonunu dijital sunum ile tanıttı. Tempolu dans etme isteğini ve ruhun ışığını yansıtan parlak giysilerin yer aldığı koleksiyonda renkler siyah, lacivert, altın ve gümüş öne çıktı.







SABAH'IN YOUTUBE KANALINA KONUK OLDUM



Hafta içinde Sabah TV 'den Hazal Eker'in konuğu oldum. Güncel moda konularına değindiğimiz sohbet çok keyifli geçti. İzlemek isteyenler bugünden itibaren Sabah'ın YouTube kanalından röportajımıza ulaşabilir.