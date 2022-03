PELİN KAYA

Kerem Bürsin'in İspanya'daki 25. Malaga Film Festivali'ne onur konuğu olarak katılması hoş bir sürpriz oldu. Sosyal medyada gördüğüm kadarıyla da büyük bir ilgiyle karşılandı. Nezaketi, duruşu ve güncel sorunlara karşı gösterdiği duyarlılığı ile Kerem Bursin beğendiğim, takdir ettiğim ünlülerimizden. Bu global ilgiyi kendisine çok yakıştırdım. Sadece hayranları değil dünyaca ünlü oyuncu Antonio Banderas da Kerem Bürsin'i paylaşmaya doyamadı. Banderas'ın müzikalini izlemeye giden Bürsin daha sonra ünlü yıldız tarafından ağırlandı ve bu anları da sosyal medyasından paylaştı.







Her şey buraya kadar harika. Ama bu ziyaret süresince Kerem Bürsin'in giydiklerine bakmak, incelemek de işimin bir parçası. İşte işin bu kısmında büyük bir sorun vardı. Ne festival süresince giydiği takım elbisesi şıktı ne de Banderas ile görüştüğü zamanki kıyafeti. Hatta biraz olsun bile özen göstermemiş olması hayal kırıklığı yarattı. Her şeyin son anda belli olduğunu ve Kerem Bürsin'in hazırlanacak vakit bulamadığını düşünmek istiyorum.







Gelelim bir diğer gururumuza. Bvlgari, OCTO Koleksiyonu'nun 10. yıl dönümünde Roma'nın efsanevi meydanı Pantheon'da çok özel bir etkinliğe ev sahipliği yaparak kutladı. Etkinliğe Türkiye'den Bvlgari'nin davetlisi olarak başarılı oyuncu Burak Deniz katıldı. Marka sosyal medyasında Burak Deniz'i kapak görseli olarak en önde paylaştı. Objektif bir bakış açısıyla söylüyorum ki diğer ülkelerin elçilerine baktığımda Burak'ın açık ara en iyisi olduğu ortada. E o da bu haklı gururla oldukça karizmatik bir şekilde tanıtım çekimlerinde poz vermiş.







HAFTANIN ŞIKI KATE MIDDLETON

Hiç şüphesiz hafta boyunca şıklık unvanını kimseye kaptırmayan tek isim Cambridge Düşesi Kate Middleton oldu. Kraliçe Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yıl dönümü şerefine yapılan Karayipler turunda giydiği kıyafetlerle kendisine hayran bıraktı. Özellikle de 3 elbisesine değinmek istiyorum. The Vampire's Wife imzalı metalik pembe elbisesi, Jimmy Choo marka ikonik topuklu sandaletleriyle adeta bir zarafet abidesi. Roksanda Ilincic imzalı sarı elbisesiyle de oldukça zarif görünüyor.







Katıldığı resmi bir davette giydiği zümrüt yeşili Jenny Packham imzalı elbisesi ile adeta prensesliğini tescillemiş. Saçı, makyajı da müthiş bir tamamlayıcı olmuş. Dozunda bir seksapelliğe hiçbir zaman karşı olmadım. Ama günümüzde bu dozun ayarı o kadar kaçtı ki Kate'in seçimleri sayesinde dekolte olmadan da ne kadar çarpıcı ve şık olunabileceğini bir anlamda yeniden hatırlamış olduk.







MODANIN OSCAR GECESİNİN TEMASI BELLİ OLDU

Modanın Oscar gecesi MET Gala'nın teması ve ev sahipleri belli oldu. 2 Mayıs 2022 akşamı düzenlenecek olan galanın ev sahipleri Regina King, Blake Lively, Ryan Reynolds ve Lin-Manuel Miranda oldu. Tom Ford, Adam Mosseri ve Anna Wintour, geçen yılki Met Gala'da olduğu gibi onursal ev sahipliklerine devam edecekler. Gelelim temaya... Geçen senenin teması In America: A Lexicon of Fashion idi. Bu yıl ise devamı niteliğinde olan "In America: An Anthology of Fashion (Amerika'da: Bir Moda Antolojisi)" olarak belirlendi. Bu tema çağdaş Amerikan modasının tarihindeki canlılığını ve çeşitliliğini yansıtacak. "In America: An Anthology of Fashion" sergisi 7 Mayıs'ta halka açılıyor ve 5 Eylül'e kadar görülebilecek.







KÖKLÜ GEÇMİŞE MODERN DOKUNUŞ

Türk tekstil sektöründeki köklü geçmişini yeni monogramıyla taçlandıran İpekyol, moda sahnesine yüksek sesli bir giriş yaptı. Ünlü Fransız Art Direktör Fabien Baron'un ekibi ile birlikte yönetilen 8 aylık tasarım sürecinde, İpekyol'un logosu yenilendi ve IPK sembolünden yola çıkılarak yeni monogram desen tasarlandı.







Yasemin Özilhan'ın tanıtım yüzü olduğu yeni İpekyol monogram koleksiyonundaki farklı boyut ve formlardaki çantalar, seyahat çantaları, kartvizitlik, cüzdan ve farklı bağlama biçimlerine olanak sağlayan eşarplar moda endüstrisine yeni bir soluk getirecek. Yasemin Özilhan'a özel tasarlanan çanta 'YASO BAG' ise yeni arzu nesnesi olacak gibi gözüküyor.







İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin kadın modasında öncü perakende markası adL, bu yaz için de Raisa&Vanessa ile olan iş birliğine devam ediyor. 2022 İlkbahar/ Yaz adL X Raisa Vanessa koleksiyon defilesi de başarılı bir sunuma imza attı.

Güney sahillerinden ilham alan koleksiyonda, yazın ışıltısı tasarımlara yansıyor. Doğal, şık, feminen ve özgün bir kadınlar için tasarlayan Raisa Vanessa bu yeni koleksiyon ile güneşin altın sıcağını adL'nin renkli dünyasıyla buluşturmuş. Tasarımlarda şifon, payet, keten ve doğal kumaşların kadınsı vurgularına bolca rastlamak mümkün. Tepeden tırnağa kaliteli, şık, iddialı ve bir o kadar da çarpıcı bir koleksiyon olmuş. Bayıldım!