PELİN KAYA

Bu yıl 94’üncüsü düzenlenen Akademi Ödülleri’nin kırmızı halısında ön plana çıkan detaylar payetler, ışıltılı metalik renkler ile pastel tonları oldu. Sizler için beğendiğim ve rüküş bulduğum ünlüleri derledim

Jessica Chastain, Gucci marka elbisesiyle, bu gece Oscar heykelciğinin sahibi ben olacağım dercesine kırmızı halının en iddialı şıklığına imza atanlardandı. Elbisenin tasarımına bayıldım. Bakır ve leylak renkleri bir arada hiç bu kadar güzel görünmemişti. Saçı ve makyajı da en az kostümü kadar başarılı. Zendaya'nın tercihi tabii ki de marka yüzü olduğu Valentino'dan yana oldu.







Bir Oscar kırmızı halısında modern kesimlerle kusursuz görünmeyi ancak Zendaya başarabilirdi. Eteğinde kullanılan malzeme ve işçilik tek kelimeyle sanat eseri. Bvlgari mücevherleri de kıyafeti ile uyum içinde. Aradığım sade ve çarpıcı şıklık ise Zoe Kravitz'den geldi. Minimalist seçimleriyle son dönemde müthiş bir ivme yakalayan Zoe Kravitz'in tercihi Saint Laurent marka oldu. Kısacık saçları, dozunda makyajı ve zarif aurasıyla Zoe yine az ile çok görünmeyi başarmıştı.







Ve geçiyorum en rüküş bulduğum isimlere. Kristen Stewart'ın Chanel şort/ceket takımına yorum yapmak bile zor. Neden böyle bir tercih yapılır ya da bununla ne gibi bir mesaj vermek istenir bilmiyorum. Serena Williams için söylenecek tek şey, bu Gucci elbiseyi giydirenin ondan ölümüne nefret ediyor olduğudur.







Oscar töreni gerçekleşene kadar şıklığıyla her kırmızı halıyı kasıp kavuran Caitriona Balfe Oscar'a gelince Louis Vuitton elbisesi ile ciddi bir çuvallama yaşadı. Elbisenin modelinin olmamaşlığı bir yana düzgün bir fitting de yapılmamış. Fazla dar gelen göğüs ve bel bölgesi her an patlayacakmış gibi görünüyor. Neyse ki Van Cleef&Arpels mücevherlerinin muhteşemliği durumu biraz olsun kurtarabilmiş.



HEYECAN VEREN İŞ BİRLİKLERİ VE SUNUMLAR

Türkiye'nin önde gelen perakende zincirlerinden Koton ile Ece Sükan'ın imza attığı iddialı koleksiyonun lansmanı iş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok ismin katılımıyla gerçekleşti. Ece SükanxKoton koleksiyonu, Feminen Power ve Nomadic Craft adlı iki temadan ve 49'u aksesuar olmak üzere toplam 169 parçadan oluşuyor. En trend parçaları bir arada sunan koleksiyonda, mayo ve aksesuar grubu da yer alıyor. Her parçası modaseverlerin ikonik parçası olmaya aday koleksiyonda, Ece Sükan'ın moda zevkinin yansımaları da hissediliyor. Türkiye'nin önemli tasarımcı moda markalarından Machka ile Uluslararası Konuk Sanatçı Programı Gate 27'nin kurucusu Melisa Tapan yeni bir iş birliğine imza attı.







Machka'nın çağdaş çizgisi sanatla buluşarak el işçiliği ile 'sınırlı sayıda' üretilen bir Couture koleksiyona dönüştü. Machka Kreatif Direktörü Ece Ege'nin çağdaş vizyonunu yansıttığı couture tasarımlar, özel bir zanaat ve kusursuz bir el işçiliği ile tek tek işlenen swarovski taşlardan oluşan 5 parçalık mini elbise koleksiyonunda bir araya geldi. 5 özel görünümün tamamı, mücevherden ilham alan, heykelsi formlarda tasarlandı. Melisa Tapan için tasarlanan özel koleksiyonda, 70'lerin ışıltılı dünyasından ilhamla el işçiliği ve zanaatkarlığa gösterilen özen, tasarımların tüm detaylarında öne çıkıyor. İnovasyonu uzun yıllardır kendine yol haritası edinen Damat Tween yeni sezon tanıtımı için dostlarını 'yeni gerçek dünya'ya davet etti. Bu dünya, Maslak'ta kurulan dev bir dijital salondu. Konuklar 2022 İlkbahar/Yaz koleksiyon filmini izlemedi, adeta filmin içindeydi. Son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan'metaverse' ve 'oyun' sahnesi yeni sezon kampanyasının ilham perisi oldu.







MAYIS AYINDA BÜYÜK SÜRPRİZLER YAŞANACAK!

ŞU an çok az kişinin haberdar olduğu 2 önemli iş birliği daha yolda. Influencer camiasından ufacık bir ip ucu versem bile hemen tahmin edebileceğiniz bir isim ile dev parekende markası yan yana gelecek. Bir diğer iş birliği ise piyasada bomba etkisi yaratacak. Bu çok ünlü kadın şarkıcımızın gençlerin gözde markalarından biri için çıkaracağı koleksiyonu aşırı merak ediyorum. Anlayacağınız mayıs ayı sürprizlerle geçecek:)