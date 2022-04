PELİN KAYA

Amerika'nın en prestijli müzik ödüllerinden Grammy'nin 64.'sü yüksek bir katılımla gerçekleşti. Kırmızı halıda ciddi bir şıklık yarışı vardı. En beğendiklerimi ve çok konuşulanları sizler için bir araya getirdim.







Doja Cat Atelier Versace elbisesi, Coperni'nin imza cam çantası ve Samer Halimeh mücevherleriyle beğendiğim isimlerden biri oldu. Tepeden tırnağa bir uyum içinde. Normalde belki kaba diyebileceğim modeldeki ayakkabıları bile gözüme batmadı. Olivia Rodrigo ise korse üstadı bir marka olan Vivienne Westwood giymesine rağmen korse azizliğine uğrayarak olmayan göbeği var gibi görünmüş. Fakat genel aurası çok güzel. Billie Eilish'in Rick Owens imzalı seçimleri siyah olmasına rağmen tarzına bir can ve renk katmayı başarmış. Hailey ile Justin Bieber çifti harika görünüyor.







Hailey Saint Laurent elbisesi ile yine sadeliği ve aurası sayesinde çok klas bir şıklık yakalamış. Justin ise Balenciaga'lar içinde tam bir büyümeyen popstar. Bu kadar alakasız stiller bir arada ancak bu kadar iyi görünebilirdi.







ÖZEL FUŞYA KOLEKSİYON

Şükürler olsun ki Jared Leto saten Gucci pijamalarını çıkarmış. Bu Gucci'ler ile çok iyi görünüyor. Saweetie, Grammy kırmızı halısında bir Valentino nasıl giyilir onu göstermiş. Başarılı bir şıklık yakalamış. Billie Porter da pembe Valentino seçimiyle oldukça iyi görünüyor. Anlayacağınız Valentino'nun son hazırladığı özel fuşya koleksiyonu şimdiden ses getirmeye başladı. Uzun bir süre boyunca fuşya Valentino'ları sık sık göreceğiz çünkü yıldızların gözde koleksiyonu olacak. Dua Lipa vintage bir Versace ile iddialı bir duruş sergilemiş. Giydiği elbise markanın oldukça ses getiren ve daha önce Cindy Crawford'un 1992'de taşıdığı bir model. Dua'nın sarıya çevirdiği saçları gereksiz bir frapanlık katmış ama yine de kötü görünüyor diyemem.







Kourtney Kardashian ve Travis Barker çifti de gecenin şık çiflerinden. Travis 'in Raf Simons imzalı fuşya trençine hayran kaldım. Ah o eski Lady Gaga olacaktı. Grammy törenini yıkıp geçirirdi. Ama o da haklı. O artık Oscar töreninde aday gösterilmiş bir oyuncu. Hal böyle olunca kırmızı halıdaki Armani elbisesi de sahnedeki Elie Saab elbisesi de bu ağırlığa yakışır biçimde.







BASİT, MİNİMALİST VE ŞIK

2013'ten beri varlığını sürdüren Coperni markası bir anda müthiş bir atağa geçti. Son defilesinin öncekilerden daha çok ses getirmesi, Rihanna'nın çok konuşulan looklarından birinde tercih etmesi, Doja Cat'in Grammy'de markanın öne çıkardığı cam çanta modelini kırmızı halıda taşıması ve son olarak Kylie Jenner'ın yeni dizisinin tanıtım partisinde yine Swipe model ikon çantanın şeffaf cam versiyonunu takması markanın popülerlik çıtasını ışık hızıyla yukarı taşıdı.







Coperni'nin kurucuları Sebastien Meyer ve Arnaud Vaillant Vogue France'a verdikleri röportajda Coperni isminin Güneşmerkezlilik teorisini geliştirmek ve savunmakla ünlü Polonyalı astronom olan Nicolaus Copernicus'tan esinlenildiğini ve ışık anlamına geldiğini söylüyorlar. Tasarımlarının stili sorulduğunda ise "Basit, minimalist ve şık" şeklinde cevap veriyorlar.

New York'lu cam markası Heven ile yapılan iş birliğinden doğan çantaların satış fiyatı 600 dolar (8 bin 850 TL) civarı. Heven markasının kurucuları Breanna Box ve Peter Dupont bu çantayı bir sanat gibi işlemek için Brooklyn Glass stüdyosuyla anlaşmış. Çantalar çok yüksek ısılarda ve elde işleniyor.







Tek bir çanta modelinden yola çıkarak devler ligine girebilme başarısını yakın geçmişte Jacquemus'de yaşamıştık. Jacquemus de ilk Chiquito model çantayla dikkatleri çekmiş sonrasında doğru stratejileri uygulayarak kısa sürede en trend markalar arasına girmeyi başarmıştı. Coperni markası da şayet yolunu şaşırmaz doğru taktikler uygulamaya devam ederse kısa sürede aynı başarıyı göstereceğe benziyor.







TREND ALERT

1 ELBİSE 2 BİLEKLİK

Trend Alarmı: Benim '1 elbise 2 bileklik' ismini verdiğim tarz, bu aralar yıldızların en gözde kırmızı halı stili. Özellikle Saint Laurent elbiselerle klas bir şıklık yakalamamak işten bile değil. Tercih edilen bileklik markaları da genelde Tiffany&Co.'nun Elsa Peretti modeli oluyor. İlk Hailey Bieber'ın geçtiğimiz yıl Lacma Gala'da giymesi bu akıma ön ayak oldu. Sonrasında CMA Ödülleri'nde Nicole Kidman'ı benzer stille gördüm. Ardından 2022 Oscar töreninde Venus Williams ve son olarak Grammy töreninde Megan Thee Stallion'ın ve Addison Rae'in de bu stili tercih etmesi trendi daha da baskın hale getirmeye yetti.