PELİN KAYA

Haftanın en çok konuşulan olayı Victoria-David Beckham çiftinin oğlu Brooklyn Beckham ile milyarder iş insanı Nelson Peltz'in kızı Nicola Peltz'in, yaklaşık 3 milyon sterline mal olan düğünü oldu.

'Ünlü düğünü' denilen düğünün davetlilerinin çoğu aslında sosyetedendi. Düğünün öne çıkan başlıkları damadın gelinin soyadını alması, dünürlerin güzellik, kıyafet ve mücevher yarışları oldu. Düğün sahibi tarafların bir arada çekilen aile fotoğraflarını servis etmemesi de dikkatleri çekti. Bir Valentino Couture gelinlik bile tüm bu konuların gerisinde kaldı desem abartmış olmam.

Beckham ile Peltz çiftinin düğününe magazinel malzemenin bolluğu açısından gerçekten de yılın düğünü diyebiliriz. Tüm dünyada ve Türkiye'de haftanın gündeminden bir an olsun düşmedi. Detayları sizler için derledim.







GELİN AYAKKABISI ŞAŞIRTTI

Nicola Peltz özel dikim bir Valentino Couture gelinlik tercih etti. Ayakkabı için seçtiği Versace'nin meşhur duble platformlu modeli şıklığına gölge düşürmedi değil. Saçı ve makyajı 90'lı yılların Claudia Shiffer'ından ilham alınarak hazırlanmış. Gelinin güzelliği dillere destan olsa da gelinliği tek başına ele alırsak çok da etkileyici olmadığını söyleyebilirim. Hayran kaldığım detay, muhteşem duvağı oldu.

VICTORIA'NIN KIYAFETİ MODASEVERLERİ İKİYE BÖLDÜ

Victoria'nın elbisesi, Victoria Beckham markasının ilk couture elbisesi. Likit metal olarak tanımladığı özel bir kumaşa ve dantel detaylara sahip olan elbise, altı kişilik bir ekiple beş günde dikilmiş. Acaba Victoria böylesi sade elbiseyi bu kadar uzun zamanda dikme başarısını gösteren ekibinin işine son mu verse :)







DÜĞÜNÜN EN BÜYÜK SÜRPRİZİ GELİNİN ANNESİNDEN GELDİ

Gelinin annesi Claudia Peltz'i gördüğümüz ilk an önce güzelliği ile büyülendik. Sonrasında bu güzelliğin 67 yaşında olduğunu öğrenince büyülenmenin yanına hayranlığımız da eklendi. Özel dikim Versace marka elbisesi ve gösterişli mücevherleriyle tam bir 'gelinin annesi' görünümündeydi. Özellikle gerdanlığı dünyanın en nadide parçalarından biriydi ve hikayesi de bizim için anlamlı ve önemli.







Kolyesindeki 94.80 karat büyüklüğündeki (18.8 gram) elmasın adı 'Doğunun Yıldızı'. Kesin kökeni bilinmemekle beraber Hindistan madenlerinden çıktığı tahmin ediliyor. Adının nereden geldiği ve keşif yılı da bilinmemektedir. Fakat ilk bilinen, bu büyüleyici elmasın Osmanlı İmparatorluğu'nun mücevhersever padişahı II. Abdülhamid'in koleksiyonunun bir parçası olması. Daha sonra bu elması Amerikalı sosyetik Evalyn Walsh McLean'e satan Pierre Cartier'in eline geçti. Yaklaşık 40 yıl McLean'de kaldı. Mclean'in ölümünden sonra Harry Winston, elması Mclean'in tüm koleksiyonuyla birlikte satın aldı. Oradan da açıklanmayan birine satılmıştı. İşte bu düğünle kime satıldığını görmüş olduk.



VICTORIA, CLAUDIA'NIN SÜKSE YAPMASINA KARŞILIK VERDİ

Claudia Peltz'in, fiyat dahi biçilemeyen eşsiz gerdanlığının haberleri dünya basınını meşgul etmeye başladıktan bir süre sonra düğünün tüm haklarını satın alan İngiliz Vogue dergisi, sosyal medyasından bir paylaşım yaptı.







Postta sadece Victoria'nın kolyesindeki pırlantanın detayları verildi. Yazılana göre Victoria, David Beckham'ın Brooklyn'in vaftizinde kendisine hediye ettiği 21.5 karatlık 2 milyon pound değerindeki pırlantayı takmış. 1870 yıllarında üretilen 18 ayar Fransız bir altınla bağlanarak kolye haline getirilmiş. Postta, Claudia'nın gerdanlığı hakkında tek bir detay olmaması bunun Victoria'nın karşı atağı olarak yorumlanmasına yol açtı.



YAŞANAN SOYADI GERGİNLİĞİ

Gündemi meşgul eden bir diğer konu da Brooklyn'in Nicola'nın soyadını alması oldu. Bana kalırsa bu durum damat tarafında, özellikle de Victoria'da soğuk rüzgarlar estirdi. Sanki David de Victoria da Brooklyn'in Peltz soyadını almasını istemiyormuş gibi 'Mr. and Mrs. Beckham' şeklinde sosyal medya paylaşım yaptılar.







Brooklyn, Peltz soyadını ışık hızıyla soyadının yanına ekledi. Bu sefer de acaba Nicola Peltz Beckham soyadını ekleyecek mi diye bekledik. Çok şükür birkaç saat sonra Nicola da soyadının yanına Beckham'ı ekledi. Ve ancak bu değişimler gerçekleştikten sonra Victoria sosyal medyada paylaşım yapmaya başladı.