PELİN KAYA

Normalde her yıl Indio, Kaliforniya'da düzenlenen fakat pandemi başladığından beri ertelenen dünyaca ünlü sanatçıların sahne aldığı Coachella Valley Müzik ve Sanat Festivali, iki senenin ardından 15- 24 Nisan tarihlerinde gerçekleşti. Yaşanan bu uzun ara, festivalseverlerin heyecanının katlanmasına sebep olmuş. Sadece müzikseverlerin değil, bu fırsatı değerlendirip her güne en az 5 kombin yapıp sosyal medyasına içerik üretenlerin de festivaliydi desem abartmış olmam. Kimler ön plana çıktı, kimler beğenildi ve kimler güldürdü hepsini sizler için derledim.







SAHNE PERFORMANSLARI

En beğendiğim sahne stili Harry Styles'dan geldi. Star ışığına yakışan bir seçim yapılmış. Gucci imzalı tümü metal puldan tulumuyla gözlerimi kamaştırdı desem yeridir. Videolarda izlediğim kadarıyla sahne performansı da tıpkı kostümü gibi etkileyiciydi. Özellikle Shania Twain ile birlikte seslendirdikleri 'Man, I Feel Like a Woman' performansı Coachella'nın unutulmazları arasında yerini aldı. Justin Bieber tam da kendi stilini yansıtmış. Bol jean pantolonu, tişört giymeden sergilediği dövmeleri ve şapkasıyla klasik bir Bieber izledik. Maalesef Harry Styles'ın stilinin yanında sönük kalmıştı. Sahneye içinde minicik göründüğü oversize montla çıkan Billie Eilish performansını devleşerek bitirdi. Coachella'da öne çıkan stillerden biri de sahnede sıkça pembe rengi görmemiz oldu. Conan Gray, Valentino'nun son koleksiyonundan fuşya bir kostüm giymişti. Tinashe de festivalde Marshall Columbia markasından fuşya bir elbise giyerek trend şıklık sergileyenlerden oldu. Yaz sezonu sahne alan Türk sanatçılardan da bol bol pembe renkli kostümler göreceğimize eminim.







COACHELLA'NIN KAZANANLARI COOL SEÇİMLER OLDU

Bu sene Coachella'da tarzlarıyla en beğendiğim ünlü izleyiciler Kendall Jenner, Hailey Bieber ve Kylie Jenner üçlüsü oldu. Moda yarışını olması gerektiği gibi sahne sanatçılarına bırakmışlar. Sosyal medyada öyle bir kıyafet yarışı yaşandı ki Kendall'ın Hailey'in abartsız doğal ve cool görünümleri daha fazla dikkat çekti. Influencer camiasından en çalışkan isim hiç kuşkusuz Leonie Hanne oldu. Popüler moda haftalarında bile kendisini bu kadar coşkulu görmedim. Chanel sırt çantası, Dior çantası, pırıltılı, taşlı kıyafetleriyle her günün her anı planlı ve programlı bir şekilde geçti; bu da beni çok darladı.







LÜKS MARKALARIN YENİ HEDEFİ FESTİVALLER

Festival boyunca 'High Fashion' bombardımanı yaşandı diyebilirim. Coachella ilk kez lüks moda markalarının istilası altındaydı. Dior, Valentino, Chanel, Miu Miu ve daha buna benzer bir sürü lüks marka, influencer'lar ile yaptıkları iş birlikleri ile Coachella çölünün ince kumlarından sızdılar. Bizden de Duygu Özaslan, Miu Miu'nun meşhur 'giymeyenin kalmadığı' kombiniyle dikkatleri üzerine çekti. Sudi Etuz ve Raisa Vanessa'dan tercih ettiği kombinlerle çok daha iyi görünmeyi başardığını söylemeden edemem. Tabii yine altını çizmek istiyorum. Lüks moda markalarının giyilmesini değil bu markalar giyilirken gerçek sahne şovu yapan insanlarla yarışılmasını, festival ruhunun amacından şaşmasını eleştiriyorum. Fakat bu durum hiç şüphesiz yeni bir dönemi daha başlatacaktır.







EN RÜKÜŞ OLMAYI YİNE BAŞKASINA BIRAKMADI

Şaşaa ve gösteriş merakı deyince Paris Hilton'un eline kimse su dökemez. Hele ki giydiği neon yeşil renkten elbisesi ve gelinlikten bozma kostümü beni benden aldı. Diğer giydiklerinin de bundan aşağı kalır yanı yoktu. Hilton'nun Coachella fotoğraflarına baktığımda aklıma sadece "Amerika'nın Süreyya Yalçın'ı" demek geliyor.







MÜSRİFLİĞİ İNGİLİZLERİ ÇILDIRTTI

Prens Harry ve eşi Meghan, saraydan ayrılıp Amerika'ya taşındıktan sonra yaralanmış, engelli, hasta kadın ve erkek gazilere düzenlenen uluslararası spor etkinliği Invictus Games'e katılmak için Hollanda'ya gittiler. 6 gün süren etkinlik boyunca Meghan'ın engelli ve gaziler için düzenlenmiş bir müsabakada üst düzey lüks ve pahalı markaları tercih etmesi İngiliz basınında hiç hoş karşılanmadı.Meghan'ın 6 gün boyunca giydiklerinin toplam değeri 80 bin dolar (1 milyon 176 bin TL) tutarken çok yakın bir tarihte Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın Karayipler'e yapılan 8 günlük Kraliyet Turu'nda giydikleri ise yaklaşık 45 bin dolar (662 bin TL) çıkınca Meghan daha da zor duruma düştü. Tutumlu olmasıyla bilinen Kate'in bir elbiseyi yıllar içinde defalarca giydiğine şahit olunurken Meghan'ın her daim en lüks markalardan seçim yapması dikkat çekmeyecek gibi değil. Eleştiriler bununla da bitmiyor. Bilindiği üzere çift haklarında yapılacak bir program için özel bir platform ile milyonlarca dolarlık bir anlaşmaya imza attı. Çekim ekibinin Invictus Games'te olmaları, böyle anlamlı bir gün üzerinden prim yapılıyor olması, sadece medyanın değil İngiliz halkında da tepkilere yol açtı.