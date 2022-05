PELİN KAYA

2017'de 2 yıllık evliliklerini sonlandıran Johnny Depp ve Amber Heard çiftinin birbirlerine karşı açtıkları 'iftira' davası sürüyor. Tüm dünyanın büyük bir ilgiyle takip ettiği hatta duruşmayı canlı olarak izleyebildiği davada yaşanan çok ilginç 2 olaya değinmek istiyorum. İlki; Heard'ün davaya Depp'in bir önceki gün giydiği kıyafetlerin benzerlerini giyerek gelmesi, hem de taktığı kravata kadar.







POPÜLER KRAVAT

Dava psikoloğu Heard'ün bu aşırı takıntılı hallerini de göz önünde bulundurarak kendisine borderline ve histrionik kişilik bozukluğu tanısını koydu. Gucci'nin arı desenli kravatının bir anda Google'ın en çok aranılan parçalarından biri olması günümüzde popülaritenin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.







Dava sayesinde çok konuşulan bir diğer marka da Milani Cosmetics oldu. Heard duruşmada, Depp'ten aldığı darbeleri kapatmak için Milani'nin bir kapatıcısını kullandığını söyledi. Avukatı, Heard'ün bu makyaj ürününü halkın morluklarını görmemesi için her zaman çantasında tuttuğunu belirtti.







Ancak marka, Heard'ün izlerini saklamaya yardımcı olduğunu söylediği ürünü, o ve Depp ayrıldıktan 1 sene sonra piyasaya sürdüğünü açıklayarak Heard'ü baya zor duruma düşürdü. Marka taraf tutmakla kalmadı Tiktok'ta yayınladığı videolarla dava ile arkasına aldığı rüzgarı değerlendirerek bir güzel dijital pazarlamasını da yaptı. Her kozmetik markasını takip eden ben bile Milani markasının varlığından ilk kez bu dava sayesinde haberdar oldum.







SANAT VE MODANIN GÖRKEMLİ BULUŞMASI

İtalya'nın Venedik şehrinde 2 yılda bir gerçekleştirilen güncel sanat sergisi Venedik Bienali'ne davetli olan Pınar Sabancı, Begüm Kıroğlu ve Melisa Tapan'ın sosyal medya hesapları ilgiyle takip edildi. Valentino'nun düzenlediği özel gecede Sabancı'nın giydikleri çok beğenildi.







Dior da Venedik Bienali kapsamında 'Venetian Heritage' gala yemeği ve konserini opera evi La Fenice'de düzenledi. Bu özel gecede de Begüm Kıroğlu, couture elbisesi ve kendi markasından takılarıyla gösterişli bir şıklık içindeydi.







Geceye katılan yaşayan efsane Catherine Deneuve siyah ipek pelerini ve işlemeli elbisesiyle asil bir görüntü içindeyken, erkeklerde siyah kadife takımı, siyah örgü kravatı ile Pierre Casiraghi en şıktı. Casigrahi'nin eşi Beatrice Borromeo da kadife rulo halkalı, at kılından örülmüş kafes detaylı siyah gece elbisesi ile gecenin en şıklarındandı.







Ve tabii ki Rosamund Pike siyah tül elbisesi ile göz kamaştırıyordu.







GALANIN YILDIZLARI HADID KARDEŞLER

1976'da ihtiyaç sahibi İngiliz gençlerine yardım amacıyla Prens Charles'ın kurduğu Prince's Trust'ın galası New York'ta gerçekleşti.

Geceye Hadid kardeşler damga vurdu. Eskinin havalı Gigi Hadid'ini görmek iyi geldi. Saç rengini sevemesem de pembe Valentino elbisesi sayesinde eskisi gibi hoş göründüğünü söyleyebilirim. Bella Hadid ise Vintage Dior elbisesi ile uzun zaman sonra en şık haliyle karşımızda. Elbisesi çok özel bir parça zira 1959'da Yves Saint Laurent'in Dior için tasarlamış olduğu elbiselerden biri.







Kate Moss sade bir görünümle geceye katıldı. Zaten yüzündeki değişiklik ne giyerse giysin önüne geçecek gibi. Paylaşımlardaki photoshop'tan mı yoksa yeni estetiklerden mi emin değilim ama çok daha genç göründüğü ortada. Phobe Dynevor, duru güzelliğine yakışır bir kombin yapmış. Karlie Kloss, Elie Saab elbisesiyle karmaşa içinde görünüyor, göz yorucu buldum.







Naomi Campbell ise Valentino elbisesiyle müthiş bir ihtişam yakalamış.

Tabii Amerika'da gerçekleşen bu özel galaya, artık Amerika'da yaşayan Harry ve Meghan çiftinin neden katılmadığını merak etmedim değil.