PELİN KAYA

Kim Kardashian'ın bizlere yaşattığı Marilyn Monroe işkencesi bitmiyor. Hatırlarsanız Met Gala'da Marilyn Monroe'nun ikonik bir elbisesini giyerek adını gecede en çok konuşulanlar arasına yazdırmış ama çok da eleştirilmişti. Anlaşılan daha da konuşulmalıyım diyor ki; Met Gala'dan sonra, Marilyn Monroe'nun 1962 yılında Golden Globes'da giydiği yeşil pullu Norman Norell marka elbiseyi de giydi.







Bu sefer elbisenin fermuarı da kapanınca içine girdiğini gösterme çabasıyla arkadan verdiği pozlarını da paylaştı. Bu elbiseden sonra Kim'in Marilyn Monroe taklitçiliği o kadar alay konusu oldu ki resmen bir akım başlattı. Lil Nas X gibi ünlü isimler giydikleri kıyafetleri Marilyn'in üzerine shop'layarak bir zamanlar Marilyn giymişti ben de giydim esprileri yapmaya başladı.







Kim Kardashian'ın Marilyn skandalları bununla bitti sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Met Gala'da ikonik elbiseyi giymesine izin veren müze, Monroe'nun özenle saklanan bir tutam saçını da Kardashian'a hediye etmişti. Daha sonra ortaya çıktı ki hediye edilen saç Monroe'nun gerçek saçı değil. Bu tuhaf ve sevimsiz gelişmelerle birlikte Kim Kardashian ne yapıp edip, ismini gelmiş geçmiş en efsane kadının isminin yanına yazmayı başarmış oldu. Şu an internette Marilyn'in adını arattığınızda yanında Kardashian'ın adının çıkıyor olması oldukça üzücü bir durum.



HEYECANLA BEKLENEN KOLEKSİYON TÜRKİYE'DE !

Geçtiğimiz yılın eylül ayında Versace ve Fendi markalarının iş birliğinden doğan Fendace koleksiyonu, görkemli bir defile ile modaseverlerin büyük ilgisini çekmişti. İstanbul, sekiz ayın ardından bu koleksiyona kavuştu. Ürünlerin fiyatları 195 dolar (3 bin TL) ve 32 bin dolar (500 bin TL) arasında değişiyor. Global kampanyada çoğunlukla, top model Naomi Campbell ile ilerlediler.







Ülkemizdeki kampanyanın yüzü ve geçtiğimiz cuma akşamı yapılan Fendace davetinin ev sahibi ise influencer Duygu Özaslan oldu.







Giydikleriyle tam bir Versace/Fendi kızı olmanın ruhunu yansıtan Duygu, son zamanlarda yabancı markalarla yürüttüğü işlerle adından sıkça söz ettiriyor. Gelecek hafta da şu an ismini veremeyeceğim bir başka global markanın Türkiye yüzü oluyor. Tebrikler Duygu.



HERKESİ YANILTAN MÜTHİŞ KAMPANYA

Lüks moda markası Balenciaga, yeni çıkardığı ve sadece 100 çift ile sınırlı olan spor ayakkabılarını dikkat çekici bir reklam kampanyasıyla tanıttı. Bir ömür boyu giyilmesi gerektiğini öne sürerek yeni modelleri parçalanmış görselleriyle paylaştı. Aslında lüks bir markanın ayakkabılarınız parçalanana kadar giyin demesi ne kadar samimi olabilir, orası tartışılır. Yine de markanın kreatif direktörü Demna Gvasalia'nın bu hassas konuya değinmiş olması takdir edilesi. Mesaj net. Satın aldığınızı uzun süre kullanın.







Buna ben de "Uzun süre kullanabilmek için uzun süre kullanabileceğiniz parçaları satın alın" diyerek ekleme yapıyorum. Son zamanlarda gördüğüm en başarılı reklam kampanyası diyebilirim. Normalde markanın sevdalılarının bakıp da alacağı klasik modeller, bu parçalanmış reklam görselleri sayesinde herkesin ilgisini çekti, paylaşmayan moda sayfası kalmadı. Hatta paylaşan sayfaların çoğu, parçalanmış halinin satılacağına inandı ve markayı ciddi eleştiri yağmuruna tuttu. Böylelikle dahice düşünülen bir reklam kampanyasının öneminin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha deneyimlemiş olduk.



HAFTANIN ŞIKLARI

Rol aldıkları filmin galasında bu 3 kadının verdiği güçlü kare çok hoşuma gitti. Başarıları ve işleriyle son dönemin en gözde 3 oyuncusu olan Nilperi Şahinkaya, Ezgi Mola ve Merve Dizdar bir arada şahane görünüyorlar.







Nilperi Şahinkaya, otriş detaylı elbisesi ile son derece trend ve havalı bir görüntü içinde. Ezgi Mola'nın tercihi ise 'little black dress' klasiğinden yana olmuş. Ayakkabı seçiminde sorun olsa da saçı, makyajı ve aksesuarları, aurasıyla tam bir uyum içinde. Merve Dizdar da meslektaşı gibi otriş detaylı şık bir seçim yapmış. Güzel taşımış, yakıştırmış.







HANDE ERÇEL

Haftanın diğer şık isimlerinden biri de iş birliği içinde olduğu takı markasıyla ikinci sezonunu başarılı bir şekilde sürdüren Hande Erçel oldu. Hande tam bir takı markasına yakışır, aksesuarlarını ön plana çıkaracak püsküllü bir elbise giymiş. Tepeden tırnağa çok beğendim.







PINAR DENİZ

Pınar Deniz de haftanın şıklarından. Deniz, son günlerin en popüler markalarından Area'nın sırt dekolteli ceket elbisesi içinde oldukça iddialı. Sırtındaki ışıltı detayları çok zarif. Aksesuar ve ayakkabı seçimi de tam olması gerektiği gibi.