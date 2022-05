PELİN KAYA

Metropolitan Museum of Art'ın, Kostüm Enstitüsü yararına her yıl düzenlenen ve New York'ta gerçekleşen yardım galası, moda endüstrisinin Oscar Töreni olarak kabul edilen Met Gala yine eski tarihinde mayıs ayının ilk pazartesi günü gerçekleşti. Bu yılın teması "In America: An Anthology of Fashion (Amerika'da: Bir Moda Antolojisi)" olarak belirlendi.







Bu tema çağdaş Amerikan modasının tarihindeki canlılığını ve çeşitliliğini yansıtıyor. Bu temanın 'Gilded Glamour' isimli bir de dress code'u vardı. "Gilded Glamour" ile Amerikan tarihine, özellikle 1870'ten 1900'e kadar uzanan yaldızlı çağa bir saygı duruşu gerçekleşiyor. Bakalım bu gecede kimler kurallara uyup şıklık sergilemiş, kimler hayal kırıklığı yaşatmış, gelin birlikte inceleyelim.



GECENİN YILDIZLARI

Gecenin ev sahiplerinden Blake Lively, şıklığı aurası ve Atelier Versace kostümünün öyküsüyle tartışmasız gecenin en iyisiydi. Üstelik 220 bin adet etiketlenme ile gecenin sosyal medyada en yüksek etkileşime sahip ünlüsü oldu.





Bu elbiseyi başka bir gecede görmüş olsaydım beğeneceğimden şüpheliyim. Ama yaşattığı etkileyici şov ve temaya uygunluğu açısından bu tasarım harikası elbise moda dünyasının unutulmazları arasında kendine sağlam bir yer edinmiş oldu.



EN IŞILTILILAR...

Lively halıya girişini bakır renkli bir elbiseyle yapıyor. Ardından 3 kişilik bir ekiple elbisenin yanındaki fiyonkları açılıyor ve ana renge bir anda mavi renk de ekleniyor. Tabii bu değişim ve şovun amacı, yıllar içinde Özgürlük Anıtı'nın oksitlenerek orijinal renginden yeşil/mavi renge dönmesi... Elbisenin ana gövdesindeki işlemeleri ise New York silüetlerinin şahane bir tasarımla eşsiz buluşması.







Billie Eilish de Gucci elbisesiyle gecenin en şık ve konsepte uygun ünlülerindendi. Jessica Chastain de Gucci kostümüyle yaldızlı gecenin en ışıltılı olanlarındandı. Aradığım ışıltıyı yaşatanlardan biri de Kaia Gerber idi.







Alexander McQueen elbisesi ve muhteşem saç modeliyle gecenin tartışmasız en iyilerinden. Hailey Bieber'ın kusursuz şekilde taşıdığı muhteşem vintage elbisesi Saint Laurent'ın ilkbahar-yaz 2022 koleksiyonundan. Verdiği pozları ve duruşu da oldukça ihtişamlıydı.



HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATANLAR

Kylie Jenner kafasındaki kasketi giydiği Off-White imzalı gelinlikle sevenlerini bile şoke etmeyi başardı. Sanki Met Gala'ya evlenmek istiyorum mesajı vermeye gelmiş gibi bir hali vardı. Ayrıca Kylie bu rüküşlüğü sürdürebilsin ve düşmesin diye eteklerinin düzgün durması için tam 8 kişi özel olarak görevlendirilmişti. Camila Cabello rüküşlüğüyle kelimenin tam anlamıyla nefesleri kesenlerden.







Prabal Gurung imzalı kostümüyle adeta cupcake'lere benzemişti. Emily Ratajkowski de Versace kostümüyle yolunu şaşıranlardan. Zira karnavala gidecekken yanlışlıkla yolu Met Gala'ya düşmüş gibiydi. Kendall Jenner bu sene büyük hayal kırıklığı yaşatanlardan oldu. Üstelik giydiği Prada kostümü Gywneth Paltrow'un 2002 Oscar Töreni'nde giydiği Alexander McQueen elbiseyi andırmış olması da işin bir başka ilginç tarafıydı. Keşke farklı olmayı seçeceğine geçen sene yaptığı gibi bir moda ikonundan ilham alsaymış dedirtti.



EN ÇOK ELEŞTİRİLEN

Kim Kardashian amaçladığı 'gecenin en çok konuşulanı' unvanını alamadı ama gecenin en çok eleştirileni olmakla da bir zoru başardı. Zira geceye Marilyn Monroe'nun 1962 senesinde Kennedy'nin doğum gününü kutladığı o meşhur 'Happy Birthday Mr. President' elbisesiyle katıldı. Jean Louis tarafından tasarlanan ve 2016 yılında açık artırmayla 4.81 milyon dolara Orlando'da bir sergiye satılan dünyanın en pahalı elbisesi, 60 sene sonra Kim Kardashian ile Met Gala'da tekrar karşımıza çıktı. Amerikan tarihinde önemli bir yere sahip olan elbisenin bol sıfırlı çek karşılığında tartışmalı bir üne ve popülerliğe sahip Kim Kardashian'ın üstünde görülmesi çoğu Amerikalıyı kızdırdı. Bence Kim 'in giymesine izin veren müze yöneticilerinin eleştirilmesi daha doğru olurdu.







Çıplak elle bile dokunulmayan elbiseyi Kim Kardashian sadece kırmızı halıda poz verirken giyebildi. Kırmızı halıdan ayrıldığı anda elbisenin replikasını giydi. Leke olmaması için en ufak bir vücut makyajı yapmasına izin verilmedi. Bir de gecenin başında aslında Kim'in fermuarının kapanmadığı, basına servis edilen görsellerde fotoşopla kapanmış gibi gösterildiği, fermuar kapanmadığı için de halıda hep beyaz kürkü arkasında tutmak zorunda kaldığı söylentileri dolaştı ki bunun doğru olduğu sonradan ortaya çıkan videolarla kanıtladı. Tüm bu uğraşılar sonucunda keşke ortaya tatmin eden bir şıklık da çıkmış olsaydı. Sırf bu özel elbise için 3 haftada 7 kilo verilmiş, saçlar sarıya boyatılmış ama maalesef sonuç büyük bir hayal kırıklığıydı.