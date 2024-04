Google, İsrail ile yapılan Nimbus Projesi anlaşmasını oturma eylemiyle protesto eden 28 çalışanını işten çıkardı.

28 çalışanın 'No Tech for Apartheid' adlı gruba üye olduklarını belirtip onları e-mail yoluyla işten çıkardı.

Grubunun sözcüsü ise çalışanların barışçıl oturma eylemine katıldıklarını, mülke zarar vermediklerini ya da diğer çalışanları tehdit etmediklerini açıkladı.

Eyleme katılanlar "Google saklanamazsın", "Seni soykırımla suçluyoruz", "Soykırıma fon sağlıyorsun" sloganları atarak Google 1,2 milyar dolar değerindeki anlaşmadan çekilmedikçe eylemlerine devam edeceklerini belirtmişti.

Projenin sözleşmesi, Nisan 2021'de İsrail ile Google ve Amazon şirketleri arasında imzalanmıştı.

Nimbus Projesi, veri depolaması, analizi, veri üzerinden motif ve özellik tanımlaması sağlayan bir bulut (Cloud) ve makine öğrenimi sisteminden oluşuyor.







Söz konusu sistem, İsrail ve ordusunun sağladığı tüm veri tabanları, kaynakları hatta sokak ve dron kameraları gibi canlı gözlem kaynaklarındaki tüm verileri kendinde toplayabilme özelliğine sahip.

Nimbus Projesi acaba hangi sokak ve dron kameralarını kapsıyor! Sadece İsrail ve Filistin olmasa gerek!

Google çalışanları da haklı olarak İsrail ordusuna büyük avantaj sağlayan bu sistemi protesto etmişler.

Bunu savaş karşıtı barışçıl bir eylem olarak da değerlendirebiliriz.



BATI KENDİNE DEMOKRAT!

Sorsanız Google düşünce özgürlüğüne çok önem verir. Herkesin kendini özgürce ifade etmesine destekler falan! Yerseniz!

Bütün büyük teknoloji şirketlerine İsrail sermayesi de ortak zaten.

Özellikle ABD ve İngiltere'de İsrail karşıtı konuştuğunuzda hemen anti-semitist damgası yiyorsunuz.

İsrail'in işlediği savaş suçlarını aklı başında mantıklı her insan görüyor ama Batı'da kimse bu konuları rahat konuşamıyor.







Konuşanlar da bir şekilde zarar görüyor.

Örneğin maaşlı çalışansanız Google gibi şirketler anında sizi kapı dışarı eder. Roger Waters gibi ünlü sanatçı olmanız da sizi kurtarmaz, anında kara listeye girersiniz!

Google gibi dev teknoloji şirketlerinin başını çektiği Batı medeniyeti için ifade özgürlüğü kendi çıkarlarına ters düşmeyecek fikirler için geçerlidir.

Batı Medeniyeti kendine demokrat!

Bunların fikir özgürlüğü dediği şey sadece kendi düşüncelerinin özgürce konuşulmasından ibaret.

***



KESİN ÇÖZÜM PARA CEZASI

Devlet hastanelerine MHRS sistemi üzerinden randevu alınıp gidilmesi büyük kolaylık.

Ama randevulara gidilmemesi sistemi sekteye uğratıyor, başka hastaların randevu almasını geciktiriyor.

Daha önce randevuya gitmeyen kişiler için 15 günlük kısıtlama devreye alınmıştı.

Bu önlemden tam randıman alınamamış olsa gerek şimdi ek bir onay sistemi kullanıma sunuluyor.

Yeni sistem bir gün öncesinden onaylanmamış randevuları geçersiz kabul edecek.







Zaten sistem size telefon araması ve SMS ile randevunuzu hatırlatıyor.

Şimdi sistem bu hatırlatmanın dışında randevunuzu onaylamanızı isteyecek.

Artık randevunuza onay verdiğiniz halde gitmezseniz aynı branşta hiçbir hekime ve sağlık tesisine 15 gün boyunca müracaat edemeyeceksiniz.

Eğer ikinci kez randevuya gidilmezse 15 günlük boyunca devlet hastanelerinde bütün branşlarda randevu alamayacak.

Elbette acil sağlık sorunlarında hastanelerin Acil Servisi'ne gidebileceğiz.

Bu randevu onay yönteminin de faydası olacaktır lakin yine birçok sorumsuz insan çıkacaktır.

Örneğin Fransız hükümeti, randevuya mazeretsiz gitmeyene 5 Euro (175 TL) ceza vermeye hazırlanıyor.

Bizde de para ceza uygulanırsa gidilmeyen randevu sayısı büyük ölçüde düşer ve hastanelerden daha rahat randevu alınır.

***



YABANCIYA KONUT SATIŞI ZORLAŞTIRILMALI

TÜİK verilerine göre mart ayında Türkiye genelinde 105 bin 394 konut satılırken, yabancılara ise 1.778 konut satışı gerçekleşti.

Yabancılara konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,9 azaldı ve son üç yılın en düşük seviyesine düştü.

"Konut fiyatları o kadar arttı ki, yabancılar bile almaz oldu" diyenler var.

Özellikle İstanbul ya da Antalya, Bodrum, Çeşme gibi turistik bölgelerde konut fiyatları anormal arttı.

Ülkemizde yabancılara konut satışının düşmesindeki en önemli etken ise yabancılara 250 bin dolar ve üzeri gayrimenkul alımlarında verilen Türk vatandaşlığı kazanma hakkında limitin Haziran 2022'de 400 bin dolara çıkarılması oldu.

250 bin dolar çok düşük bir rakamdı.







Konutlara olan talebi arttırdı ve bu işten inşaat şirketleri karlı çıktı.

Yabancıların konut talebine sonradan enflasyon ve pandemi sonrası artan inşaat maliyetleri de eklenince konut fiyatları anormal artmıştı.

Şimdi konut fiyatları düşüş eğiliminde ya da zam yapılmıyor.

Konut stoklarının az olması ve 6 Şubat depremleri sonrası konut ihtiyacının artması ve kentsel dönüşümlerin düşük seviyede kalması, kiralardaki artış vs. hesaba katarsak yabancılara konut satışı daha da zorlaştırılmalı.

Örneğin vatandaşlık için gayrimenkul alımlarında gerekli olan fiyat Eylül 2018'de 1 milyon dolardı.

En azından konut ve kira krizi bitene kadar yabancılara sadece lüks konut satışlarında vatandaşlık verilmeli.

Önce kendi vatandaşımızı düşünmeliyiz.

***



488 BİN TL CEZA AZ!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde nesli tehlike altında bulunan salep soğanlarını söken iki kişiye 488 bin TL idari para cezası kesildi.

Haberle ilgili "Adam mı öldürdüler o nasıl ceza öyle", "Belki de yasak olduğunu bilmiyorlardı" gibi yorumlar yapıldı.

Bir kilo hakiki salebin kilosu 14 bin TL'den başlıyor.







Ceza yiyenler ise salep soğanlarını sökmüş.

Yani ne yaptıklarını biliyorlar! Başka yerlere ekeceklerdi. Büyük ihtimalle de yurtdışına kaçıracaklardı.

Anadolu endemik bitki çeşitliliği açısından cennet. Vakti zamanında birçok bitki hazineleri Anadolu'dan kaçırıldı ve başka ülkelerde üretimi yapıldı!

Nesli tehlikede olan bitkiler için bu cezalar az bile!

***



Altyazı

"Bir erkek her şeyini değiştirebilir. Yüzünü, evini, ailesini, kız arkadaşını, dinini... Yine de değiştiremeyeceği bir şey var. Tutkularını değiştiremez." (El secreto de sus ojos)