SONAT BAHAR

Sanırım savaş... Üstelik bu savaşın stratejisini belirleyen komutanların modern çağdaki ismi de avukat!

Hatırlarsınız, Russell Crowe, bundan dört yıl önce boşanmasının ardından, 15 yıllık evliliğinin bitişini Boşanma Sanatı ismini verdiği bir açık arttırmayla kutlamıştı. Kendisinin ve eşi Danielle Spencer'ın taktığı birtakım değerli aksesuarları içeren 227 parçayı satmıştı. 'Gladyatör' filmindeki zırhı da dahil! Yani boşanma savaşını kaybetmiş bir komutandı o! Dört yılda çok bir şey değişmedi, boşanma sanat olmaktan çıktı, savaşa dönüştü...







Boşanma öyle bir savaş ki, tarafların birbirine hiç acıması yok.

Bu savaşın er meydanı mahkemeler...

Komutanı avukatlar... Askerleri, boşanmak isteyen karı-kocalar.

Mağduru elbette ki her savaşta olduğu gibi çocuklar!

Savaş stratejileri avukatlar tarafından belirlenen bu davalarda her şeyin bir anlamı var.

Müvekkillerin mahkemede ne giyeceğinden nasıl oturacağına kadar her şeyi avukatları belirliyor. Bunlar yazılı olmayan kurallar, stratejiler. Mesela kadınlar beyaz gömlek, erkekler takım elbise giyiyor. Mahkeme salonunda kadınlar zarif bir prenses gibi, erkekse bacak bacak üstüne atmadan saygılı oturuyor.







Mahkeme sırasında mimiklerden kurulacak cümlelere kadar herkesin repliği belli... "Ben aslında onu çok sevdim" derken gözyaşı dökmek, "Zaten eşlik görevlerini de yerine getirmedi" derken alaycı bir ifade takınmak rol gereği... Her hareket, her söz bir anlam ifade ediyor.

Sosyal medya paylaşımları da bu savaşın en önemli kalelerinden. Özel günlerde atılan duygusal mesajlar, toplumun sempatisini kazanmak amaçlı paylaşılan fotoğraflar, hep bu savaşın stratejisi... Stratejinin komutanı avukatlar, kurguda hiçbir detayı atlamıyor! Sonuçta bu, herkesin izlediği bir reality şova dönen bir boşanma savaşı!







SAVAŞ GANİMETİ TAZMİNAT

Ortada bir savaş olur da ganimet olmaz mı!!! Boşanmanın ganimetine de tazminat diyoruz. Heyyy gidi günler. 22 yıl önce rahmetli iş insanı Halis Toprak'ın boşanabilmek için eşi Ayşe Toprak'a 540 milyar lira ödediği zamanların üstünde çok sular aktı. Cem Hakko'nun, eski eşi Bettina Hanım'a boşanma karşılığı 17 milyon TL tazminat vermesi gündemden düşmemişti. Ceyda Gölcüklü, Azeri işadamı Shery Shahnavaz'dan boşanırken 140 milyon lira almıştı, züğürdün çenesi yorulmuşu. Feryal Gülman-Kemal Gülman arasındaki bitmeyen boşanma savaşı 65 milyon lira ile biteli şurada ne kadar oldu ki… Derken, Aslıgül Atasagun, eşi Adnan Çebi'nin açtığı boşanma davasına karşılık, kendisinin ilgisiz ve yalnız bırakıldığını öne sürerek 800 milyon liralık tazminat istedi. 800 milyon lira! Yuh!







Her toplum reality şov izlemeye bayılır. O yüzden Johnny Depp-Amber Heard boşanmasını, Özcan Deniz-Feyza Aktan velayet davasını ağzımızın suları akarak izliyoruz. Çebi çiftinin boşanmasını merakla bekliyoruz.



'KAFA KOPARAN' AVUKAT OLMANIN KURALLARI

Bu kadar boşanma savaşı konuşup, komutanlardan yani avukatlardan söz etmeden olmaz! İşte onlardan birkaçının savaş stratejileri:

■ Bu avukatların tipik özelliği gizlilik... Boşanma davaları hakkında kendisi konuşmadığı gibi müvekkiline de konuşma yasağı getirmek tipik bir kafa koparan avukat özelliği. Üstelik eğer müvekkili böyle bir hataya düşüp, basına demeç verirse davadan çekiliyor. Müvekkilinin ayrılmaya çalıştığı eşiyle de boşanma üzerine konuşmasını istemiyor. Mümkünse hiç konuşmasını istemiyor! Gizli celse istemek olmazsa olmazları arasında...

■ Bir diğer özellikleri ise, müvekkilinin hayal gücü... Bu avukatlar boşanma davasını açmadan önce, müvekkillerinden aralarındaki ilişkiyi, tanışmalarını, evliliklerini, sorunlarını, kavgalarını sayfalar dolusu kompozisyonlarla anlatmasını istiyor.

■ Bu avukatlar müvekkillerinden birer dedektif gibi araştırmacı olmalarını da bekliyor... Şöyle ki, taraflardan biri boşanmaya karar verdiyse ama henüz dava aşamasına gelinmediyse, o kişiden dedektif gibi çalışıp, eşinin izini sürmesi, açığını yakalaması isteniyor. Cep telefonu karıştırmadan mailleri kurcalamaya, iz sürmeden ipuçlarını birleştirmeye müvekkilin cin gibi olması şart!

■ Ve tabii ki; medeni kanunu parmak izleri gibi bilen kişilerdir bu avukatlar. Her kanun maddesinin boşluklarını doldurmak beceri ister çünkü...