Sevgili İkizler burçları, bu yıl sizin için yavaşlamak yok. Aksine hayatınızdan hızı eksik etmeyen yanınızla dikkat çekeceksiniz. Hızını almış ve etrafındaki olayları da peşine takıp götüren bir yıl karşısında çaresiz kalmak size göre değil. Unutmamalısınız ki hem mükemmeliyetçi hem de anı yaşayan bir yapıda bulunamayacağınızı en iyi siz biliyorsunuz. Dolayısıyla bu sene kendinizi duygularınızın hararetli yapısına kaptıracak ve neden-sonuç ilişkilerine az da olsa ara vereceksiniz. Plan yaparken belirsizlik yaşamak en son istediğiniz şeylerden biri olurken, yaşantınızın temposuna bir tutam araştırmacı ruhunuzu katacaksınız. Her organizasyona bir çırpıda katılmayacak, işittiğiniz her söze sorgusuz sualsiz inanmayacaksınız.

Arkadaşlık ilişkilerinde çeşitli imtihanlarınız olabilir. Öncesinde sözünden şüphe etmediğiniz kişilerin falsosunu yakalamak, şüpheci yapınızı körükleyecek.

Evli ve çocuklu olan İkizler burçları için, her zamankinden daha hızlı bir yıl geliyor. Çocukların hareketi evinizin düzenini değiştirecek.







Kararlarınız sizi siz yapacak!

Yıl boyunca, boşuna söz sarf etmekten ve yok yere antipatik bir duruma düşmekten çekineceksiniz… Hal böyle olunca hem keskin yanlarınızı törpüleyecek hem de kendinizi geliştirip daha farklı iletişim türleri geliştireceksiniz. Geçmişte birçok konu yüzünden karşı karşıya geldiğiniz ve anlaşamadığınız kişiler varsa, onlarla bile yapıcı ilişkiler kurduğunuzu fark edeceksiniz. Sizin için karavana geçilmiş bir detay, içerisinde büyük olayları barındırabilir, dikkat!

Ani iş değişiklikleri adaptasyon problemlerini farklı bir seviyeye taşısa da üstesinden gelebileceksiniz. Savaşçı yönümüzü ortaya koyan Mars, ekim ayında burcunuzda geri gidiyor! Bu da duygusal baskılar ile önünüze gelen engelleri aşacağınızı işaret ediyor. Kısacası içinizden geldiği gibi yaşayacaksınız. İlişkisi olan bir İkizler burcuysanız; önceleri boyun eğmek zorunda kaldığınız konularda artık daha net açıklamalar yapabileceksiniz. Aşkta doğruları söylemek de dahil… Kalbi boş bir İkizler burcuysanız; bir araya gelmem dediğiniz birinde sürpriz bir değişim görebilir, size olan ilgisini karşılıksız bırakmayabilirsiniz.







2022'NİN İLK DÖRT AYINDA;

Kariyerinizdeki somut adımları bugünlerde atacaksınız.

Ailenizin uğraştığı hukuksal sorunlarda sorumluluk alabilirsiniz.



2022'NİN İKİNCİ DÖRT AYINDA;

Kalbinizin kırılmasına izin vermeyin, yıpranmışlıklar güçlenmek içindir.

Sınırları zorlayacaksınız.



2022'İN SON DÖRT AYINDA;

Hayatınızı bugünlerde iyi yönetin.

Söyledikleriniz düşündüklerinize ters düşebilir, gözlemleyin.