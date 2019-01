SAİT GÜRSOY

Zig Ziglar'ın "Hayat Boyu Flört" kitabında şöyle bir soru vardı. Bir anne babanın çocuğuna yapabileceği en büyük iyilik nedir? Bu soruyu seminer veya eğitimlerde sorduğumda şu tarz cevaplar alıyorum: İyi yetiştir- mek, güzel bir eğitim almasınına, mutlu olmasına imkân sağlamak, çocuğumuzu çok sevmemizdir. Bu hassas konuyu, ESG Kişisel Gelişim ve Aile Danışmanlığı Merkezi Kurucusu Eylül Şuara Genç'e yönelttim.

"Hep bunlara benzer cevaplar alıyorum fakat kitapta eşini sevmesidir" diyor. Çocuğunu çok sevmesidir demiyor. Çocuğunuzu geleceğe güzel ve iyi hazırlamak istiyorsanız ilk yapacağınız şey eşlerin birbirlerini sevmeleri olmalı.

Çocuğun fizyolojik ve psikolojik anlamda sağlıklı birer birey olarak yetişmesinde ve davranışlarının şekillenmesinde anne babanın rolü çok büyüktür.

Evlilik büyük sorumluluk. Sadakat, sabır gerektiren bir yolculuk. Hem eşlerin birbirine hem de çocuklara karşı görevleri var. Bunların başında evin içindeki iletişim çok doğru, gerçekçi olmalı. Bunun içinde olumsuz davranışları olumlu yönde gelişmesi için anne babada bulunması gereken yedi önemli davranış vardır.



Evdeki Rolünüz

Kararlı olmak (Evet ve hayırların statik olmasıdır.)

Tutarlı olmak (Çocuktaki bir davranışa farklı zaman ve mekân da aynı tepkiyi vermektir.)

Sabırlı olmak (Anne baba olmanın başında gelen en büyük sorumluluk sabırlı olmaktır.

Evde sevgi olmalıdır.

Karşılıklı saygı olmalıdır.

Karşılıklı kabullenme

Zaman ayırma.

Anne ve babalar evde genelde çocuklarıyla doğru şekilde iletişim kurmazlar. Arkadaşlarına gösterdikleri önem ve özeni, ilgiyi çocuklarına gösterseler daha sağlıklı ve özgüvenli bireyler yetişir. Evdeki rolünüzle işinizdeki rolü asla karıştırmayın. Dışarda patron, avukat, doktor olabilirsiniz. Evden içeri girdiğiniz andan itibaren siz anne ve babasınız. Bu rolleri çatışmaya sokmayın.

Çocuğunuzda gördüğünüz davranışlar evde sizden örnek aldığı davranışlardır. O yüzden evdeki her davranışınız, konuşmanız çocuğunuzda etki bırakır. Çevresel faktör etkisi olabilir. Ancak, çevreye karşı yapacağı doğru yanlış her davranışta ve kararda yine ebeveynin rolü vardır.

Kısacası, her aile başarılı çocuklar yetiştirmek ister. Bunun için çocuklarına mümkün olduğunca iyi bir gelecek sağlamaya çalışırlar. Ancak yadsınan bir konu vardır ki, o da çocuğun sağlıklı bir kişilik nasıl geliştireceği. Aslında hayatta her şey başarı değildir. Önemli olan çocuğun içinde bulunduğu dönemi nasıl atlattığı, nasıl bir kimlik oluşturduğudur. Çocuk aileyi yansıtır.