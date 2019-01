SAİT GÜRSOY

Ülkemizde öğretmenlerine sunduğu olanaklarla da örnek teşkil eden Bahçeşehir Koleji'nde, öğretmenlerin yan hakları konusunda da büyük bir adım atılıyor. Tüm öğretmenlerini özel sağlık sigortası güvencesi altına alan kolejin Genel Müdürü Özlem Dağ ile ciddi ve ilkeli kurumlarda öğretmen olmayı konuştuk. "En önemli yatırım öğretmendir" diyen Dağ, mutlu çocukların ancak mutlu öğretmenlerle mümkün olabildiğini söylüyor.

Dağ sohbetimizde, "Bizim en önemli yatırımımız öğretmenlerimiz.

Geçmişte de gelecekte de öğretmenlerimiz bizim yegâne unsurumuz. Bunun için öğretmenlerimize yatırım yapıyoruz. Eğitim her unsuruyla değişebilir, ancak öğretmen bakidir, önemi hiç azalmaz. Kolej olarak başarımızın sırrının biraz da öğretmenlerimize ve onların eğitimlerine verdiğimiz önemden kaynaklandığını düşünüyorum. 24-25 yıldır birlikte çalıştığımız öğretmenlerimiz var. Bu, bize güç veriyor" dedi.

"Kurumumuzda öğretmen olmak demek, akademik düzlemde yaratılan farkın hayata geçmesini sağlayan bir 'eğitim lideri' olarak görüldüğünüz yerde mesleğinizi icra etmek demektir. Kariyer ve kişisel gelişim alanlarında sizi olduğunuzdan ileriye taşıyan, güvenle güç alabileceğiniz bir ailenin üyesi olmak anlamına gelmektedir. Öğretmenlerimizin geriye dönüp baktıklarında öğrencilerine kattıklarının mutluluğunun yanında kendileri için de güzel bir yolda yürümüş olduklarını fark etmelerini önemsiyoruz" diye bir paragraf açtı.



Sağlık sigortası ve kariyer

Kolejde öğretmenlerine özgürce çalışabilecekleri ve mesleklerini icra edebilecekleri ortamlar sunuluyor. Yıl içinde sürekli uygulanan öğretmen eğitimlerinin yanı sıra Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi yüksek lisans programlarına girmeye hak kazanan öğretmenlere yüzde 75 oranında burs olanağı sunuluyor. Bu yıl ayrıca tüm öğretmenlere kapsamı oldukça geniş tutulan özel sağlık sigortası güvencesi verilecek. Bunların yanında bu yıl öğretmen maaşlarına sektör ortalamasının üzerinde zam yapmak planları arasında.

Öğretmenin yaşam kalitesi ne kadar yüksek olursa, işlerini yaparken ne kadar motive olurlarsa eğitim de o kadar başarılı olur. Toplumların can damarı eğitim, eğitimin can damarı öğretmenlerdir. Dolayısıyla öğretmenlerimize sunduğumuz olanaklar bizim onlara ve eğitimin iyileştirilmesine olan borcumuzdur. Değerli dostum ve kolejin kurucusu, Enver Yücel'in her zaman söylediği bir söz vardır: "Çalışan, teri kurumadan emeğinin karşılığını almalıdır" der. Bence, bu söz eğitim kurumlarının değişmez ilkesi olmalı.

Kolejin öğretmenlerine BAU Global ile dünyayı tanıma imkânı da sağlanıyor.

BAU Global'in dünyanın dört bir yanında bulunan kampüslerinde dünya eğitimini yakından inceleme ve deneyim kazanma olanağı buluyorlar. Dünyadaki eğitim modellerini herkesten önce deneyimlemek ve bu konuda kendilerini geliştirmek öğretmenlere, yeni eğitim modellerini tasarlayan eğitim liderleri olma olanağı veriyor. BAUSTEM'de STEM Lider Öğretmeni olmak üzere eğitim gören öğretmenler, sertifika alarak kariyerlerinde ilerliyorlar.