SAİT GÜRSOY

Türkiye'de çalışanların yüzde 85'inin mesleğinden memnun olmaması mutsuz bir hayatı beraberinde getiriyor. Türkiye her yıl üniversiteden yeni mezun 750 bin gencine iş bulmak zorunda. Ülkemizde genç işsiz problemi günden güne artarken, gençlerin kişilik özelliklerine uygun işi bulması da kolay olmuyor.

Bugün var olan mesleklerin pek çoğunun yakın gelecekte olmayacağı, üstelik henüz adını duymadığımız yeni yeni mesleklerin olacağı söyleniyor. Bu aşamada gençlerin meslek seçimi için kullanılan materyaller günümüz dünyası için oldukça eski. Bu tıpkı, eski model bir kamera ile dijital bir görüntü elde etmeye çalışmak gibi. Eksik verilerle kariyer planlamak doğru bir sonuca götürmeyecektir. Yarını inşa etmeye bugünden başlamak gerek.

Gençlik, mevcut eğitim dünyasının kendine vermiş olduğu donanımlarla, iş dünyasının talep ettiği 21. yüzyıl yetkinlikleri, geleceğin meslekleri ve hızla gelişen teknoloji arasında sıkışmış durumda... Meslek seçiminin eşiğinde olan birçok gence zamanın epey gerisinde kalmış, yurtdışı çıkışlı mesleki yönelim testleri uygulanırken, şirketler ise yerel kültürün özellikleri ile yabancı menşeli bir takım liderlik modelleri birleştirilerek kurumsal yapılandırma süreçlerinin inşasını yapmaya çalışıyor. Sonuç ise ne genç iş potansiyelini ne de iş insanlarını mutlu ediyor. Bu konuyu, CharacterIX Kurucu Ortağı, Psikolog Danışman Dilek Yücedağ ile konuştuk.



Nokta atışı

Ben kimim sorusuna, sahip olunan potansiyellerin sadece sözel olmadığı, sayısal değerlerle ifade edilmeli. Akıllı çalışan bir algoritma ile ölçümleme yapan, yeni nesil yerli ürün CharacterIX Mesleki Yönelim Envanteri genetik yapıyı da işin içine katıyor. Kişinin doğal yapısını analiz ederek gençlere meslek tercihi rehberliği yapmakta.

Envanterde analizden ve kişilik örüntüsünden yola çıkılıyor. Envanter bu iki veriyi birleştirerek mesleki yönelim ataması yapabilme yeteneğine sahip. Bireylerin kişilik özelliklerini, yetkinliklerini, imkân ve potansiyellerini nasıl kullandıklarını, motivasyon ve stres kaynaklarını gösteren bir analitik raporlama sunuluyor. Raporda tüm 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin analizleri yapılmış durumda ve her yıl yaklaşık 23 bin bölüm inceleniyor, tekrar gruplara ayrılıyor.

Raporda tüm mesleklerin bilgisi var. Kişilere en hayati kararlardan biri olan meslek tercihinde tam bir kılavuz oluyor. ÖSYM kitapçığına bağlanarak nokta atışı yapıyor. Kişiye uygun olan ya da kişinin zorlanabileceği meslek isimlerini, tanımları ve üniversite adları ile gösteriyor. Böylece, kişiler hedeflerini oluştururken kaynakları öz güçleri oluyor, kendi kitapçıklarını oluşturabiliyorlar. Sistem, globalde İngilizce ve Azerice de çalışıyor. Kişiye özel sonuçlar veren, ayrıca da yerel kültüre göre hazırlanmış bir sistem. Bence, bu sistem hem eğitim, hem de iş dünyasının ihtiyacı.