SAİT GÜRSOY

Türkiye'de eğitim dendiğinde ayrı bir parantez açılan bölümlerden biri de mesleki eğitim. Zaman içerisinde "Mesleki eğitimin geri plana atılması, üniversiteye yönelenlerin artmasısya işyerlerinde çalıştıracak kalifiye eleman bulamıyoruz" söylemlerine neden oldu. Mesleki eğitimin önemi özellikle son yıllarda daha çok anlaşılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 18 yıldır yiyecek-içecek eğitimi konusunda faaliyet gösteren Mutfak Sanatları Akademisi'nin (MSA) kurucusu Mehmet Aksel ile bir araya geldim.

Mehmet Bey de mesleki eğitimin önemini anlamış bir kişi. Turizm ve yiyecekiçecek sektörüne mesleki eğitim yoluyla tam donanımlı profesyoneller kazandırmayı amaçlıyor. MSA'da öğretmenler odasından idari işlere, kütüphaneden sınıflara kadar bir okulda olması gereken her şey, hatta daha fazlası var. Bana okulu gezdirirken mesleki eğitimi de masaya yatırdık.

Okulu gezdiğimde buradaki sınıfların hijyeni ve teknolojik donanımı ilgimi çekti. Okulda çalışan 270 kişinin 100'ünün temizlik elemanı olduğunu öğrendim. Mutfaklar öğrencilere göre tasarlanmış. Örneğin, ağır malzemeler sadece aşağılardaki raflara yerleştirilmiş. Bunlar ufak detaylar gibi görülse de eğitime verilen önemin bir göstergesi.



MEZUNLAR RAHAT İŞ BULUYOR

Okulun hedef kitlesi temel mutfak eğitimi almak, restoran açmak isteyen insanlar, her yaştan ileri seviye aşçılar. Gelen öğrencilerle bir ön görüşme gerçekleştiriliyor. Öğrencinin ilgisi, bu alandaki hevesi doğrultusunda yönlendirmeler yapılıyor. Aşçı, pastacı olmak isteyen ya da üretim yapmak isteyen adaylar buna göre yönlendiriliyor. Profesyonel eğitimlerin süresi bir yıl. Katılımcılar bir yılın sonunda mutfak profesyoneli olarak mezun oluyorlar.

Profesyonel yiyecek-içecek hizmetleri servisinin yeme-içme deneyiminin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyen Mehmet Bey, servis hizmetini sil baştan yazarak yeni bir eğitim programı başlattıklarını da anlatıp "Kendi oluşturduğumuz yepyeni bir müfredatla servis eğitimi vereceğiz" diyor. Teorik ve pratik içerikli MSA Front Of House Eğitimi'nde, gıda/ malzeme bilgisi, içecek bilgisi, koku ve tat algısı gelişimi, müşteri iletişim becerileri gibi konuların güncel içeriklerle yer aldığı servis hizmet şekline dair tüm teknik bilgiler öğrencilere aktarılacak.

Bu tür okulların mezunları rahatlıkla iş bulabiliyor. Bence, ülkemizde işsizlik yok, mesleksizlik var. İşi bilen insana, çok ihtiyaç duyuluyor. Bugüne kadar 20 binin üzerinde mezun veren okulun, Michelin yıldızlı restoranlarda çalışan mezunları da bulunuyor. Bu da gösteriyor ki üniversite mezunu olmak şart değil. Mesleki eğitim alanında kaliteli yönetim ve içerik sistemine sahip bir okuldan mezun olanlar da nitelikli bir meslek sahibi olabilir.