SAİT GÜRSOY

YKS 18-19 Haziran'da yapılacak. Sınava bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 24.36 oranında artışla 3 milyon 243 bin 425 aday başvurdu. Sistemde de önemli değişiklikler oldu. 150 TYT ve 180 AYT baraj puanı uygulaması kaldırıldı ve TYT sınav süresi 30 dakika artırıldı. Bu değişikliklerin olası yansımalarını ve iş yaşamında başarının öncüllerini, Bahçeşehir Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Koordinatörü Sibel Durak ile konuştuk.

150 TYT ve 180 AYT baraj puanının kaldırılması adayları yanıltmasın. YKS gibi adayları en yüksek puandan düşüğe doğru sıralayıp yerleştirme yapan bir sistemde barajlar sadece bu konuda sorun yaşayan öğrencilerin tercih yapabilmesini sağlar. Barajın zaten üzerinde sonuçlar alabilen adaylar için bir fark yaratmaz ve etkilemez.



İŞ DÜNYASI ÖNEMLİ

TYT süresinin 30 dakika artmış olması, adaylardaki 'Yetiştirebilecek miyim?' kaygısını azaltacak. Çünkü, TYT ile ilgili en büyük sorun süre idi. Artık adayların sınavda görmedikleri soru sayısı azalacak. Bu nedenle TYT'de süre sorunu yaşayan öğrencile r, yaşamayan öğrencilerin performansına erişebilirler.

Üniversite diploması, iş garantisi sağlamıyor. Gençlerin tercihlerini, puanı yettiği için değil, gerçekten başarılı ve mutlu olabilecekleri bir hayat sürebilmek için yapmaları gerekir. Bu da yüksek puanla değil kendini iyi tanımak ve mesleki bilgi vermenin dışında öğrencilerini çok yönlü geliştirmeye yatırım yapan üniversiteler ile mümkün.

İş hayatına her yönüyle hazırlayacak üniversiteler araştırılmalı. Değerlendirilmesi gereken başlıklar arasında akademik kadrosu, yurtdışı eğitim ve sektör bağlantıları, öğrenci değişim programları, üniversite içi esnek yatay geçiş, yan dal ve çift ana dal olanakları önemli. Örneğin, psikoloji okurken aynı anda işletme bölümünden de ders alabilme. Kulüp çeşitliliği, yabancı dilde eğitim, staj desteği, mezuniyet sonrası destek ve takip öne çıkıyor. Yüksek öğretimi iş hayatıyla birleştiren CO-OP Eğitim Modeli, okunan bölümden bağımsız zengin sertifika programları (EDR, BRIDGE, CERTIFICATE OF EXPERTISE). Dünyanın her bölgesinden anlaşmalı Erasmus üniversiteleri, yurtdışı ikinci diploma olanakları. Kayıt olunan bölümdeki bursu kaybetmeden farklı bölümlere yatay geçiş imkânı, aktif faaliyet gösteren onlarca öğrenci kulübü. İngilizce eğitim ve yetkin akademik kadrosuyla yükseköğretim kurumları ile iş hayatına güvenle girmek mümkün olacak. İş yaşamında başarıyı sağlayacak olan şey elbette ki tek başına üniversite değil. Gençlerin, öğrenimleri boyunca kişisel ve mesleki gelişimlerine yapacakları yatırımlar da bu başarıyı katkı sunacak.