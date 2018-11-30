G-20'nin dönem başkanı Arjantin, bugün ve yarın gerçekleşecek olan 'Liderler Zirvesi' sonrasında, bir yıllık dönem başkanlığı maratonunu tamamlamış oluyor. Aralık ayından itibaren, 2019 yılı kasım sonuna kadar dönem başkanlığını Japonya üstlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 zirvesi kapsamında, dünya liderleriyle önemli temaslar gerçekleştirecek ve ABD yönetimi Erdoğan-Trump görüşmesini kritik önemde gördüğünden hiç kuşkusuz, Beyaz Saray görüşmeye ilişkin ciddi bir bilgilendirme yaptı. Liderler Zirvesi, ABD ile Çin arasında hayli gergin seyreden 'ticaret savaşları' açısından, 'tamam mı, devam mı' boyutunda kritik bir Trump-Şi görüşmesine de şahitlik edecek. İki lider arasındaki görüşme 'ticaret savaşları' başlığı altında öne çıksa da, aslında küresel ekonomi-politiğin bir sonraki liderliğine yönelik bir 'statejik üstünlük' satrancı olarak da öne çıkıyor. ABD ocak ayında yürürlüğe girecek ek gümrük vergileri konusunda geri adım atarsa, küresel piyasalarda önemli bir rahatlama gözlenebilir.

Arjantin'in, dönem başkanı olarak, liderleri bir araya getirdiği ana tema 'adil ve sürdürülebilir kalkınma için konsensüs.' Dünyanın seçkin 19 ülkesi ve Avrupa Birliği'nden oluşan G20 Grubu'nun, söz konusu ana tema doğrultusunda 'ortak bir fikir alanı', bir 'mutabakat' oluşturmaları adına, üç temel konuda görüş alışverişi gerçekleşecek. Bu başlıklardan ilki 'çalışma'nın, yani 'emek arz-talebi'nın ve 'iş hayatı'nın geleceği; ikincisi 'kalkınma için altyapı'; üçüncü başlık ise 'sürdürülebilir gıdanın geleceği'. Dünya ekonomisinde 'dijital dönüşüm'ün yoğun bir baskısı söz konusu. Robotlaşma, yapay zekâ, yeni nesil otomasyon sistemleri, imalat sanayisinden, tarıma, hizmetler sektöründen, finansa, meslekler ve işgücü istihdamına yönelik riskler oluşturuyor. Öte yandan, 9 milyara doğru koşan dünya nüfusuna 'sürdürülebilir, kaliteli' yaşam imkânları sunmak adına, mega altyapı projeleri için 'yeni nesil' finansman kaynakları ve teknolojileri devreye almak gerekmekte.

Aynı gerekçelerle, ortalama yaşam standardı, alım gücü yükselen 'yeni nesil' bir orta sınıf geliyor ve dünyanın tarım ile gıda ürünleri talebi katlanarak artmakta. Bu nedenle, 'sürdürülebilir gıda'nın geleceğini kurgulamak da bir o kadar önemli. Aksi durumda, bugün petrol ve doğal gaz için gözlemlediğimiz 'sıcak çatışma' riski taşıyan gerginlikler, bir 10 yıl sonra, dünyanın tarımsal ürün, gıda ve temiz su ihtiyacının hızla katlanmasından dolayı, esas bu alana sıçrayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Latin Amerika temaslarının yankılarını paylaşmayı sürdüreceğiz.