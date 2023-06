TV’de ekranlar genişledi izleyici dijital platformlara aktı

Pandemiden sonra artan dijital video izlenme oranı televizyon izlenme oranını geride bıraktı. TV ekranları genişledi ve 65 inç üstüne çıktı. Uzaktan kumandalara da daha kolay erişim için televizyon platformlarının ismi yazılmaya başlandı

Televizyon ekranları büyüdükçe dijital platformların payı da büyümeye devam edecek. Türkiye'de de sayıları sürekli artan dijital platformların en büyük sorunu abonelik yönetimi oldu. Uydu üzerinden yürütülen yayın, yerini internet aboneliğine terk ediyor. Dijital videolar, sosyal videoların izlenme oranı artarken televizyon platformlarının da süresi canlı spor etkinlikleri ve orjinal yapımlarla artmaya devam ediyor.

Insider Intelligence'ın raporuna göre Facebook'ta geçirilen süre düşüşteyken, TikTok gelecek yıl ABD'li yetişkinler arasında en çok tüketilen sosyal ağ olarak Facebook'u geride bırakacak.

ABD'li yetişkinler arasında Twitter kullanımı düşüşte. Twitter platformda geçirilen toplam sürenin bu yıl yüzde 10.7 ve 2024'te yüzde 13.3 daha düşmesi bekleniyor. Insider Intelligence, sorunun Twitter'ın Vine'dan Fleets'e kadar daha orijinal videoları teşvik etme çabalarının şimdiye kadar başarısız olması olduğunu söylüyor.



EKRAN ÖLÇÜLERİ BÜYÜYOR

Dünyanın en çok tercih edilen ikinci TV markası haline gelen TCL, yeni Google TV ailesini, TCL'in Mini LED ve QLED TV modelleri haziran ayından itibaren Türkiye'de satışta olacak. 98 inç ve 85 inç modeller hariç Türkiye'de Bilkom aracılığıyla üretim yapan şirket, Google TV ailesini genişletiyor. Türkiye'de popüler ekran tercihinin 55 inçten yukarı gittiğini söyleyen Bilkom Türkiye Genel Müdürü Fikret Ballıkaya sözlerine şöyle devam etti: "2020 yılında başlagıçtan bu yana 100 bin aileye ulaştık. TCL markasıyla hem teknoloji transferi yapıyoruz hem de teşviklerden faydalanarak erişilebilir bir marka olmaya çabalıyoruz. Popüler ekran tercihi 55 inçten yukarı gidiyor. Türkiye'nin doğusunda büyük ekran tercihi daha çok öne çıktı."









DİJİTAL PLATFORM TUŞLARI

Netflix ve YouTube tuşlarına yerli platform seçeneklerinin de artması için çaba harcadıklarını belirten TCL Bölge Satış Müdürü Timo Xu, Türkiye'de küresel içerik üreten bir pazar olduğunu belirterek yerel TV platformlarını desteklemeyi devam edeceklerini söyledi. Türk Telekom Tivibu platformu gibi telekom operatörlerinin içerikleri de akıllı televizyon üzerinden yükleniyor. 50 inçten 98 inçe kadar daha fazla ekran seçeneğine sahip TCL televizyonlar, performans odaklı geliştirmeleri ve oyun deneyimini bir üst seviyeye çıkaran özellikleri ile dikkat çekiyor. Timur Xu oyun odaklı monitör serisini ilk kez sergilediklerini gelecek yıl pazara sürmeyi hedeflediklerini söyledi.



OYUN GELİŞTİRİCİLERİNE YAPAY ZEKA PERFORMANSI GELİYOR

NVIDIA Studio'da, NVIDIA'nın Asya'nın en büyük yıllık teknoloji fuarı COMPUTEX'te yaptığı, akıllara durgunluk veren yapay zekâ alanındaki çalışmalarını ve birbirinden değerli NVIDIA Studio sanatçılarının eserleri dikkat çekiyor. Eş zamanlı sahne kodlama geliyor

GeForce RTX 40 Serisi Grafik İşlemcisiyle donatılmış, NVIDIA Studio destekli bu dizüstü bilgisayarlar, taşıma rahatlığı sağlamalarının yanı sıra önceki jenerasyonun performansını önemli ölçüde aşan hafif ve ince yapılarıyla içerik üreticilerine çok daha fazla seçenek sunuyor. Bu kategorideki dizüstü bilgisayarlar ise Acer Swift X 14, ASUS Zenbook Pro 14, GIGABYTE Aero 14, Lenovo's Slim Pro 9i 14 ve MSI Stealth 14 modellerinden oluşuyor.

Video Codec SDK 12.1, çoklu NVENC sisteminden faydalanarak, çiftli kod dönüştürücüler için kod dönüştürme hızını yaklaşık yüzde 80 arttırarak önemli ölçüde yükseltiyor. Bu sayede görüntü kalitesinden ödün verilmeden videoların dışa aktarılması süreci yarı yarıya kısaltılmış oluyor. Bu teknolojiyi RTX grafik işlemcilerine entegre eden ilk yazılım olan popüler video düzenleme uygulaması Capcut'ı artık herkes kullanabiliyor. NVIDIA kurucusu ve CEO'su Jensen Huang tarafından Computex'in açılış konuşmasında duyurulan Avatar Cloud Engine (ACE) sayesinde, yapay zekâ destekli doğal dil etkileşimleriyle oyunlardaki oynanamayan karakterler artık çok daha zeki. Bundan böyle, oyun geliştirici ve stüdyoları, yazılımlarında ve oyunlarında özgün metin, diyalog ve yapay zeka animasyon modelleri oluşturmak için ACE'i kullanabiliyor.

NVIDIA Kreatif Direktörü Gabriele Leone önderliğinde geliştirilen, Convai ve NVIDIA Lightspeed Studios'un ortak girişimi, ACE'in Kairos kod adlı demosu yayınlandı. Geforce RTX 40 Serisi GPU'larla donatılan Kairos, oyun geliştiricilerinin NVIDIA ACE sayesinde yapay zekadan yararlanarak çok daha gerçekçi ve doğal oynanamayan karakterlere ulaşabilecekleri oyun dünyasının geleceğine bir bakış atmamızı sağlıyor. WinML içinse, Adobe Photoshop, Lightroom, ON1 ve DxO başta olmak üzere pek çok farklı uygulamaya yapay zeka model optimizasyonları geliyor.









YAPAY ZEKA MODEL PERFORMANSI

NVIDIA Studio tarafından desteklenen yaratıcı uygulamalara yönelik geliştirmeler ardı ardına gelmeye devam ediyor. NVIDIA Studio, Windows işletim sistemli masaüstü bilgisayarlarda yapay zeka model performansını arttırmaya yönelik harika sonuçlar veren MAGIX VEGAS Pro'yla iş birliği içine girdi. Vegas Pro 20'nin Mayıs ayında yayınlanan üçüncü versiyonu, NVIDIA RTX GPU'ları sayesinde, stil transferi, renklendirme ve yükseltme gibi yapay zeka efektlerinin hızını arttırıyor. GeForce RTX 40 Serisi Grafik İşlemciler, NVIDIA Studio teknolojileri tarafından destekleniyor. Bu teknolojiler arasında; üç boyutlu çalışma, video ve yapay zeka iş akışları için donanım hızlandırmaları, en popüler 110 yaratıcı uygulamanın RTX ile uyumlu bir şekilde çalışması için optimizasyonlar ve Omniverse, Broadcast ve Canvas gibi Studio'ya özel uygulamalar da yer alıyor.

Heyecan verici haberler bitmek bilmiyor. Microsoft Build konferansında, NVIDIA, içerik üreticiler için RTX ekran kartları yardımıyla Windows 11 işletim sistemine sahip masaüstü bilgisayarlarda gelişmiş yapay zeka eğitimini ve kurulumunu çok daha kolay ve hızlı hale getiren yeni araçlarını duyurdu.



OYUN HIZLANDIRICISIYLA GELEN TV EKRANI

Sadece bilgisayar değil, oyun konsollarıyla birlikte kullanılan televizyonların sahip olduğu yetenekler de öne çıkıyor. Oyun sırasında donma veya yırtılan görüntü oluşmaması kullanıcının temel tercihi haline geliyor. Televizyon üreticileri bu konuda oyun tutkunlarına özel tasarımlarını da piyasaya sunuyor. TCL'in oyuncular için geliştirdiği TCL C745, QLED teknolojisini Full Array Local Dimming teknolojisi, 4K HDR, sektör lideri 144Hz VRR yenileme hızı ve pürüzsüz, keskin ve renkli HDR görüntü kalitesi için 240Hz Oyun Hızlandrııcı ile birleştiriyor. HDR 1000 nit parlaklık ve AiPQ Processor 3.0 ile desteklenen C745, FreeSync Premium Pro ile HDR oyunları, filmleri ve diğer içerikleri oynatırken olağanüstü bir kullanıcı deneyimi sağlıyor; görüntüdeki yırtılma ve donma sorunları en düşük seviyeye çekiyor.

Yeni TCL C645 ise, olağanüstü renk ifadesi için TCL QLED teknolojisiyle donatılmış, Dolby Vision ve Dolby Atmos sertifikalı ve 120 HZ Oyun Hızlandırıcı ile yüksek kaliteli ve etkileşimli ev eğlencesi deneyimleri arayanlar için mükemmel bir seçenek haline geliyor.







TRANSPARAN ARKA KAPAK TASARIMI

Transparan arka kapak tasarımı ve LED ışıklarıyla farklı tasarımı dikkat çeken Londra merkezli global teknoloji markası Nothing Phone, çok yakında Türkiye'ye geliyor. Türketiciler farklı ve dikkat çeken tasarıma sahip telefonlar hakkında konuşmayı seviyor. Türkiye'de ilgi gördüğü kadar satın alınacak mı Nothing Phone satış performansında göreceğiz. Teknik özellikleri ve performansının yanı sıra özellikle şeffaf arka kapak tasarımıyla akıllı telefon pazarına yeni bir soluk getirecek Nothing Phone fiyat performans ve tasarım odaklı bir telefon olarak dikkat çekiyor. Türkiye'de Evofone tarafından dağıtımı yapılacak Nothing Phone'un simetrik ve alüminyum çerçeveleri telefona şıklık, hafiflik ve dayanıklılık katıyor. Glyph arayüzü ile kendi çizgisini koruyan arka tarafındaki benzersiz ışık desenleri sayesinde kimin aradığını, uygulama bildirimlerini, şarj durumunu ve daha fazlasını göstererek telefonla eğlenceli bir kullanım sunuyor.



EKRAN VE PERFORMANS

Bir milyar renge sahip olan 6.55 inç OLED ekran ile her renk tonunun güçlü bir şekilde gerçekçi gözükmesini sağlayan telefon, HDR10+ ile her sahneye göre ayarlanmış daha zengin renkler ve daha derin kontrastlar sunacak. Karşı konulamaz derecede duyarlı etkileşimler için uyarlanabilir 120Hz yenileme hızı ve 240Hz dokunmatik örnekleme hızı ile akıcı bir ekran deneyimi sunmayı hedefliyor. Android 13 tabanlı Nothing OS 1.5 arayüzüne sahip olan telefon şimdiye kadar en akıcı, en güvenli arayüz deneyimini kullanıcılara sunduğu gibi üçüncü parti uygulamalara zahmetsiz entegrasyon ile eşsiz bir kullanım sağlıyor.



4K VİDEO ÇÖZÜNÜRLÜK

Çift kamera dizilimi ile mükemmel gerçekçiliği yakalamanın yanı sıra olağanüstü stabil videolar çekebileceğiniz telefonda sahne algılama gibi akıllı özellikler dışında 4 cm'ye kadar makro çekimler yapmak da mümkün olacak. 4K çözünürlük sayesinde kristal netliğinde ve 60 fps'te akıcı videolar çekebileceğiniz Nothing Phone canlı HDR, gerçekçi vurgular ve gölgeler sunuyor. Gücünü Snapdragon 778G+ yonga setinden alan Nothing Phone, 4500 mAh pil ile her şarjla 18 saat kullanım sunacak ve sadece 30 dakikada yüzde 50 güç oranında dolum ile kullanıcıların pili düşünmesine gerek kalmayacak. Beyaz ve siyah modelleriyle 1 Haziran'da Türkiye'de satışa çıkacak olan Nothing Phone, ilk haftasında Vodafone mağazalarına özel olarak kullanıcılar ile buluşacak, ardından 7 Haziran'da Evofone.com ve tüm online yetkili mağazalar üzerinden satışa sunulacak. Evofone, Nothing markasını Türkiye'ye getirmesini kutlamak amacıyla Nothin Phone alan herkese telefon kılıfı hediye ediyor. Ayrıca Nothing markasının sıradışı tasarımıyla dikkat çeken Ear (stick) kulaklık modeli ve Nothing markalı aksesuar ürünleri de satılacak.



GÜN IŞIĞINDAN ETKİLENMEYEN PARLAKLIK

Televizyonlar açık havada veya pencereye yakın olsa da gün ışığından etkilenmeyecek parlaklığa sahip olması bekleniyor. Yeni nesil televizyonlarda içeriğe kolay erişim, ekran kalitesi kadar parlaklık önem taşıyor. TCL, Mini LED TV serisinin en yeni üyesi olan C845, HDR 2000 nit ile bugüne kadarki en yüksek parlaklık seviyelerine ulaşıyor. Sonsuz kontrast boyutları, yüksek verimlilik ve geniş ışık açılı Mini LED'ler görüntülerin rahatlıkla izlenmesini amaçlıyor. 55 inç, 65 inç, 75 inç ve 85 inç modelleri bulunan ve AiPQ Processor 3.0 ile desteklenen TCL C845, Dolby Vision IQ ve Dolby Atmos teknolojileriyle geliyor.