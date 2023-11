Kaydırılan hikayelerden kurtul ekran diyetine hazır ol

Her gün akıp giden hikayelerde stres seviyeniz artmaya devam ediyor. Sosyal medyada kutuplaştıran, şiddeti normalleştiren haberlerden bunaldınız mı? Peki tüm bunlarla nasıl başa çıkacaksınız? Siz başa çıkamazken çocukların nasıl kararlı olmasını bekliyorsunuz?

Trafikte eve dönmeye çalışıyorsunuz, etrafınızdaki insanlar ellerindeki telefonun ekranına bakıyor. Bazen vapurda iskeleyi, otobüste veya metroda durağı kaçıranların panik içinde inmeye çalışmalarına denk geliyorsunuz. İnsanların yüzleri asık, günaydın demeyi, selam vermeyi unutmuşlar. Peki sürekli ekranına baktıkları sosyal medyada geçirilen zaman stres seviyesini azaltıyor mu? TikTok, Facebook, Instagram, YouTube Short derken 6 saniyede hayran olup 30 saniye gülüyoruz. Bir sonraki hikayede tanımadığımız birine nefret dolu sözler sarf ediyoruz.



6 SANİYE GÜLDÜK 30 SANİYEDE KIZDIK

Pandemi döneminde kimin virüs taşıdığını anlamak için Kovid testi yaptırdığında anlıyordunuz. Ruh sağlığı testi olmayan pek çok insan her gün önemli sorumluluklar üstlenmeye devam ediyor. Tam tersine yangına körükle giden dedikoducu komşu gibi. Devam eden savaşlar, saldırılar, siber saldırılar, sahtekarlıklar, birbirini hedef alan suçlamalar, linçlemeler, sporun birleştirici değil, kutuplaştıran ifadeleri sosyal medya yangın yeri ve kutuplaşmanın dozunu artırıyor. Sadece sosyal medya olsa iyi. Whatsapp gruplarında başlayan kavgalar mahkemelere taşınıyor. Apartmanda oturanlar gruptan çıkıyor, okullarda çocukların aileleri birbirine darılmış, herkes sanki çok normalmiş gibi çocuklara akıl vermeye çalışıyoruz.









NORMAL ÇOCUK DAVRANIŞI

21. yüzyılda bazı inanılmaz teknolojik gelişmelere tanık olsak da ebeveynler, çocuklarına akıllı telefon veya tablet vermenin can sıkıntısı veya öfke nöbetleri için uygun bir çözüm olduğunu fark etti. Açık söyleyelim: Rüşvet! Peki tüm olan bitene rağmen ekrana bakmamayı ve sosyal medya rejimine girmeyi düşündünüz mü? Çocuğuna yemekte konuşmadığı, sürekli ekrana baktığı için çocuğunu eleştiren anne babalar armudun dibine düşmesinden pek rahatsız değil. Çocukların koşuşturmasına, konuşmasına asla tahammül yok. Artık ekranın karşısına geçip kendi kabuğuna çekilmiş çocuk "NORMAL" kabul ediliyor. Sosyal medyada çocuklarını susturamadığı için anne babaları linçlemeye çalışan ahlaksız, orantısız saldırılarla dolu. Peki tüm bunlar arasında yetişen çocukların NORMAL olmasını beklemek mümkün mü? Bir dahaki sefere evinizden çıkıp halka açık bir yere çıktığınızda, bir dakikanızı ayırıp etrafınıza bakın. Aynı gezegende yaşıyorsak gözleri neredeyse yüzü kadar büyük bir ekrana yapışık bir çocuk görmeniz çok uzun sürmeyecek.



EKRAN SÜRELERİNİ KONTROL EDİN

Akıllı telefon ekranına bakma süresi artık dakika değil, saatlerle ölçülüyor. Türkiye ekran bağımlılığına maruz kalan ülkelerin başında geliyor. Savaşlar, ekonomik durum, iş, trafik derken sosyal medyanın yangını söndürmek yerine körüklemeye devam ediyor. Peki ne yapabiliriz. Önce zamanı kontrol etmeye çalışın. Sonra takip ettiğiniz insanları, kurumaları size ne kadar önyargı, doğrulanmamış bilgi pompalamaya çalıştığını gözden geçirin. Kendiz için çözüm üretmeden asla çocuğunuza akıl vermeyin. Sonuçta çocuk sizin davranışlarınızı kopyalıyor. Aynadaki yansımanıza kızmayın. Önce kendinizi sonra aynadaki yansımanızı düzeltin. Android ve iOS işletim sistemlerinde haftalık raporlarla size ne kadar süre hangi uygulamayı kullandığınızı gösteriyor. Eğer kendinize koyduğunuz sınırı aşamıyorsanız, hemen uygulama sınırlarınızı telefon üzerinden belirleyin. Tıpkı çocuğunuza sınırlar belirlediğiniz gibi kendinize de sınırlar koyun. Belki birkaç günlük diyetler, seyahatler sizi kendinize getirebilir. Telefonun çekmediği yer bulmak kolay olmayacağı kesin.









EKRAN BAĞIMLILIĞINDAN ÖNCE KENDİNİZ KURTULUN

Ancak "ekran zamanı" olarak adlandırılan bu şey, küçük çocuklarda yepyeni ruh sağlığı ve davranış sorunları yaratıyor. Bazıları ağlıyor, bazıları bir şeyleri kırıyor, hatta bazıları intiharla tehdit ediyor. Çocuklar ister video oyunları oynasın ister akıllı telefon uygulamaları kullanıyor olsun, genç erkek ve kızların bağımlılık yapıcı davranışlar sergilediklerini gösteren giderek artan sayıda kanıt var. Neden? Büyük ölçüde (düzenlenmemiş) ekran zamanına aşırı maruz kalma nedeniyle. Yetişkinlerin beyinleri daha gelişmiş olmasına rağmen, çocukların beyinleri yapı ve bağlantıdaki önemli değişikliklere karşı hassas. Bu da sinirsel gelişimi engelleyebilir ve ekrana bağımlılık bozukluğuna yol açabilir. Psikolog Dr. Aric Sigman, Uluslararası Çocuk Nörolojisi Derneği Dergisi'nde yayınlanan araştırma makalesinde şöyle yazıyor: "'Bağımlılık', bağımlı bir ortamda çeşitli ekran etkinliklerine katılan, sayıları giderek artan çocukları tanımlamak için giderek daha fazla kullanılan bir terimdir. sorunlu bir tarz."



21'İNCİ YÜZYILIN HASTALIKLARI

İnternet bağımlılığı bozuklukları

İnternette oyun oynama bozukluğu

Kaygı verici ve sorunlu internet kullanımı

Patolojik video oyunu kullanımı

Video oyunu bağımlılığı

Patolojik teknoloji kullanımı

Çevrimiçi oyun bağımlılığı

Cep telefonu bağımlılığı

Sosyal ağ sitesi bağımlılığı

Facebook bağımlılığı Kaynak: Neurohealth Associates









KOVULDU GERİ DÖNDÜ MEYVESİ YAPAY ZEKA DONANIMLARI OLSUN

Open AI CEO'su Sam Altman'ın kovulup geri dönmesi 2 haftayı bulmadı. Apple'ın eski tasarım şefi Jony Ive ile yeni bir AI donanım cihazı oluşturma konusunda görüşmelerde bulunduğu iddia edildi. Sesli komutlarla kullanılan yapay zeka donanımları çok uzakta değil



Dokunmatik ekranları, Google aramalarını, sesli komut için kullandığınız tüm asistanları unutun. Sesin yeni arayüz gibi kullanıldığı yeni donanımların gelmesi için heyecanlanacak önemli sebepler var. Apple'ın eski tasarım şefi Jony Ive uzun süre Apple'ın tüm yeniliklerinin anlatım sesi oldu. Apple dokunmatik ekranla yeni kullanıcı arayüzünün devrimsel arayüzü olmuştu. Şimdi yapay zeka kullanarak sesle komut edilen yüzlerce yeni cihazın kullanıldığını düşünün. Akıllı telefonlarda dokunmatik ekranlardan sonra devrimsel değişim sesli komut arayüzü olabilir. Open AI CEO'su Sam Altman milyonlarca insanın soru sorduğu ortamın değişmesini sağlamıştı. Geçtiğimiz hafta Open AI'dan kovulunca asıl hayali için adımlar atmaya başladı. Kovulduktan sonra 2 hafta dolmadan görevinin başına geri dönen 38 yaşındaki patronu Altman, 30 Kasım 2022'deki lansmanından iki ay sonra 100 milyon kullanıcıyı çeken ChatGPT'nin başarısıyla eş anlamlıydı.



YENİ ÜRÜNLERİN HABERCİSİ

Apple'ın eski tasarım şefi ve efsane yöneticisi Jony Ive ile görüştüğü iddia edilen Sam Altman, güçlü yapay zeka sistemleri geliştiren ve işleten çipler üreten yeni bir girişim için fon toplamaya çalıştığı iddia ediliyor. Altman, görevinin başına daha güçlü döndü. Kendisini istemeyenleri gönderip hayallerini gerçekleştirmek için daha çok gücü olacak. Kendisi aynı zamanda kamuoyunu ve yatırımcıları büyüleyen ama aynı zamanda sektörün içindekileri ve uzmanları da alarma geçiren yapay zeka devriminin de figüranı. Eylül ayında Financial Times'ta yer alan haberde OpenAI, ony Ive ve SoftBank'tan Masayoshi Son ile , 1 milyar dolardan fazla fonla desteklenen "yapay zekanın iPhone'unu" inşa etme girişimini başlatmak için ileri görüşmelerde bulunduğu iddia edilmişti. Kaynaklar, Altman ve Ive'nin tasarımcının San Francisco'daki stüdyosunda OpenAI teknolojisine odaklanan yeni bir tüketici ürününün neye benzeyeceği konusunda beyin fırtınası oturumları düzenlediğini söyledi. Altman ve ekibi iPhone'un dokunmatik ekranla yaşanan sıçrama ile kitlesel pazar potansiyelini ortaya çıkarması gibi, yapay zeka ile etkileşimde daha doğal ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi yaratmayı umuyor.



OpenAI nedir?

OpenAI, akademik makaleler yazmaktan yemek tarifleri oluşturmaya ve uzun belgeleri özetlemeye kadar, insan isteklerine son derece ikna edici metin yanıtları üretme becerisiyle kullanıcıları büyüleyen bir sohbet robotu olan ChatGPT'nin arkasındaki San Francisco merkezli şirket. Ayrıca metin istemlerinden görüntüler üreten bir araç olan Dall-E'yi de geliştirdi. Geçen haftaki olaylardan önce OpenAI'nin, işletmeye 80 milyar dolar değerinde değer kazandıracak bir bağış toplama anlaşmasını tamamlamak için görüşmelerde bulunduğu bildirildi.